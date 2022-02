Dietikon Für 120'000 Franken: Stadtpolizei fährt neu einen elektrischen Streifenwagen Die Stadtpolizei Dietikon ist neu mit einem Audi E-Tron 55 Quattro unterwegs. Der Vorgänger, ein alter Volvo, hatte bereits über 200'000 Kilometer auf dem Buckel. David Egger 07.02.2022, 14.35 Uhr

Das ist der neue E-Audi der Stadtpolizei Dietikon. zvg

Seit diesem Monat ist die Stadtpolizei Dietikon mit einem neuen Streifenwagen unterwegs. Es handelt sich dabei um einen Audi E-Tron 55 Quattro. Es ist das erste Dietiker Polizeiauto mit elektrischem Antrieb. Dies teilte die Stadt Dietikon am Montag mit. «Das Auto erfüllt nicht nur alle Anforderungen der Polizei, sondern ebenfalls jene der Energiestadt Dietikon», heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Der neue E-Audi ersetzt das bisherige Patrouillenfahrzeug der Marke Volvo. Dieses sei seit Juni 2014 fast täglich im Einsatz gewesen und habe zuletzt einen Kilometerstand von rund 200'000 Kilometern aufgewiesen.

«Die Abnützung war je länger je mehr spürbar»,

schreibt die Stadt. Deshalb sei ein neues Fahrzeug budgetiert worden.

Bei der Auswahl des neuen Fahrzeugs hat sich die Stadt von Anfang an auf E-Autos konzentriert. Der Grund dafür: Dietikon trägt seit 2003 das Energiestadt-Label und seit 2015 sogar das Energiestadt-Gold-Label. Am Schluss fiel der Entscheid auf einen Audi E-Tron 55 Quattro. Diese Auswahl ist für Polizei-Kenner keine Überraschung. Denn die Kantonspolizei hat bereits seit 2020 ebenfalls einen solchen Audi in ihrer Flotte.

350 bis 400 Kilometer beträgt die Reichweite

Die Stadt Dietikon hat ihren E-Audi Anfang Februar in Empfang genommen. «Das Auto erfüllt sämtliche polizeiliche Ansprüche, steht in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und stimmt mit den energiepolitischen Anforderungen der Stadt überein», schreibt sie in ihrer Mitteilung. Der Elektro-SUV koste inklusive Einbauten, dem Kauf einer Ladestation und den Stromanschlüssen rund 120'000 Franken. Die Reichweite einer Batterieladung betrage 350 bis 400 Kilometer – dass der E-Audi also mit leerer Batterie im Bezirkshauptort plötzlich stehen bleibt, ist also unwahrscheinlich. Das Fahrzeug hat einen 4x4-Antrieb, ein Automatikgetriebe sowie eine elektrische Leistung von 408 PS.

Die E-Autos sind in Dietikon auf dem Vormarsch

Obgleich der Audi das erste E-Auto der Stadtpolizei Dietikon ist, ist es nicht ihr erstes E-Fahrzeug, denn seit Mai 2021 setzt die Stadtpolizei Dietikon auch auf E-Bikes. Allgemein ist die E-Mobilität in Dietikon auf dem Vormarsch. Drei Beispiele: Demnächst will die Stadt eine E-Auto-Ladestation auf dem Zelgliplatz bauen, die Firma Migrol macht mit ihrer im November 2021 eröffneten E-Ladestation im Reppischhof gute Erfahrungen und bereits 2019 hat die Firma Tesla in der Silbern eine grossen Standort mit Schnellladestationen eröffnet.