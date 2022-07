Fischsterben: Alarmierende Temperaturen in der Reppisch

Dietikon Fast 25 Grad in der Reppisch: Fische drohen zu ersticken Fischer Urs Müller sorgt sich wegen der Hitzewelle um die Bachforellen und Alete in der Reppisch. Um die Tiere nicht noch mehr zu gefährden, rät er vom Bad im Fluss ab. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 20.07.2022, 17.58 Uhr

Zu wenig Wasser und mit 24,86 Grad viel zu heiss: Die Reppisch in Dietikon etwas unterhalb der Feuerstelle unterhalb des Schützenhauses ist aktuell kein angenehmer Ort für Fische. David Egger

Urs Müller ist besorgt. Die aktuelle durchschnittliche Wassertemperatur der Reppisch in Dietikon beträgt 24,86 Grad. «Bachforellen sterben bei 25 Grad. Die Lage ist sehr kritisch», sagt der Fischer aus Geroldswil, der einen Teil der Reppisch auf Dietiker und Birmensdorfer Gemeindegebiet pachtet.

Urs Müller aus Geroldswil pachtet ein Revier an der Reppisch auf Dietiker und Birmensdorfer Gemeindegebiet. Er ist ein erfahrener Fliegenfischer. zvg

Zum Glück kühle das Wasser in der Nacht noch etwas ab. Doch der Blick auf die Wetterprognosen der kommenden Woche deutet die Katastrophe bereits an. «Es bleibt weiterhin trocken und heiss. Da hilft eigentlich nur noch beten», sagt Müller. Fatal ist das heisse Wasser für die Sauerstoffversorgung für die in der Reppisch beheimateten Bachforellen, Alete und Kleinfische. «Sie nehmen Sauerstoff über die Kiemen auf. Je mehr die Temperaturen steigen, desto problematischer wird die Versorgung. Die Fische drohen zu ersticken.»

20 Grad Wassertemperatur bedeutet schon Stress

Bereits Wassertemperaturen ab 20 Grad bedeuten laut Schweizerischem Fischerei-Verband Stress für kältebedürftige Fischarten wie Forellen und Äschen. Ab 22 und 23 Grad wird für Fische eine kritische Grenze erreicht. Längerfristige Wassertemperaturen ab 25 Grad würden einem Todesurteil gleichkommen. Der Schweizerische Fischerei-Verband schlägt deshalb Alarm:

«Wegen der aktuellen Wetterlage befürchten wir ein grossflächiges Fischsterben.»

Um die Fische zu retten, könnten sie abgefischt und in kältere Gewässer ausgesetzt werden, sagt Müller. «Das ist aber sehr heikel, da die Fische wegen der heissen Temperaturen bereits geschwächt sind und diesen Stress wohl nicht überleben werden.» Den Fischern sind sozusagen die Hände gebunden. Sie verzichten derzeit auch aufs Fischen, um die Tiere nicht zusätzlich zu belasten.

Störung durch Badende ist für Fische tödlich

Zum Wohl der Fische rät Müller überdies vom Baden in der Reppisch und allgemein in Flüssen ab. Und auch Hunde sollen nicht ins Wasser zum Schwimmen gelassen werden. «Während Hitzeperioden suchen Fische tiefere Stellen im Wasser auf, wo sie ihren Kreislauf runterfahren und sich ausruhen können. Jegliche Störung durch Badende und schwimmende Hunde kann für sie den Tod bedeuten.» Ein Badeverbot an gewissen Gewässern in der heissen Jahreszeit würde Müller begrüssen. Doch so weit seien die Behörden nicht, sagt er.

Bereits im Hitzesommer 2018 wurde es für die Fische in der Reppisch prekär. Damals warnte Müller ebenso vor einem Fischsterben. Und nun, vier Jahre später, sieht es laut dem Fischer noch schlimmer aus. «Wenn es so weitergeht, sehe ich schwarz.» Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Müller sagt: «Wir wünschen uns Regen und Abkühlung.»

