Förderverein gegründet: Dietikon wird zum Cleantech-Standort

Dietikon Förderverein gegründet: Der neue Cleantech-Standort in der Silbern hat bereits das erste Start-up angeworben Dietikon will sich als Standort für Umwelt, Energie und Kreislaufwirtschaft positionieren. Am Dienstagabend wurde dafür der von der Stadt initiierte Förderverein Cleantech Hub Dietikon gegründet. Mit dabei sind viele bekannte Namen aus dem Limmattal. An der Versammlung verkündeten die Verantwortlichen bereits den ersten Erfolg.

Der frisch gewählte Vorstand von links: Beat Rhyner, Projektleiter Cleantech & Aerospace beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich; Daniel Bucher, Leiter Geschäftsbereich Netze beim Energieversorger EKZ; Stefan Bolliger von der Bolliger Treuhand AG; Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP); Nils Planzer, Geschäftsführer der Planzer Transport AG; Patrik Feusi, Geschäftsführer der interkommunalen Anstalt Limeco, sowie Urs Leemann, Direktionsmitglied der Forschungsanstalt Empa. zvg

«Mit der Gründung des Fördervereins Cleantech Hub Dietikon legen wir den Grundstein für ein Kompetenzzentrum für Umwelt, Energie und Kreislaufwirtschaft», sagte der Dietiker Standortförderer Adrian Ebenberger am Dienstagabend an der Gründungsversammlung im Stadthaus. Der Verein ist eine Initiative der Stadt Dietikon, die gemeinsam mit Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und dem Kanton Zürich die Innovationskraft in der Region stärken will.

Konkret soll im Industriegebiet Silbern ein Cleantech-Cluster etabliert werden, sprich: diverse Firmen aus dem breiten, zukunftsgerichteten Wirtschaftszweig in unmittelbarer Nähe zueinander angesiedelt werden. Dafür dienen das City-Plaza-Haus und das gegenüberliegende Diga-Haus an der Lerzenstrasse als Standorte, wie bereits an der Generalversammlung der IG Silbern im September 2021 öffentlich wurde.

«Wir wollen Dietikon mittelfristig als Cleantech-Standort positionieren und die Innovationskompetenz erhöhen», sagte Clustermanager Jan Fülscher, Mitglied des Kernteams. Zu diesem gehören neben Ebenberger, der auch die Geschäftsstelle leitet, Brigitte Becker, die eine Kommunikationsagentur führt und bis 2020 das Wirtschaftspodium Limmattal organisierte, und Christian Rudin, ehemaliger Geschäftsführer der Umweltarena Spreitenbach.

Das Kernteam besteht aus Clustermanager Jan Fülscher, Standortförderer Adrian Ebenberger, Brigitte Becker und Christian Rudin. zvg

Im April wird das erste Jungunternehmen ins Diga-Haus einziehen

Der Förderverein will nun einerseits erste Ankermieter für die freien Flächen gewinnen, über die wiederum neue Start-ups angeworben werden sollen. «Das funktioniert erstaunlich gut und das Interesse ist hoch», sagte Fülscher und präsentierte gleich den ersten Erfolg: Im April wird das ETH-Spin-off Oxara AG, das lehmhaltiges Aushubmaterial ohne Zugabe von Zement in einen alternativen Baustoff umwandeln will, als erstes Jungunternehmen ins Diga-Haus ziehen.

Fülscher präsentierte acht weitere Beispiele von Firmen, mit denen aktuell die Verhandlungen laufen. Darunter auch je ein Start-up aus Griechenland und aus den Niederlanden, die laut dem Clustermanager an Firmensitzen in Dietikon interessiert sind. Die Themenvielfalt der vorgestellten Unternehmen ist gross: von einer präziseren Gebäudevermessung mit Drohnen über Elektroantriebe für Schiffsmotoren und Leichtfahrzeuge bis zu einer Technologie für das Optimieren von Warenströmen.

Was ist Cleantech? Der Begriff Cleantech (Abkürzung für Clean Technologies) bedeutet saubere Technologien und beschreibt einen zukunftsweisenden Wirtschaftszweig mit dem Ziel, ökologische und ökonomische Aspekte in nachhaltigem Wirtschaften zu vereinen. Der Einsatz von Cleantech soll in umweltschonendem, nachhaltigem Wachstum münden, um den steigenden Bedarf an Gütern und Dienstleistungen mit dem endlichen Angebot natürlicher Ressourcen und der Notwendigkeit der Klimaschonung in Einklang zu bringen. Cleantech ist nicht eindeutig definiert und umfasst ein vielfältiges Themenfeld. Dazu gehören alle Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen, welche die operationale Leistung, Produktivität oder die Effizienz steigern und gleichzeitig Kosten, natürliche Ressourcen, den Energieverbrauch, Abfälle oder die Verschmutzung reduzieren. Beispiele für Cleantech-Teilmärkte sind die Themenfelder erneuerbare Energien und Materialien, nachhaltige Mobilität sowie Ressourcenschutz und Emissionsreduktion. (flo)

Um die Stadt als Cleantech-Standort zu etablieren, will Cleantech Hub Dietikon auch Start-ups dabei helfen, in der Region Kunden zu finden und Pilotprojekte durchführen zu können. Das grosse Ziel des Projekts sei die Vernetzung, erklärte Ebenberger. So will der Förderverein den Kontakt zwischen Jungunternehmen fördern, aber auch Start-ups mit etablierten Unternehmen zusammenbringen. Entsprechend sei ein grundsätzliches, längerfristiges Anliegen von Cleantech Hub Dietikon, über den gegenseitigen Wissensaustausch die Innovationskompetenz aller Vereinsmitglieder zu erhöhen.

Auch Planzer, EKZ und Limeco sind mit von der Partie

Die Ambitionen des Projekts lassen sich auch anhand des am Dienstagabend frisch gewählten Vorstands ablesen. Darin vertreten sind etwa Nils Planzer, Geschäftsführer der Planzer Transport AG, Daniel Bucher, Leiter Geschäftsbereich Netze beim Energieversorger EKZ, und Patrik Feusi, Geschäftsführer der interkommunalen Anstalt Limeco. Dass in Dietikon mit diesen Firmen im Umfeld von Cleantech gleich drei Leuchttürme mit nationaler Ausstrahlung tätig seien, habe mit den Ausschlag dafür gegeben, dass die Stadt auf den Bereich setze, erklärte Ebenberger.

«Wir setzten stark auf Innovation und arbeiten bei diversen Projekten wie etwa Smart City schon mit der Stadt zusammen», sagte Bucher. Deshalb beteilige sich EKZ gerne am innovationsgetriebenen Projekt. Gerade am stark besiedelten Wirtschaftsstandort Limmattal sei es wichtig, die Themen von morgen gemeinsam und vernetzt anzugehen, sagte Planzer. Die Mobilität und der Verkehr, zentrale Themen für das Transport- und Logistikunternehmen, seien stark im Wandel. Hoffentlich könne die Planzer AG dank der neuen Zusammenarbeit auch für die Zukunft dazulernen. Von einem hundertprozentigen Match sprach Limeco-CEO Feusi:

«Wir suchen Kooperationspartner für unsere Vision eines Limmattaler Energiezentrums. Der Cleantech Hub bietet eine Plattform, über die wir unsere Ideen und Visionen vernetzen und Synergien nutzen können.»

Komplettiert wird der siebenköpfige Vorstand von Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), der auch als Vereinspräsident amtet, Urs Leemann, Direktionsmitglied der Forschungsanstalt Empa, Beat Rhyner, Projektleiter Cleantech & Aerospace beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich, sowie Stefan Bolliger von der Bolliger Treuhand AG. Bolliger, der sich in der Vergangenheit bei der Anfang 2020 aufgelösten Vereinigung Zentrum Dietikon und auch beim FC Dietikon bereits um die Finanzen kümmerte, will seine Finanzkompetenzen als Vereinskassier zur Verfügung stellen, wie er sagte.

Dass Leemann und Rhyner in den Vorstand gewählt wurden, zeigt die überregionalen Ambitionen des Projekts. Cleantech Hub Dietikon wolle etwa nicht nur mit der ETH Zürich, sondern auch mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Fachhochschule Nordwestschweiz kooperieren, erklärte Standortförderer Ebenberger. Rhyner zeigte sich begeistert vom Projekt. Dieses strahle weiter über die Region hinaus, sagte er. «Innovationen müssen über Grenzen hinaus gedacht werden», betonte Leemann die Wichtigkeit gegenseitiger Vernetzung.

Die Stadt hat das Projekt ins Rollen gebracht

Bisher fungiert die Stadt als Antrieb für die Dietiker Cleantech-Initiative. Im September 2021 leistete der Stadtrat eine Anschubfinanzierung von 196'000 Franken. Für die bis Juli 2023 benötigten weiteren 185'000 Franken hoffen der Vorstand und das Kernteam auf Bund, Kanton, Mitglieder, Sponsoren und Stiftungen. Wenn das Projekt sich aber so erfolgreich entwickle wie erhofft, soll der Cleantech Hub künftig vor allem von der Wirtschaft angetrieben werde und ohne staatliche Hilfe auskommen, sagte Bachmann.

Im Frühjahr 2019 verankerte die Stadt das Ziel eines Wirtschaftsclusters für Innovationen in ihrer Wirtschaftsstrategie 2025. Die Bestreben, nachhaltige, ökologische und innovative Unternehmen nach Dietikon zu locken, gehen aber bereits weiter zurück, erinnert sich Peter Metzinger, der schon früh involviert war und nun im Beirat des Fördervereins sitzt. Bereits 2016 habe Michael Seiler, Ebenbergers Vorgänger als Standortförderer, im Hintergrund einen ersten Anlauf für mehr grüne und innovative Wirtschaft in Dietikon gestartet.

