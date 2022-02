Dietikon: Wie Free Gaza Dietikon in den Gemeinderat gewählt wurde

Dietikon Verwirrung wegen Zusatzstimmen: Nach dem Wahlsonntag werden Forderungen nach leeren Listen laut «Free Gaza Dietikon» wurde in den Dietiker Gemeinderat gewählt. Viele Zusatzstimmen verhalfen der neuen Gruppierung zum Erfolg. Doch wie kamen diese überhaupt zu Stande? Die «Limmattaler Zeitung» klärt auf. Lydia Lippuner und Florian Schmitz Jetzt kommentieren 19.02.2022, 01.34 Uhr

Neues Gesicht in der Dietiker Politik: Max Bodenmann (Free Gaza Dietikon) erhielt bei der Gemeinderatswahl am Sonntag viele Zusatzstimmen. zvg

Die im Herbst gegründete Gruppe «Free Gaza Dietikon – Menschenwürde für alle» erhielt am Wahlsonntag genug Stimmen, um einen Sitz im Dietiker Gemeinderat zu erhalten. Dabei fällt auf: Die Gruppierung mit Max Bodenmann als einzigem Kandidaten erhielt mit 2242 Zusatzstimmen deutlich mehr Zusatzstimmen als alle anderen Parteien. Kandidatenstimmen, also Stimmen, für die spezifisch Bodenmanns Name aufgeschrieben wurde, erhielt Bodenmann hingegen nur 173. Dieses Missverhältnis schürte die Befürchtung, dass Bodenmann nur gewählt worden sei, weil er versehentliche Zusatzstimmen erhielt.

Die Theorie: Weil es bei kommunalen Parlamentswahlen keine leere Liste gibt, hätten diverse Wählende die «Free Gaza»-Liste quasi als leere Liste genutzt. Denn auf dieser Liste stand nur der Name Max Bodenmann über 35 leeren Zeilen. «Wenn ein Wahlzettel nur eine ausgefüllte Linie hat, verleitet dies natürlich dazu, so eine ‹leere Liste› zu kreieren», sagt Ernst Joss, der seit zwölf Jahren die AL alleine im Gemeinderat vertritt. In dem Fall würden aber alle nicht ausgefüllten Zeilen automatisch als Zusatzstimme an Bodenmanns Gruppierung gehen. «Ich hörte aus meinem Umfeld, dass dies einige tatsächlich so machten», sagt Joss.

Wahlzettel soll zum Kreieren leerer Listen verleitet haben

Von jeder Person, welche die Wahlliste von «Free Gaza» unverändert einwarf und somit eindeutig Bodenmann wählen wollte, erhielt dieser folglich 35 Zusatzstimmen. Weil 41 Personen bei der Wahl genau das taten, erhielt die Gruppierung nur schon dadurch über 1400 Zusatzstimmen. 36 Personen veränderten die «Free Gaza»-Wahlliste nach ihren Vorlieben. Bei diesen 36 Wahlzetteln wäre das beschriebene Problem also möglich gewesen. Auf diesen veränderten «Free Gaza»-Wahllisten stand aber 45 Mal der Name Max Bodenmann. Mehrere Wählende schrieben seinen Namen also aktiv ein zweites Mal auf. Es ist also unwahrscheinlich, dass auf all diesen Listen jeweils sein Name gestrichen wurde und die Partei nur versehentlich über Zusatzstimmen unterstützt wurde.

Aus diesem Grund hat die Dietiker Stadtschreiberin Claudia Winkler keine Bedenken wegen der vielen Zusatzstimmen für «Free Gaza Dietikon», wie sie auf Nachfrage sagt. «Unser Team hat hoch konzentriert und gut gearbeitet.» Neben den vielen Zusatzstimmen wegen der ungewöhnlich leeren Liste habe Bodenmann auch über veränderte Listen anderer Parteien diverse Kandidatenstimmen erhalten. «Bodenmanns Kandidatur als Stadtrat verhalf ihm überdies zu zusätzlicher Bekanntheit», erklärt Winkler.

SVP-Präsident und AL-Gemeinderat wünschen sich eine leere Wahlliste

Gemeinderat Joss findet das System, dass den Parteien alle leeren Linien auf einer Liste zugesprochen werden, grundsätzlich sinnvoll. Anders hätten die Kleinparteien wie seine AL, die mit 984 hinter «Free Gaza» und der SVP mit 1763 am drittmeisten Zusatzstimmen erhielt, wohl kaum Chancen auf einen Sitz im Parlament. «Aber es wäre besser, man gäbe den Stimmberechtigten auch eine leere Liste ab. Dann hätte man diese Diskussionen nicht», sagt er. Momentan ist es im Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Zürich jedoch nicht vorgesehen, dass bei kommunalen Wahlen leere Listen verteilt werden.

Auch Rochus Burtscher, Präsident der SVP Dietikon, hörte, dass sich einige über die vielen Zusatzstimmen für «Free Gaza Dietikon» empörten. «Es gab Leute, die von dieser Sache genervt waren», sagt er. «Es ist plausibel, dass ein paar Abstimmende einen Fehler gemacht haben.» Die Wahlliste habe dazu eingeladen, den einzigen Namen zu streichen und durch eigene Wunschkandidierende zu ersetzen.

«Das kann man aber nicht Bodenmann oder seiner Gruppierung anlasten, sondern höchstens der Wählerschaft», sagt Burtscher. Um eventuelle Unsicherheiten zu vermeiden, findet auch Burtscher, dass künftig auch auf kommunaler Ebene eine leere Wahlliste mit den Unterlagen verschickt werden sollte.

Auch Stadtschreiberin Winkler räumt ein: «Ich könnte mir vorstellen, dass der Unterschied zwischen den kommunalen und nationalen Wahllisten nicht allen bekannt ist.» Man habe jedoch die breite Öffentlichkeit über verschiedene Kanäle über das Wahlvorgehen informiert. «Das Gesetz gibt das Wahlverfahren vor und die Stadt Dietikon sorgt dafür, dass die Stimmberechtigten transparent informiert werden», sagt Winkler.

Der Gewählte verweist auf seinen aktiven Wahlkampf

Der frisch gewählte Gemeinderat Max Bodenmann (Free Gaza Dietikon) geht fest davon aus, dass er alle seine Stimmen überzeugten Wählern verdankt. Die Mitglieder von «Free Gaza Dietikon» hätten im Vorfeld der Wahlen potenzielle Palästina-Sympathisanten direkt angesprochen. «Wir sagten ihnen, sie sollen die Wahllisten unverändert einwerfen oder noch zwei SP-Politiker dazu fügen», sagt Bodenmann. Folglich sei das Wahlresultat vor allem dank des persönlichen Kontakts mit der Wählerschaft entstanden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen