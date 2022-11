Geschäfte sind froh über Ende der Limmattalbahn-Baustelle

Dietikon «Es war der Horror»: Geschäfte im Zentrum sind froh über das Ende der Limmattalbahn-Baustelle Baulärm, Dreck und Umleitungen ade: Fünf Unternehmen an der Dietiker Zürcher- und Bahnhofstrasse berichten von ihren Erfahrungen mit den Bauarbeiten für die Limmattalbahn. Nicht alle sind zufrieden. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

So sahen die Zürcherstrasse (links) und die Bahnhofstrasse (rechts) vor dem Beginn der Bauarbeiten im Oktober 2021 aus. Archivbild: Virginia Kamm

Die Bauarbeiten für die Limmattalbahn im Dietiker Zentrum sind komplett abgeschlossen. Auch das neue Pärkli beim Bahnhof, der Römergarten, dem das Boeniger-Haus im Juni 2020 zum Opfer fiel, ist mittlerweile fertig. Dies teilte die Limmattalbahn AG kürzlich mit. Vor allem den Unternehmen an der Zürcher- und der Bahnhofstrasse dürfte mit dem Ende der Bauarbeiten ein grosser Stein vom Herzen fallen.

Im Zuge ihrer Arbeiten hat die Limmattalbahn AG im Auftrag der Stadt Dietikon und des Kantons Zürich ab November 2021 die Zürcherstrasse zwischen Poststrasse und Kirchplatz gleich mit erneuert, obwohl die Limmattalbahn dort nicht durchfährt. Diese erreicht den Bahnhof über die Poststrasse. Ab Januar 2022 kam die Sanierung der Bahnhofstrasse hinzu.

Die verschobene Bushaltestelle ist ein Nachteil

Nicht glücklich über das Ergebnis ist Malaika Weber, Inhaberin des Schmuckladens Lieblingsstück an der Bahnhofstrasse. Sie sagt auf Anfrage:

«Das hätte es nicht gebraucht. Die Jahre der Baustelle haben viel Schaden angerichtet.»

Sie geht davon aus, dass es noch lange dauern wird, bis das Ende der Arbeiten auch in den Köpfen der Leute angekommen sein wird.

Malaika Weber und ihr Schmuckladen Lieblingsstück im August 2020. Archivbild: Cynthia Mira

Weber bedauert auch, dass der Bus nun nicht mehr in der Bahnhofstrasse, sondern wieder direkt am Bahnhof hält. «Zudem gab es früher hin zur Zürcherstrasse wunderschöne Blumenrabatten, die jetzt weg sind», sagt sie. Sie hätte sich diese nach dem Abschluss der Arbeiten zurückgewünscht. Stattdessen sind nun an der Bahnhofstrasse Bäume geplant.

«Die Bahnhofstrasse wurde als Zwischenlager für die Bauarbeiten genutzt und man konnte sie teils nicht mehr befahren», sagt Weber weiter. «Manchmal musste man über Schotter gehen. Das war besonders für ältere Leute schwierig.» Jetzt könne man zwar wieder problemlos durch Dietikon fahren. Sie sagt aber:

«Wegen der Limmattalbahn wird es für Autos und Fussgänger nun länger dauern, durchs Zentrum zu kommen.»

Froh ist Weber um ihre Stammkundschaft: «Viele Leute rufen heute noch an und fragen, wie man den Laden erreichen kann», sagt sie. Das sei auch während der Bauarbeiten so gewesen. Bisher habe sie seit dem Abschluss keinen Anstieg der Kundenzahlen bemerkt.

Ebenfalls direkt von den Bauarbeiten betroffen war Roberto Pasquali, Inhaber des Optikergeschäfts Brillen Bryner direkt am Kirchplatz. «Wir hatten extreme Einbussen», sagt er auf Anfrage. «Es war der Horror.» Die Kundinnen und Kunden hätten gar nicht mehr mit dem Auto zum Geschäft gelangen können, was vor allem für ältere Leute problematisch gewesen sei.

Umso erleichterter ist er über den Abschluss der Arbeiten: «Unser Geschäft ist jetzt wieder viel besser zugänglich», sagt er. Allerdings stört er sich daran, dass in der Umgebung öffentliche Parkplätze verschwunden seien. Er sagt:

«Ich weiss nicht, wie die Geschäfte hier weiter rentieren sollen.»

Eine abschliessende Bilanz sei zurzeit aber noch schwierig. Erst im Dezember nimmt die Limmattalbahn ihren Betrieb auf.

So sah die Intensivbaustelle für die Limmattalbahn am Dietiker Kirchplatz im Juli 2021 aus. Archivbild: Severin Bigler

Kunden holen ihre Pizza wieder vermehrt selbst ab

Etwas anders war die Situation für den Pizzakurier Dieci an der Zürcherstrasse. Dieser hat keine Sitzplätze, sondern nur einen Take-away und einen Lieferdienst. «Die Baustelle war super mühsam für uns», sagt CEO Patrick Bircher dennoch. «Wir hatten Schwierigkeiten bei der Ein- und Ausfahrt, dreckige Autos und verlängerte Lieferzeiten.»

Bircher ist froh, dass der Zugang zum Lokal nun wieder ungehindert möglich ist. Während der Bauarbeiten im Zentrum habe es fast keine Take-aways mehr gegeben, sagt er. Nun kämen wieder mehr Kundinnen und Kunden vorbei, um ihre Pizza abzuholen.

Kundschaft von Tiefenbacher ist froh um Parkplätze

«Wir haben während der Bauphase nicht gross Kundschaft verloren», sagt Tim Ungricht von Intercoiffure Ungricht an der Bahnhofstrasse. Kleine Einbussen hätten sie mit Marketing- und Spezialaktionen wettmachen können. Dies vor allem, um die bestehende Kundschaft zu halten. «Wir sind sehr froh, dass die Arbeiten nun beendet sind und man wieder einfacher zu unseren Parkplätzen kommt», sagt er.

Auch Blerta Pnishi, Leiterin der Tiefenbacher-Filiale an der Zürcherstrasse, freut sich, dass die Baustelle im Zentrum vorbei ist: «Wir merken extrem, dass wieder mehr Kundinnen und Kunden zu uns kommen», sagt sie auf Anfrage. «Diese sind froh um die Parkplätze in der Zürcherstrasse, auch wenn es nun leider massiv weniger sind als vor dem Bau der Limmattalbahn.» Vor allem im Sommer 2021 und 2022 seien weniger Kunden gekommen, auch wegen des Baulärms.

