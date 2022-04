Dietikon «Free Gaza» gestrichen: Max Bodenmann tritt mit neuem Parteinamen «Gegen Ausgrenzung» zum zweiten Wahlgang an Mit Max Bodenmann wächst das Kandidierendenfeld für den letzten Dietiker Stadtratssitz auf sechs Personen. Sein Umfeld und die offene Ausgangslage hätten ihn motiviert, es nochmals zu versuchen, sagt er auf Anfrage. Florian Schmitz 19.04.2022, 17.58 Uhr

Obwohl er im ersten Wahlgang auf dem letzten Platz landete, will Max Bodenmann es nochmals wissen. Severin Bigler / CH Media

Bei der Wahl um den siebten Stadtratssitz in Dietikon hat die Stimmbevölkerung neu die Auswahl zwischen sechs Kandidierenden und nicht nur fünf wie bisher angenommen. «Die Gruppe ‹Gegen Ausgrenzung, Menschwürde für alle› schlägt für die zweite Runde der Stadtratswahlen in Dietikon Max Bodenmann vor», heisst es in einer Medienmitteilung.

Neu ist nicht nur, dass Bodenmann sich nun ebenfalls für den letzten offenen Stadtratssitz bewirbt, sondern auch, dass seine Gruppierung nicht mehr «Free Gaza Dietikon, Menschenwürde für alle» heisst.

Unter diesem Parteinamen wurde Bodenmann am 13. Februar ins Dietiker Parlament gewählt. Schon im Wahlkampf hatte Bodenmann betont, dass Gaza stellvertretend für menschliche Unterdrückung und Unrecht auf der ganzen Welt stehe. Dafür sei von Anfang der zweite Namensteil der Gruppierung gestanden. Dies sei aber meistens öffentlich nicht mehr wahrgenommen worden, wird nun in der Mitteilung erklärt.

Dabei sei es der Gruppe wichtig, Gaza nicht einfach aus allen anderen kriegerischen Ereignissen und Kriegen hervorzuheben. «Ursprünglich wollten wir jedes halbe Jahr unseren Namen ändern, um auf ein neues Krisengebiet aufmerksam zu machen», sagt Bodenmann.

Auf der Suche nach einem inklusiveren Namen habe man dann mit «Gegen Ausgrenzung» eine gute, allgemeingültige Lösung gefunden. Damit sei Gaza nun innerhalb der Bestrebungen von «Gegen Ausgrenzung» wieder Teil der «leider grossen Gruppe von Staaten und Territorien», wo Menschen «nicht in Würde» leben könnten.

Im ersten Wahlgang am 13. Februar landete Bodenmann mit 351 Stimmen auf dem letzten Platz der Stadtratskandidierenden. Als Gemeinderat wurde er aber gewählt. Anschliessend sagte er, dass er voraussichtlich nicht mehr als Stadtratskandidat antreten werde. Weil die Frist für das Wahlbeiblatt mit den Namen der Kandidierenden schon vor Wochen verstrich, wird Bodenmann darauf denn auch nicht vertreten sein, heisst es bei der Stadt auf Nachfrage.

Bessere Chancen dank vielfältiger Konkurrenz

Alle Kolleginnen und Kollegen von «Gegen Ausgrenzung» hätten ihn motiviert, es doch erneut zu versuchen, sagt Bodenmann auf Anfrage. Dabei könne die Gruppierung von der wertvollen ­Erfahrung aus dem ersten Wahlgang profitieren. Er sei überrascht, wie stark sein Bekanntheitsgrad in Dietikon innert ­kurzer Zeit gestiegen sei. Mit Bodenmann treten nun alle sechs Kandidierenden, die im Februar die Wahl verpassten, wieder an. Er sagt:

«Ich ging nach dem ersten Wahlgang davon aus, dass nur die SP und die SVP nochmals antreten.»

Beide Parteien verpassten das absolute Mehr für den letzten Stadtratssitz nur knapp.

Nun stünden aber alle etablierten Parteien in Konkurrenz zueinander, was die Chancen für politische Aussenseiter erhöhe. Angesichts der tiefen Stimmbeteiligung von gut 33 Prozent im Februar will Bodenmann seinen Wahlkampf auch nutzen, um das Stimmvolk zum Gang an die Urne zu motivieren: «Gehen Sie wählen und nutzen Sie Ihre Chance auf Mitbestimmung.»

Am 15. Mai stellen sich ebenfalls zur Wahl: Kerstin Camenisch (SP, 1386 Stimmen im ersten Wahlgang), Mirjam Peter (SVP, 1379 Stimmen), Bernhard Schmidt (parteilos, 1284 Stimmen), Sven Johannsen (GLP, 1265 Stimmen) und Manuela Ehmann-Nydegger (EVP, 1058 Stimmen).