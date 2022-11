Dietikon Filmpreis im Gleis 21: Das Publikum würdigte die wundersame Welt der Baggerfahrer «Baggern» von Corina Schwingruber Ilic wurde am Dietiker Kurzfilmevent mit dem Gleis21-Oskar ausgezeichnet. Das lustige und einfühlsame Werk setzte sich im ausverkauften Kulturhaus gegen 13 andere Kurzfilme durch. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 13.11.2022, 18.33 Uhr

Kurzfilmevent im Gleis 21 in Dietikon / Filmemacher erzählen auf der Bühne (von links): Vincent Flückiger, Lara Perren und Annalena Spring, Beatrice Jäggi, Elena Madrid, Jonas Raeber, Jan-David Bolt / Rolf Brönnimann (ganz rechts) und Koni Bachofen (rechts) vom OK stellten Fragen Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Letztlich begeisterten die Baggerfahrer das Dietiker Publikum mit ihrem urchigen Charme am meisten. «Baggern», die zwölfminütige Dokumentation von einer Baustelle in Zürich West, wurde am Samstagabend am Kurzfilmevent mit dem Gleis21-Oskar ausgezeichnet. Filmemacherin Corina Schwingruber Ilic zeigt den Alltag der eigenwilligen Baggerfahrer auf überraschende und witzige, aber stets respektvolle Art.

Das ausverkaufte Gleis 21 war bis auf den letzten Platz gefüllt. Florian Schmitz Das Publikum erlebte in knapp zwei Stunden eine enorme Filmvielfalt. Florian Schmitz Rita Bachofen (rechts) nahm die Preise stellvertretend entgegen, weil Gewinnerin Corina Schwingruber Ilić fehlte. Carla Hohmeister, Co-Präsidentin vom Verein Gleis 21, überreichte Geldpreis von 250 Franken, Stadtpräsident Roger Bachmann übergab den Gleis21-Oskar. Florian Schmitz Der Gleis21-Oskar stammte dieses Jahr von der Künstlerin Sylvette Nick, die selbst am Abend anwesend war. Florian Schmitz

Als kleine Überraschung wurde am Kurzfilmevent auch Jonas Raebers witzige Anleitung gezeigt, wie man Bewegung in einzelne Bilder bringt. Jonas Raeber

Auch die Machart stiess beim Publikum auf Anklang, nicht nur als die Bagger in einer Montage ein Ballett aufführen, waren im Publikum viele Lacher zu hören. Ganze 14 Kurzfilme servierte der Verein Trickfilm Dietikon am Samstagabend im ausverkauften Gleis 21 und zeigte ­damit eine besondere Stärke von Kurzfilmen. In knapp zwei Stunden erhielt das Publikum technisch und inhaltlich einen enorm vielfältigen Eindruck der Kurzfilmkunst.

Filme über Fondue, Verkehr und Frauchen

In einem Moment kämpften Herrchen und Frauchen in «Run fast bite hard» verbissen mit ihren Hunden um eine Meisterschaft, im nächsten versucht eine abstrakt gezeichnete Polizistin in «Lovely Rita» den immer wahnwitziger werdenden Verkehr zu kontrollieren. Während «3,5%» mit ruhiger 3D-Animation zum Nachdenken über den Klimawandel anregte, trainierte «Fun-Do», eine Anspielung auf die amerikanische Aussprache von Fondue, erfolgreich die Lachmuskeln des Publikums.

Anschliessend erzählten die acht anwesenden Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne von der Entstehung ihrer Werke und stellten sich den Fragen von Koni Bachofen und Rolf Brönnimann vom Organisationsteam. Bei der Preisverleihung nahm Mitorganisatorin Rita Bachofen stellvertretend den Preis, die Kunstfigur und die vom Gleis 21 gesponserten 250 Franken entgegen. Denn Gewinnerin Schwingruber Ilic konnte nicht am Anlass teilnehmen.

Auf dem Weg zur festen Institution in Dietikon

Der Gleis21-Oskar, der in Form einer jedes Jahr wechselnden Kunstfigur übergeben wird, stammte heuer von der in Urdorf aufgewachsenen Sylvette Nick. Sie freue sich sehr, dass eine Figur von ihr als Preis überreicht werde, sagte die anwesende Künstlerin. Angesichts des tollen Programms habe sie sich selbst schwergetan, einen Favoriten auszusuchen. Übergeben wurde der Preis vom Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann (SVP), der das Publikum auch zu Beginn begrüsste. Dass das Gleis 21 bis auf den letzten Platz gefüllt war, sei ein Riesenerfolg, sagte er im Anschluss und lobte das vielfältige und unterhaltsame Programm: «Es ist zu hoffen, dass der Kurzfilmevent zu einer festen Institution wird.»

Dass der Filmabend auf so viel Anklang stiess, dass alle Tickets restlos verkauft wurden, sei fantastisch, sagte Rita Bachofen. Sie sei begeistert, aber auch überrascht ob der grossen Resonanz. Auch der Entscheid, den Kurzfilmevent in seinem zweiten Jahr auf zwei Tage auszuweiten, hat sich für das Organisationsteam gelohnt. Denn auch am Freitag waren viele Gäste gekommen, um den faszinierenden Animationsfilm «Away» anzuschauen.

Die vielen positiven Rückmeldungen aus dem Publikum seien auch sehr motivierend für die Zukunft, so Bachofen. Und um die steht es gut für den Kurzfilmevent: «Für 2023 haben wir mit dem 28. Oktober bereits den Samstagstermin», sagte sie. Und wenn die Kurzfilmkunst weiterhin so viele Zuschauerinnen und Zuschauer anzieht, stehen die Chancen gut, dass der Event bald nicht mehr aus dem jährlichen Kalender wegzudenken ist.

