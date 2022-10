Dietikon Feuerwehr Dietikon präsentiert an Hauptübung ihre neue Wasserrettungsgruppe Am Samstag lud die Feuerwehr zur jährlichen Hauptübung. Damit hat die neue Sicherheitsvorsteherin Catherine Stocker (Mitte) quasi die Feuertaufe hinter sich. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 30.10.2022, 22.53 Uhr

Von Jugendfeuerwehr bis Hauptkommandant stand am Samstag fast die gesamte Feuerwehr vor dem Depot in Dietikon bereit. Grund dafür war die diesjährige Hauptübung, die um 13.30 beginnen sollte. Man redete und lachte, während Broschüren mit dem Programm verteilt wurden.

Insgesamt 60 Feuerwehrleute traten an diesem sonnigen Oktobernachmittag zur Feuerwehrübung an. Stützpunktkommandant Stefan Fahrni ergriff das Wort und begrüsste alle herzlich. Als die Zeit für den Abmarsch gekommen war, hatten sich mindestens hundert Verwandte, Interessierte und Feuerwehrleute aus anderen Gemeinden vor Ort versammelt.

Für die weniger mobilen Anwesenden wurden zwei Minibusse zur Verfügung gestellt, während alle anderen an die Überlandstrasse 2 spazierten. Denn der Nachmittag startete mit Postenarbeiten auf dem Gelände der EKZ. Dort stellte die Feuerwehr eine Stunde lang ihre Arbeit an sechs verschiedenen Posten zur Schau. Besonders speziell: Dieses Jahr wurde auch die Wasserrettungsgruppe gezeigt.

«Schweinswurst oder Wienerli?», war die Frage, bevor die Gäste um 15 Uhr mit Verpflegung auf die Bänke sassen. Die Leute redeten, lachten und tranken in ausgelassener Stimmung. Nach einer kurzen Pause ging es schliesslich weiter zum nächsten Standort.

Ein Spaziergang an der Limmat führte zur eigentlichen Einsatzübung an der Zürcherstrasse 92d. Weder die Einsatzleitung noch die Feuerwehrleute wussten, was sie dort erwartete. Der Stellvertretende Stützpunktkommandant Florian Hunsperger informierte das Publikum per Mikrofon über die Geschehnisse, während sich die Feuerwehr an die Arbeit machte. ­Einige Schaulustige kamen spontan neu dazu.

Die Feuerwehrleute hatten 20 Minuten Zeit

Die Feuerwehr hatte an mehreren Fronten zu kämpfen. Neben einem Verkehrsunfall musste sie auch eine Bergung aus einem brennenden Gebäude meistern. Einsatzleiter war Stefan Steiner. Er hatte die Aufgabe, die Situation einzuschätzen und Gruppen zu bilden. Nach einer kurzen Absprache ging es los: Es blieben 20 Minuten Zeit, um die Personen aus den verunfallten Autos und eine Frau aus einem hohen Fenster zu retten. Alle wussten, was zu tun war, und verteilten sich auf ihre Posten. Es ging hektisch zu und her, aber auch sehr effizient.

Nach einem wohlverdienten Applaus gab das Inspektoren-Duo der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich ein Feedback und konstruktive Kritik. Später begann der Umzug Richtung Feuerwehrdepot. Ganz vorne mit dabei: die Stadtmusik Dietikon.

Stabsoffizier Roger Wiederkehr zeigte sich erfreut. Und Stützpunktkommandant Stefan Fahrni sagte: «Es war ein erfolgreicher Tag.» Die Mannschaft sei motiviert gewesen und habe eine gute Leistung erbracht, so Fahrni. «Wichtig ist, was sie geleistet haben», meinte auch Catherine Stocker (Mitte). Für die im Februar neu gewählte Dietiker Stadträtin war es die erste Feuerwehrübung als neue Gesundheits- und Sicherheitsvorsteherin. Zu Ehren ihrer Position erhielt sie auch einen Platz in den Reihen des Umzugs. «Gibt es eine schönere Ehre, als hinter der Stadtmusik Dietikon in einem Umzug zu gehen?», fragte sie in ihrer Abschlussrede.

Nach dem Abtreten folgten die Beförderungen, welche Fahrni stolz die schönste Aufgabe des Tages nannte. Zu guter Letzt fanden ein Apéro und ein Unterhaltungsabend statt, um den gelungenen Übungstag ausklingen zu lassen.

