Dietikon: Pico Lebensmittel AG liefert Bio-Produkte für Zürich

Dietikon Für eine nachhaltige Landwirtschaft: Die Pico Lebensmittel AG beliefert Restaurants, Heime und Quartierläden im Raum Zürich mit Bioprodukten Beat Ledermann und seine Tochter Gianna gaben bei einem Rundgang anlässlich der «Tage der Agrarökologie» Einblick in ihr Unternehmen in der Dietiker Silbern. Zur Sprache kamen faire Preise, Sinn und Unsinn des Biolabels und die Schwierigkeit, Personal zu finden. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Beat Ledermann und seine Tochter Gianna Ledermann im Kühlraum der Pico Lebensmittel AG in Dietikon. Hier werden Gemüse und Obst kommissioniert und dann an Restaurants und den Fachhandel geliefert. Severin Bigler

Kälte macht sich breit. Es sind etwas über fünf Grad. «Die Temperaturdifferenz ist nicht mehr so gross wie im Sommer, aber natürlich muss man sich entsprechend anziehen, wenn man hier arbeitet», sagt Beat Ledermann und lacht. Der 64-Jährige steht in einem von vier Kühlräumen der Pico Lebensmittel AG in der Dietiker Silbern und spricht zu einer Gruppe von Menschen.

Ledermann ist Geschäftsführer der Firma, die er 1997 mit seiner Frau Patricia ins Leben rief. Anlässlich der Eventreihe «Tage der Agrarökologie» gibt er gemeinsam mit seiner Tochter Gianna einen Einblick in den Familienbetrieb. Das Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitenden ist eine von knapp 100 Organisationen und Firmen, die im Oktober ihren Beitrag für ein gerechteres und nachhaltigeres Ernährungssystem im Rahmen einer Veranstaltung präsentieren.

Sie beliefern 414 Kunden im Grossraum Zürich

Die Pico Lebensmittel AG beliefert Restaurants, Gastronomiebetriebe, Spitäler, Heime sowie Quartierläden im Limmattal und im Raum Zürich mit Biolebensmitteln und ausgesuchten regional hergestellten Produkten. Die Waren stammen von Bauern und Produzenten aus der Umgebung, ausgewählten Schweizer Regionen sowie Partnern aus südeuropäischen Ländern. «Dies ermöglicht es uns, unseren rund 414 regelmässigen Kundinnen und Kunden ein saisonal variierendes Vollsortiment zertifizierter Produkte anzubieten», sagt Gianna Ledermann. Die 34-Jährige unterstützt den Familienbetrieb besonders bei Anlässen.

Geschäftsführer Beat Ledermann führt durch die Räumlichkeiten der Pico Lebensmittel AG. Hier zeigt er das Lager der Hartwaren im Untergeschoss.

Das Unternehmen nimmt in Sachen nachhaltiger Landwirtschaft und bewusstem Konsum eine Vorreiterrolle ein. Beat und Patricia Ledermann bewirtschafteten vor der Gründung der Pico Lebensmittel AG mit zwei anderen Familien von 1985 bis 1996 den Herterenhof in Wettingen. Zu dieser Zeit war der Betrieb einer der grössten und ersten biologisch geführten Höfe im Aargau. «Mittels Abosystem wurden die auf dem Hof produzierten Lebensmittel direkt an Konsumenten in der Region geliefert. Andere Landwirte taten das Gleiche. Die Idee kam auf, diese Arbeit den anderen Betrieben abzunehmen», sagt Beat Ledermann zur Gründungsgeschichte der Firma.

Sie eröffneten das «Les Halles» im Kreis 5

1998 zog man von Wettingen nach Zürich in den Kreis 5. Dort entstand das hauseigene Restaurant Les Halles, das die biologischen Produkte direkt von der Pico Lebensmittel AG im Kellergeschoss bezog. 2009 vergrösserte sich die Firma und verlegte den Standort nach Dietikon.

Nives Zindel vom Verein «Agroecology works!» organisiert die «Tage der Agrarökologie». Severin Bigler

Tage der Agrarökologie Bewegung für eine nachhaltigere Landwirtschaft Schweizweit finden im Oktober knapp 100 Anlässe zum Thema Agrarökologie statt. Sie gehören zur Eventreihe «Tage der Agrarökologie», die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Agrarökologie ist ein Sammelbegriff für Initiativen, die sich für die lokale Umsetzung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Produktion sowie für einen nachhaltigen Konsum von Lebensmitteln einsetzen. Die «Tage der Agrarökologie» dienen dazu, vielfältige Lösungen sichtbar zu machen. Organisationen und Firmen wie die Pico Lebensmittel AG präsentieren ihre Visionen und Projekte. Organisiert werden die Veranstaltungen vom Schweizer Verein und Netzwerk «Agroecology works!». «Unser Anliegen ist, das Ernährungssystem nachhaltig zu verändern, damit wir in Zukunft gesunde und frische Nahrungsmittel haben, die sozialgerecht produziert werden», sagt Projektleiterin Nives Zindel. Sie organisiert die zahlreichen Events im Oktober und freut sich, dass so viele Interessierte den Weg in die Pico Lebensmittel AG in Dietikon gefunden haben. «Es zeigt, dass die Bewegung und das Bedürfnis für eine Veränderung da sind.» (sib)

In den grünen Körben in den Kühlräumen türmen sich Gemüse, Salate, Obst und Kräuter. «Hier kommissionieren in der Nacht sechs Personen die Produkte je nach Bestellung», erzählt Beat Ledermann den interessierten Gastronomen, Ladenbesitzern und Kooperativen-Mitgliedern. Es werde immer schwieriger, Personal für diese Aufgabe zu finden. Nur die wenigsten würden nachts arbeiten wollen. «Früher standen bei uns viele Kosovo-Albaner im Einsatz. Wenn wir wieder ein paar mehr helfende Hände brauchten, fragten sie Bekannte oder Verwandte an. Doch die zweite Generation ist heute im Büro tätig», sagt Ledermann.

Erste Stelle für Flüchtlinge

Daher arbeite man nun vielfach mit Flüchtlingen zusammen. «Migranten erhalten bei uns ihre erste Stelle in der Schweiz. Für das Kommissionieren benötigt man keine grossen Deutschkenntnisse. Es ist ein guter Einstiegsjob.» Ab und zu komme es vor, dass Rüebli mit Randen verwechselt würden und statt einer Grapefruit ein Granatapfel in der Lieferung lande. «100 Artikel, darunter fünf verschiedene Kartoffelsorten, in einer fremden Sprache zu beherrschen, ist am Anfang nicht einfach. Die Akzeptanz unserer Kundschaft bei falsch gelieferter Ware ist im Vergleich zu früher stark gesunken.» Ledermann findet das schade. «Schliesslich sollte man Betriebe wie unseren, die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren, unterstützen.»

Im Untergeschoss lagern die Hartwaren. Linsen, Nüsse, diverse Öle, Molkereiprodukte, Tofu, Haferflocken, Gewürze, Mayonnaise und vieles mehr findet sich in den Gestellen. Insgesamt bietet die Pico Lebensmittel AG 2700 verschiedene Artikel an. Weil drei Prozent davon nicht biozertifiziert sind, darf sich die Firma seit 2021 nicht mehr offiziell Pico Bio AG nennen, so, wie der Name der Firma seit der Gründung 1997 lautete.

Das Bio im Namen mussten sie streichen

«Im Winter liefert uns zum Beispiel ein Landwirt aus Boppelsen konventionelle Kräuter, damit wir die Nachfrage abdecken können. Nachdem wir uns all die Jahre als Pico Bio einen Namen geschaffen haben, war dieser Schritt bitter für uns», sagt Ledermann. Discounter und Grosshändler dürften Werbung für Bioprodukte machen, hätten aber nur etwa zehn Prozent Biolebensmittel im Sortiment. Das sei schon ein Hohn.

Vater und Tochter: Beat Ledermann leitet den Betrieb, Gianna Ledermann unterstützt bei Anlässen. Severin Bigler

«Das Biolabel ist mit Vorsicht zu geniessen», warnt Ledermann. Er verweist auf Betrugsfälle, bei denen konventionell angebautes Getreide aus Rumänien über Italien als Bioprodukt nach Deutschland exportiert wurde. «Auch wir arbeiten mit ausländischen Partnern zusammen. Wir vertrauen ihnen und kennen viele persönlich. Doch 100-prozentig sicher kann man sich nie sein.» Der Trend gehe deswegen auch in eine andere Richtung, sagt Gianna Ledermann. «Man setzt vermehrt auf regionale Kleinbetriebe und -strukturen, die Lebensmittel in Bioqualität produzieren, jedoch nicht offiziell biozertifiziert sind.»

Vielfalt geht verloren

Den Ledermanns liegt die Zusammenarbeit mit kleinen Betrieben besonders am Herzen. «Mich beunruhigt das Wachstum von Firmen wie Amazon oder Flixbus. Wenn nur noch solche Unternehmen überleben, werden uns irgendwann wenige Leute auf der Welt vorschreiben, was wir konsumieren und essen dürfen», sagt Beat Ledermann.

Und auch für gerechte Preise setzt sich das Unternehmen ein. «Der Preis sollte die tatsächlichen Kosten von Produzentinnen und Produzenten, verarbeitenden Betrieben und dem Handel decken. Nur so haben wir die Gewissheit, dass nichts und niemand ausgebeutet wird», sagt Gianna Ledermann.

Um eine nachhaltige Landwirtschaft und bewussten Konsum auch in Zukunft zu fördern, gründeten die Ledermanns die Genossenschaft Koopernikus. Diese soll als Kommunikationsplattform dienen und helfen, ein Netzwerk aufzubauen. Gianna Ledermann sagt: «Wir sehen uns gar nicht mehr als klassischen Händler. Unser Ziel ist vielmehr, Landwirtschaftsbetriebe zu erhalten. Koopernikus bietet uns ein gutes Tool dazu.»

