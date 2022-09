Dietikon ­FDP-Gemeinderat Raphael Müller will eine fairere Verteilung der Sozialkosten In einer Interpellation will Raphael Müller vom Dietiker Stadtrat wissen, welche Möglichkeiten bestehen, um auf Kantonsebene für eine bessere Verteilung der Soziallasten zu kämpfen. Denn aktuell zahle Dietikon im Vergleich zu anderen Gemeinden viel zu hohe Sozialkosten. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Der Dietiker Stadtrat soll aufzeigen, wie die Stadt sich gemeinsam mit anderen benachteiligten Gemeinden für einen faireren Soziallastenausgleich einsetzen kann. Severin Bigler

«Treten sie aus der Statistenrolle heraus, seien sie wachsam, was der Kanton macht», gab der langjährige Dietiker Finanzvorstand Rolf Schaeren (Mitte) dem Gemeinderat bei seiner Abschiedssitzung im Juni mit auf den Weg. Gemeinderat Raphael Müller (FDP) hat den Ball nun in einer Interpellation aufgenommen. «Die grössten Kostenschrauben der Stadt Dietikon werden nicht auf Gemeindeebene gestellt, sondern auf übergeordneten politischen Ebenen», schreibt Müller in der Interpellation, die von 15 Gemeinderatsmitgliedern aus den Parteien FDP, SP, Mitte, Grüne, Grünliberale und Gamfa mitunterzeichnet wurde.

FDP-Gemeinderat Raphael Müller. zvg

Der mehrjährige Trend sei dabei, dass der Kanton mehr und mehr Kosten auf die Gemeinden abwälze und damit die Fremdbestimmung steige. «Das heisst konkret, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Dietikon zahlen überproportional viel für die soziale Wohlfahrt im Kanton Zürich.» Müller erhofft sich eine gezielte Vereinigung von Kräften, damit Dietikon sich gemeinsam mit anderen besonders stark betroffenen Gemeinden für eine fairere Verteilung der Lasten einsetze. «Dietikon sollte sich in Interessengemeinschaften systematisch Gehör verschaffen», findet Müller. Denn die Kosten sollten anders aufgeteilt werden und «Trittbrettfahrer»-Gemeinden sollten mehr Lasten tragen.

Kann Dietikon den Lead übernehmen?

Konkret fragt Müller den Stadtrat, wie dieser seine aktuellen Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten beurteilt, um die finanzielle Benachteiligung von Gemeinden wie Dietikon zu ändern. Auch will er wissen, welche Erfolge, Fortschritte oder Rückschritte der Stadtrat in den letzten Jahren verzeichnet hat bei der Zusammenarbeit mit anderen benachteiligten Gemeinden. Müller erkundigt sich zudem danach, wie der Stadtrat die Möglichkeit einschätzt, dass die Stadt Dietikon aktiv die Führung übernehme und eine Community betroffener Gemeinden schaffe. Auch ob der Stadtrat weitere kreative Ideen hat, um mehr Aufmerksamkeit und politische Wahrnehmung «für diesen Missstand» zu schaffen, will Müller wissen. Nicht zuletzt blickt er nach vorne und fragt, welchen Steuerfuss der Stadtrat als realistisch erachte, falls der Soziallastenausgleich im Kanton verbessert werden könne.

Bereits 2021 hat sich die Situation für die Stadt dank dem politischen Engagement einer Dietikerin etwas verbessert. Seither übernimmt der Kanton 70 Prozent statt wie zuvor nur 44 Prozent der Kosten für Zusatzleistungen zur AHV/IV. Die Gemeinden müssen nur noch 30 statt 56 Prozent stemmen. Ausschlaggebend dafür war eine 2014 eingereichte parlamentarische Initiative der Dietiker Kantonsrätin Rosmarie Joss (SP). Nach langem Einsatz befürwortete das kantonale Stimmvolk im September 2020 eine entsprechende Gesetzesvorlage mit 62 Prozent.

