Hochwasser: Dietiker erklärt Folgen für Naturschutzgebiete

Dietikon Schwäne vergnügen sich im Glanzenberg-See, «riesige Fische» suchen Schutz im Seitenarm der Limmat: So wirkt sich die Flut auf die Natur aus Das Hochwasser hat mehrere Naturschutzgebiete am Limmatufer überschwemmt. Der Dietiker Forstingenieur Tobias Liechti erklärt, wieso das für die Lebewesen nicht so schlimm ist. Lukas Elser 16.07.2021, 19.28 Uhr

Hier nach links fliesst der vor wenigen Jahren neu erstellte Seitenarm der Limmat ab. Normalerweise hat es hier weniger Wasser. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung Normalerweise hat es hier nicht derart viel Wasser. Lukas Elser / Limmattaler Zeitung Die Dietiker Schwäne auf der vom Hochwasser überfluteten Allmend Glanzenberg. Severin Bigler Überflutete Wiese beim Bahnhof Glanzenberg. Severin Bigler Enorme Wassermassen: die Limmat bei Dietikon. David Egger / Limmattaler Zeitung

Während sich die Menschen derzeit Sorgen über die Folgen des Unwetters machen, zeigt sich die Tierwelt unerschrocken. So hat die Dietiker Schwanen­familie ein neues Zuhause gefunden – in einer riesigen Pfütze auf der Allmend Glanzenberg. Und im Oberwasserkanal neben dem Dietiker Kraftwerk schwimmen Enten gekonnt um Holzstücke und Treibgut herum.



Der Natur scheint es derzeit gut zu gehen. Das Hochwasser habe auf Teile des Limmattaler Ökosystems einen sehr positiven Effekt, sagt Tobias Liechti. Der Dietiker Forstingenieur betreut im Auftrag des Kantons das Naturschutzgebiet der Dietiker und Geroldswiler Auen, die sich beim Kraftwerk befinden.

Eine notwendiger Ablauf in der Natur

Besonders die Geroldswiler Aue sei auf regelmässige Überschwemmungen angewiesen, sagt er.

Die zu einer solchen Aue gehörende Silberweide zum Beispiel sei auf genau dieses Szenario eingestellt: «Der olivgrüne Weichholzbaum hält eine Überschwemmung von bis zu 200 Tagen aus.» Die Pflanze könne gut mit zerstörerischen Kräften umgehen:

«Werden die Äste abgebrochen und mit dem Wasser verdriftet, können sie Wurzeln bilden und zu einem neuen Baum auswachsen.»

Das Flachmoor der Dietiker Aue dagegen würde durch Sedimente und Schlamm geschädigt. Da es aber hinter dem Damm liege, werde es nur durch das steigende, aber saubere Grundwasser beeinflusst. Das schade dem Moor nicht.

Ein spannendes Detail entdeckte Liechti am Donnerstagabend bei einem Spaziergang auf der Grieninsel. Erfreut haben ihn dabei die «vielen riesigen» Fische, die sich im neu angelegten Seitengewässer und dem überfluteten Auenwald tummelten, erzählt er. «In einem künstlichen Kanal würden sie durch das Hochwasser einfach hinuntergeschwemmt.»

Dank des Seitengewässers, das vor wenigen Jahren im Zuge der Neukonzessionierung des EKZ-Kraftwerks angelegt wurde, könnten sie nun in dieses ruhigere Gewässer ausweichen und damit am Ort bleiben. «Das zeigt, wie wichtig diese Seitengewässer für die Natur sind», hält Liechti fest.

Zudem hätten solche überfluteten Flächen eine dämpfende Wirkung auf die Hochwasserspitzen, womit das Überschwemmungsrisiko in den Städten etwas verringert würde.

Mehr Geschiebe dank offenen Kraftwerks

Liechti berichtet weiter, dass die Abschaltung des EKZ-Kraftwerks und das Öffnen der Grundablasse beim Stauwehr vergangenen Mittwoch einen weiteren positiven Effekt auf die Natur gehabt hätten. Das Geschiebe, das normalerweise im Stauraum liegen bleibe, könne jetzt durch die Schleusen transportiert werden und sich in den Auen und im Flussgerinne ablagern. «Davon profitieren zum Beispiel die Äschen und Barben, die im Kies laichen.»

Natürlich könne das Hochwasser manchen Arten kurzfristig zu schaffen machen, räumt er ein. So zum Beispiel dem Biber, dem es den Bau überschwemme. Auch könnten bestimmte Orchideen durch Wasserstände Schaden nehmen. Und Heuschrecken würden weggeschwemmt. Gesamthaft und langfristig betrachtet sei das Hochwasser für die Auennatur aber positiv.

Manche Tiere dürften sich über das rot-weisse Band freuen. Von Mensch und Pferd haben sie vorübergehend Ruhe. David Egger

In diesem Zusammenhang mahnt Liechti: «Damit solche natürlichen Extremereignisse nicht zum Aussterben lokaler Populationen führen, müssen Naturgebiete gross, vielfältig und vernetzt sein.» Denn dann fänden die unmittelbar bedrohten Lebewesen sichere Inseln oder Rückzugsräume. Von diesen aus könnten sie dann das Gebiet wieder neu besiedeln.

Für die Enten spiele das Mehr an Wasser eine untergeordnete Rolle, sagt Liechti. «Da sie fliegen, können sie sich sowieso aussuchen, wo sie sich absetzen.»

Problematisch sei das schlechte Wetter indes für Vögel, die sich von fliegenden Insekten ernährten:

«Schwalben und Segler können verhungern, weil sie jetzt keine Mücken finden.»

Schliesslich würden diese bei Kälte und Nässe nicht mehr fliegen.

Aber auch hier stelle die Natur langfristig wieder ein Gleichgewicht her, fährt Liechti fort. Sobald es nämlich wieder wärmer werde, fänden die Insekten in den neuen Seen, die sich inzwischen auf den Feldern gebildet haben, optimale Bedingungen, um sich fortzupflanzen. Und das wiederum komme auch den Vögeln zugute.