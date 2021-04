Dietikon FCD-Duo spricht vor dem baldigen Abgang Tacheles. Darum kam es zum Bruch mit dem Vorstand Trainer João Paiva und Sportchef Christian Müller sind zwei prägende Figuren beim 1.-Liga-Klub FC Dietikon. Am 30. Juni haben sie auf der Dornau ihren letzten Arbeitstag. Ruedi Burkart 10.04.2021, 04.00 Uhr

Bald endet ihre Zeit beim Fussballclub Dietikon: Trainer João Paiva und Sportchef Christian Müller (von links). Ruedi Burkart

Im Sommer 2017 kamen João Paiva und Christian Müller zum FC Dietikon, der damals noch in der 2. Liga inter spielte. Ex-Profifussballer Paiva stiess als Spieler zur Mannschaft, Müller als deren Sportchef. Ein Jahr später übernahm Paiva das Team als Chefcoach und schaffte auf Anhieb die Rückkehr in die 1. Liga. Vor wenigen Tagen meldete der Verein in einer knappen Mitteilung, dass man die Zukunft ohne das kongeniale Duo plane. Im Interview mit der «Limmattaler Zeitung» äussern sich João Paiva und Christian Müller über ihre Gründe, das Angebot des Vereins für eine Vertragsverlängerung nicht anzunehmen und der Dornau per 30. Juni nach vier Jahren den Rücken zu kehren.

João Paiva, Sie verlassen den FC Dietikon nach vier Jahren. Warum?

João Paiva: Es gibt verschiedene Gründe. Einer ist die Tatsache, dass wir in der 1. Liga wegen der Pandemie immer noch nicht richtig trainieren, geschweige denn spielen können …

Weil die 1. Liga classic von Swiss Olympic nicht als semiprofessionelle Liga eingestuft worden ist.

Paiva: Genau. Diese Entscheidung verstehe ich nicht. Wie sollen sich die Spieler oder auch ich mich als Trainer unter solchen Bedingungen entwickeln? Das ist unmöglich. Der Hauptgrund, das Angebot abzulehnen, ist jedoch, dass der FCD-Vorstand und ich betreffend Entwicklungsmöglichkeiten der Mannschaft in letzter Zeit immer öfters anderer Meinung gewesen waren.

Mit anderen Worten: Sie hätten gerne das Budget für die 1. Mannschaft aufgestockt, der Vorstand lehnte ab.

Paiva: Nein, das stimmt so nicht. Sehen Sie, der FC Dietikon operiert schon seit Jahren mit einem der tiefsten Budgets in der 1. Liga. Sogar in der 2. Liga inter gibt es zahlreiche Klubs, die mehr Geld in ihr Fanionteam investieren. Es ging nicht primär um Geld. Sondern um viele Kleinigkeiten, die zum Schluss eben ein Ganzes ergeben.

Kleinigkeiten?

Paiva: Sachen wie: Wann können wir trainieren? Dürfen wir auf den Hauptplatz? Müssen wir auf andere Teams Rücksicht nehmen, die gleichzeitig mit uns auf der Dornau sind? Wie gut funktioniert die Kommunikation zwischen Vorstand, Sportchef und Trainer?

Also ging es um die Frage, wie prioritär die 1. Mannschaft innerhalb des Vereins behandelt wird.

Paiva: Genau. Ein Beispiel: Wenn Chrigi (Sportchef Müller, Anm. d. Red.) und ich mit einem Spieler einen Termin haben, möchten wir jeweils gerne eine dritte Person dabei haben. Nimmt sich jemand vom Vorstand die Zeit dafür oder nicht?

Das war offenbar nicht immer der Fall.

Paiva: Ich sage es so: Je kleiner das finanzielle Budget eines Vereins ist, desto besser müssen die einzelnen Abteilungen zusammenarbeiten, um Erfolg zu haben. Kurz zusammengefasst: Ich muss an ein Projekt glauben, damit ich mich verpflichte. Und das ist aktuell in Dietikon meiner Meinung nach nicht mehr gegeben, anders als vor drei Jahren. Es waren wirklich geile drei Jahre als Coach dieser Truppe. Aber jetzt kommt etwas Neues. Und das ist auch gut so.

Christian Müller, Sie waren Junior beim FCD, später Goalie in der 1. Mannschaft und jetzt seit vier Jahren Sportchef sowie Marketingleiter. Auch Ihr Abgang überrascht.

Christian Müller: So, tut er das? Beurteilen müssen das andere. Fakt ist, dass ich einen Vertrag mit dem FCD bis 30. Juni dieses Jahres habe und dieser Kontrakt jetzt nicht mehr verlängert worden ist. Das ist alles.

Wirklich alles?

Müller: Mehr gibt es da nicht zu sagen. Aufgrund meiner beruflichen Situation habe ich in Zukunft gar keine Zeit mehr für die beiden Ämter. Zuletzt habe ich monatlich 100 Stunden für den FC Dietikon gearbeitet. Sportchef wäre zeitlich noch drin gelegen, das hätte ich gerne auch weiterhin gemacht, denn ich habe immer noch Spass an der Arbeit mit den beiden Aktivmannschaften. Aber der Vorstand wollte mich entweder für beide Ämter oder für keines.

Tempi passati: Sportchef Christian Müller (Vordergrund) und Trainer João Paiva gemeinsam auf der Bank des FC Dietikon. Ruedi Burkart

Apropos Beruf. Mit ihrem Start-up-Unternehmen Ozonos Schweiz GmbH sind Sie Trikotsponsor der 1. Mannschaft des FCD. Endet mit Ihrem Abgang dieses Engagement?

Müller: Der Vertrag läuft am 30. Juni aus.

Und wird nicht verlängert.

Müller: Das muss ich mit meinem Geschäftspartner besprechen. Entschieden ist noch nichts.

Man hört, Sie haben bereits Anfragen von Klubs, die gerne von Ihrem Netzwerk profitieren möchten.

Müller (schmunzelt): Was Ihr Journalisten nicht immer alles hört.

Haben Sie bereits an einem neuen Ort zugesagt als Sportchef?

Müller: Nein. Aber es stimmt, es gibt lose Kontakte.

Mit Limmattaler Klubs?

Müller: Mit Schweizer Klubs.

Nicht aus Liechtenstein?

Müller (schmunzelt): Nein, aus der Schweiz.

Also ziehen Sie sich nicht aus dem Fussball zurück?

Müller: Wenn ein interessantes Angebot kommt und ich ein gutes Gefühl habe, dann kann ich mir gut vorstellen, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Sie waren jahrelang beim FC Zürich tätig, managten dort das Marketing und sassen auch in der Geschäftsleitung. Wollen Sie zurück in den Profibereich?

Müller: Ich mache meine Entscheidung nicht an der Liga fest. Wenn das Konzept stimmt und ich dahinterstehen kann, dann kann das auch ein ambitionierter 2.-Liga-Klub sein.

Wie der FC Regensdorf, dessen Anlage von Ihrem Wohnort Weiningen aus ziemlich schnell zu erreichen ist und wo mit Beat Studer und Marco Bertozzi zwei Ex-Dietiker das Trainergespann bilden.

Müller: Regensdorf liegt in der Schweiz.

Wie trainiert eigentlich die Mannschaft momentan? Dass in diesem Frühling noch gespielt wird, ist ja eher unwahrscheinlich.

Paiva: Die Jungs machen das wirklich sehr gut. Die meisten trainieren dreimal pro Woche, andere bis fünfmal. Am Wochenende ist frei. Ich gratuliere meinen Spielern, dass sie immer Vollgas geben, obwohl keine Spiele in Sicht sind.

Nehmen wir an, dass die 1.-Liga-Saison in den nächsten Tagen oder Wochen definitiv abgebrochen werden wird. Dann würde der FCD zum zweiten Mal in Folge kampflos den Ligaerhalt schaffen. Ihr Werk wäre nach dem Aufstieg vor zwei Jahren doppelt unvollendet, João Paiva.

Paiva: Ja, das wäre dann eben so.

Juni 2019: Der FC Dietikon steigt mit Trainer João Paiva in die 1. Liga auf.

Michel Sutter/Archivbild

Sie sind auch noch Coach der vertragslosen Fussballer und haben deren Trainings bisher auf der Dornau geleitet. Bleibt das so?

Paiva: Das ist offen. Ob wir in Dietikon trainieren oder in Bülach oder in Glattbrugg, spielt keine Rolle.

Wo sehen Sie den FC Dietikon in den kommenden Jahren?

Müller: Die Fragen, die sich stellen, lauten: Wo will der Vorstand mit dem Klub hin? Wird man in Zukunft kleinere Brötchen backen und ist man auch zufrieden in einer tieferen Liga? So oder so wünsche ich dem Verein für die nächsten Jahre nur das Beste.

Paiva: Abschliessend möchte ich betonen, dass der FCD für mich immer ein spezieller Verein bleiben wird. Auf der Dornau habe ich die Möglichkeit erhalten, ins Trainerbusiness einzusteigen. Dafür bin ich dankbar. Ich schliesse mich den Worten von Chrigi an und wünsche dem FCD ebenfalls alles Gute für die Zukunft.

Zur Person msu João Paiva Der 38-jährige Portugiese ist seit 2017 beim FC Dietikon. Im ersten Jahr war der frühere Profi (u. a. GC, Luzern, Winterthur) Spieler in der 1. Mannschaft und Trainer der A-Junioren, ab der Saison 2018/19 coachte er das Fanionteam. Im ersten Jahr unter Paiva schaffte der FCD die Rückkehr in die 1. Liga. Paiva ist verheiratet und Vater von siebenjährigen Zwillingen. Er wohnt mit seiner Familie in Bülach und ist bei der Swiss Association of Football Players (SAFP) angestellt, welche die Fussballprofis in der Schweiz unterstützt und ihre Rechte verteidigt. Paiva absolviert momentan das A-Diplom und strebt eine Karriere als Trainer einer Profimannschaft an.