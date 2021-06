Dietikon «Für die Stadt ist die Phänomena fast wie der Lotto-Sechser, da mussten wir einfach zupacken» Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) ist überzeugt, dass die grosse Wissenschafts-Expo die Region wirtschaftlich beflügeln und ihr zu einem besseren Ruf verhelfen wird. Interview: Florian Schmitz 04.06.2021, 18.42 Uhr

Stadtpräsident Roger Bachmann bei der Präsentation der Phänomena 2023 im Gemeinderatssaal im Dietiker Stadthaus. Severin Bigler

Wie haben Sie reagiert, als Sie von Projektleiter Urs J. Müller die Anfrage für die Durchführung der Phänomena im Niderfeld erhalten haben?

Roger Bachmann: Ich erinnere mich noch an die erste Phänomena, die ich 1984 als Sek-Schüler besuchte. Nachdem ich das Mail gesehen hatte, zögerte ich keine Sekunde und sagte zu Standortförderer Adrian Ebenberger, dass er gleich Kontakt aufnehmen soll mit den Verantwortlichen. Ich hatte damals das Gefühl, Dübendorf könnte mit dem Flugplatz und dem geplanten Innovationspark ein Konkurrent sein. Auch deshalb haben wir sofort Gas gegeben und erste Abklärungen getroffen.

Wie ist die Stadt vorgegangen?

Wir haben schnell die Limmattalbahn AG ins Boot geholt und Gespräche geführt mit den wichtigsten Grundeigentümern im Niderfeld. Dabei haben wir gemerkt, dass es nicht nur eine Spinnerei von mir und Einzelnen im Stadthaus ist, sondern dass viele hinter der Idee stehen. Im Stadtrat haben sich alle sofort dafür ausgesprochen. Auch als wir das Parlament am Donnerstagabend informierten, spürte ich unterm Strich nur Zustimmung und Begeisterung.

Ist Dietikon bereit für die Gastgeberrolle einer Veranstaltung mit voraussichtlich einer Million Besucher und Projektkosten von 47 Millionen Franken?

Wenn man die Projektdimension und die Zahlen sieht, erschrickt man manchmal und denkt: «Was haben wir uns da aufgeladen?» Aber so eine Chance kommt vielleicht nur alle 100 Jahre. Es wäre grob fahrlässig, diese nicht zu nutzen. Die Phänomena ist so eine grosse Kiste, damit wir die stemmen können, müssen wir temporär die Ressourcen hochfahren – vor allem bei der Standortförderung und der Kultur, wo sich am meisten Synergien bieten.

Bei Grossanlässen ist die Finanzierung für Austragungsorte oft eine Herausforderung: Die Phänomena wird laut den Veranstaltern dagegen in der Region insgesamt eine Wertschöpfung von gut 400 Millionen Franken generieren. Sind sie auch so optimistisch?

Ob Gewerbebetriebe, Unternehmen, Gastronomie oder Hotellerie: Die ganze Wirtschaft in der Region wird von der Phänomena profitieren. Zum Schluss wird aus dieser Wertschöpfung über Steuererträge auch Geld in die Gemeindekassen fliessen. Deshalb hoffe ich auch, dass die 450'000 Franken, die wir beim Gemeinderat für den Grossanlass beantragt haben, bewilligt werden. Für mich ist das eine Investition in etwas ganz, ganz Grossartiges.

Kommen wir vom Geld zum Image: Die Themen der Phänomena klingen, als könnten Sie direkt aus der Küche der Dietiker Standortförderung stammen.

Für die Stadt ist es fast wie der Lotto-Sechser, da mussten wir einfach zupacken. Wir wollen der ganzen Schweiz vor Augen führen, wie toll es hier ist, wie viel hier entsteht und wie viele Leute sich für die Region einsetzen. Es ist auch eine grosse Chance, mit den falschen Vorurteilen aufzuräumen, die gerade vom Boulevardjournalismus immer wieder zementiert werden. Ich glaube, imagemässig wird das eine sehr nachhaltige Geschichte und noch für Generationen eine Wirkung entfalten. Wir könnten noch hundert Imagekampagnen lancieren; aber so eine Gelegenheit ist unbezahlbar.

Die Phänomena wird auf der grünen Wiese im Entwicklungsgebiet Niderfeld an der Grenze zu Spreitenbach stattfinden. 2023 wird die Limmattalbahn in Eingangsnähe halten, die Bahngleise wurden bereits erstellt. Severin Bigler (Dietikon, 3. Juni 2021)

Will die Stadt sich dafür einsetzen, dass die Region auch inhaltlich an der Expo präsent sein wird?

Das ist auf jeden Fall wichtig und wir haben diesbezüglich schon Gespräche mit den Veranstaltern geführt. Wir haben viele thematische Berührungspunkte: Kreislaufwirtschaft, das Smart-City-Projekt zusammen mit EKZ, die entstehende Power-to-Gas-Anlage der Limeco. Möglich wären etwa Führungen direkt vor Ort. Auch im kulturellen Bereich hat Dietikon viel zu bieten für Zusammenarbeiten.

Bisher klingt alles äussert positiv. Sind Ihnen aus der Region auch schon Bedenken zu Ohren gekommen?

Natürlich kommt die Angst auf, dass so ein Grossanlass zusätzlichen Autoverkehr auslöst. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind verkehrsgeplagt. Wir müssen darauf achten, dass die Phänomena das Problem nicht noch verschärft. Ich bin in dieser Hinsicht zuversichtlich. Für mich ist entscheidend, dass die ÖV-Anfahrt im Eintrittsticket enthalten ist. Man kann also von Genf gratis nach Dietikon fahren und dann mit der Limmattalbahn weiter direkt vor den Eingang. Dieses System funktioniert bereits bei grossen Veranstaltungen wie Turn- oder Schwingfesten sehr gut.

Die Veranstalter wollten zuerst nach Zürich: Wie ist es für Sie, dem grossen Nachbarn so eine prestigeträchtige Veranstaltung wegzuschnappen?

Ich bin nicht schadenfreudig, aber habe grosse Freude, dass das Limmattal auch mal auf der nationalen Landkarte erscheinen wird. Denn es soll ein Anlass für die ganze Region werden, nicht nur für Dietikon. So können wir auch beweisen: «Was Zürich kann, das können wir auch.» Mir ist wichtig zu sagen, dass auch Zürich einen Nutzen daraus ziehen wird. Die ganze Region von Zürich bis Baden wird profitieren. Die Stadt Zürich muss keine Angst haben, dass sie im Rahmen der Phänomena auf der Strecke bleiben wird.

Was sind aus städtischer Sicht die grössten Herausforderungen für eine erfolgreiche Umsetzung in knapp zwei Jahren?

Die grösste Hürde werden wohl die verschiedenen Bewilligungsverfahren sein. Hier geht’s ja um die Realisierung von recht grossen Bauten. Beim ZKB-Jubiläumsprojekt auf der Landiwiese in Zürich hat man gesehen, was da für Probleme entstehen können. Und daneben natürlich die ganze Verkehrsthematik.