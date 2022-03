Wie das Blüemliquartier in Dietikon zu seinem Namen kam

Dietikon Frühlingsboten in der Stadt: Wie das Blüemliquartier zu seinem Namen kam Zwölf Dietiker Strassen, die Blumennamen tragen und nebeneinander liegen, werden inoffiziell als Blüemliquartier bezeichnet. Eine Deutung für das Phänomen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Narzissen stehen für das Frühlingserwachen. Im Blüemliquartier in Dietikon herrscht das ganze Jahr über Blumenpracht – in Form der Strassennamen. Severin Bigler

Rosenstrasse, Nelkenstrasse, Enzianstrasse, Narzissenstrasse, Narzissenweg, Tulpenstrasse, Krokusstrasse, Anemonenstrasse, Edelweissstrasse, Erikastrasse, Arnikastrasse, Waldmeisterstrasse. Zwölf Strassen in Dietikon tragen Blumennamen. An und für sich nichts Spezielles – es gibt auch Strassen mit blumigen Namen in anderen Gemeinden.

Blumige Namen im ganzen Quartier oberhalb des Friedhofs Guggenbühl in Dietikon. Severin Bigler

Doch, dass alle im gleichen Gebiet vorkommen, das ist selten der Fall. Im Bezirkshauptort ist dem aber genau so. Das florierende Blumenmotiv in den Strassennamen führte auch dazu, dass das Quartier beim Guggenbühl-Wald, eingeklemmt zwischen Bern- und Bremgartnerstrasse, den Namen Blüemliquartier erhalten hat. Bei alteingesessenen Dietikerinnen und Dietikern hat sich diese Bezeichnung eingebürgert. Jeder weiss, wovon man spricht, wenn man den Namen Blüemliquartier erwähnt.

Eine Rosengärtnerei gab wohl die Idee

Wie es dazu kam, dass zwölf Strassen diesem Namenmotiv folgen, ist ungewiss. Es kann nur gemutmasst werden. Sicher ist, dass der ältere Teil des Blüemliquartiers in den 1950er-Jahren entstanden ist. In der Nähe der heutigen Rosenstrasse befand sich die Gärtnerei B. Vogel. Dort müssen wohl auch Rosen kultiviert und verkauft worden sein. So könnte die Strasse zu ihrem Namen gekommen sein. Und der Rest war vermutlich dann einfach der Fantasie der damaligen zuständigen Behörden geschuldet, die an diesem ersten Strassennamen mit Blumen anknüpften.

Die Anemonen-Strasse im Blüemliquartier in Dietikon. Das Schild wird gerade von einer Forsythie umarmt. Severin Bigler

Namen erinnern nicht immer nur an historische Begebenheiten oder frühere Nutzungen oder Vegetationen, sie geben auch den Zeitgeist wider. So erwähnt etwa Berchtold Weber in seinem Artikel «Von den Namen der Strassen und Plätze» in der Zeitschrift «Sprachspiegel», dass in verschiedenen europäischen Städten, darunter auch Bern und Basel, Pflanzennamen rund alle dreissig bis vierzig Jahre in Mode kamen. Um 1820 und 1830, als die Städte über ihre Mauern hinauszuwachsen begannen, waren es zum Beispiel einzelne Bäume, die den Strassen den Namen geben konnten. In den 1860er-Jahren wurden oft Strassen nach den für sie gewählten Alleebäumen benannt.

Der Wunsch nach schönen Gärten

Die Jahrhundertwende brachte eine neue Welle von Blumen- und Baumnamen. In Bern etwa tauchten der Eschen-, Fichten- und Tannenweg auf, in Basel waren es der Ahorn-, Buchen- und Eichenweg. In dieser Zeit wird als Begründung eines Strassennamens oft erwähnt, dass nach der Überbauung schöne Gärten mit vielen Blumen und reichem Baumbestand entstehen sollten. Sozusagen ein Wunsch an das zu entstehende Quartier.

Die Enzianstrasse im Blüemliquartier in Dietikon. Vorherrschend ist jedoch Lorbeer. Valentin Hehli

Anders sieht es in den 1920er- und 1950er-Jahren aus. Hier wird laut Weber bei der Benennung ein Bedauern spürbar, dass freie Natur überbaut wird. Die Namen sollen an eine einst vorhandene, oft idyllisch verstandene, unberührte Landschaft erinnern. Zur gleichen Zeit beginnt zudem der Trend, alte und vergessene Flurnamen für Strassennamen zu verwenden.

In der Krokusstrasse sind Nadelgewächse verbreitet. Valentin Hehli

Ob es sich nun um Wunschvorstellungen, Bedenken zum Bauboom oder einfach um eine praktische Lösung beim Blüemliquartier handelt, bleibt offen. Unbestritten ist aber, dass der Name einer Strasse oder eines ganzen Quartiers wichtig für die Identität der Bewohnerinnen und Bewohner ist. Es ist eben doch nicht nur eine Postadresse. Daher macht es Sinn, dass die Namenswahl auch künftig sorgfältig vorgenommen wird – so wie die Stadt es beim Niderfeld gemacht hat.

