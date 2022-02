Früh verliebt: Dietikerin unterrichtet seit 40 Jahren Violoncello

Dietikon «Es ist ein Privileg»: Dietikerin verliebte sich als Kind ins Violoncello – nun unterrichtet sie seit über 40 Jahren Bereits früh wurde bei Eva-Maria Burkard die Liebe zur Musik geweckt. Diese bezeichnet sie als «heilend». Auf ihr Violoncello verzichtet sie seit ihrer Kindheit selten. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Ist bereits seit mehreren Jahren Lehrerin an der Musikschule Dietikon: Eva-Maria Burkard spielt seit ihrer Kindheit Violoncello. Severin Bigler

«Ich habe mich völlig verliebt», sagt Eva-Maria Burkard. Gefunkt hat es, als sie neun Jahre alt war. Damals durfte sie in der musikalischen Früherziehung zum ersten Mal Kniegeige spielen. «Alle wussten sofort: Dieses Mädchen muss Geige oder Cello lernen», sagt Burkard. Schnell fiel ihre Wahl auf das Violoncello – und auch 40 Jahre später ist die Begeisterung noch immer da. So ist Burkard mittlerweile selbst Lehrerin an der Musikschule Dietikon.

Dass Mädchen ihre Lehrerinnen bewundern und ihnen nacheifern, kommt nicht selten vor. Anders war es auch bei Burkard nicht. «Ich habe meine Cello-Lehrerinnen immer angehimmelt», sagt die 54-jährige Dietikerin. Imponiert habe ihr dabei nicht einmal unbedingt das Können, sondern vielmehr deren Eleganz, ihr Schmuck und ihre Kleidung. «Selbst andere zu unterrichten, war immer mein grösster Wunsch», sagt Burkard. Bereits mit knapp elf Jahren habe sie daheim fiktive Schüler unterrichtet und Aufgabenbüchlein ausgefüllt.

Anders als bei den meisten, bei denen der Enthusiasmus spätestens im Teenageralter wieder verfliegt, hat sich Burkard ihren Traum tatsächlich erfüllt. Noch während ihrer Schulzeit unterrichtete sie die ersten Schülerinnen und Schüler. Seither hat sie Hunderte Schüler kommen und gehen sehen. Immer wieder begleitet sie Kinder und Jugendliche durch verschiedene Entwicklungsphasen und auch durch Lebenskrisen. «Es ist ein Privileg, eine derartige Beziehung zu pflegen», sagt Burkard. Und es sei schön, werde dies von der Stadt Dietikon gefördert.

In der Teenagerzeit rückte das Instrument in den Hintergrund

In Kontakt mit Musik kam Burkard selbst bereits früh. Obwohl ihre Mutter aus finanziellen Gründen nie ein Instrument erlernt hatte, lief daheim den ganzen Tag lang Musik. Besonders fasziniere sie am Violoncello die Art der Klangerzeugung, die streichenden Bewegungen. Das Violoncello sei ein Instrument, das von Anfang an schön klinge. Es sei «ein liebes Instrument, das einem vieles verzeiht». Gleichzeitig dürfe man es nicht unterschätzen. So gibt es keine Kennzeichnungen am Griffbrett, alles muss über das Gehör und das Gedächtnis erlernt werden. «Man kann nicht gedankenverloren irgendetwas machen», sagt Burkard. Vielmehr brauche es Konzentration, den Willen, sich genau zuzuhören und auch mal durchzubeissen.

Dieser Wille war bei ihr vorhanden. «Man musste mich fast schon daran hindern, nicht zu spielen», sagt Burkard. So kam es ab und an zu Diskussionen mit ihrem Vater, der lieber fernsehen wollte. Dennoch gab es eine Phase, in der das Violoncello in den Hintergrund rückte. Dies, als Burkard ihren ersten Freund hatte. «Damals wollte ich jede freie Minute mit ihm verbringen», sagt Burkard.

Ein Jahr lang habe sie zu Hause kaum gespielt – obwohl sie zuvor noch Musik studieren wollte. Trotzdem habe sie weiterhin den Unterricht besucht. Zum Glück habe sie eine verständnisvolle Lehrerin gehabt. Und: «Irgendwann hat es mich dann doch wieder gepackt», sagt Burkard. So habe sie im Gymi im Schulorchester spielen können, was «total Spass» gemacht habe.

Ein gutes Violoncello hält ein Leben lang

Ein Instrument zu spielen, nehme einen grossen Platz im Leben ein. Dessen müsse man sich bewusst sein, sagt Burkard. Nebst ihrer Tätigkeit als Musiklehrerin ist sie freischaffende Musikerin und spielt in verschiedenen Orchestern. Dazu bietet sie Cranio-Sacral-Therapie an, eine alternativmedizinische Behandlungsform, die sich aus der Osteopathie entwickelt hat. Zwischen der Behandlung und der Musik gebe es Verbindungen, «weil auch dort mit Schwingungen und der Wahrnehmung gearbeitet wird».

In diesem Zimmer unterrichtet Eva-Maria Burkard ihre Schülerinnen und Schüler. Severin Bigler

Musik könne «auf jeden Fall» heilend wirken, sagt Burkard. So habe sie von Konzertbesuchern oft entsprechende Rückmeldungen bekommen. Besonders schätzt sie es denn auch, mit anderen zusammenzuspielen. «Dann fühle ich mich am wohlsten», sagt Burkard. «Vielleicht habe ich gerade deswegen das Violoncello ausgewählt.» Es sei ein Instrument, das in verschiedenen Musikrichtungen als Ergänzung der Gruppe gefragt ist.

Billig aber ist es nicht. Die Miete kostet monatlich um die 45 Franken, ein eigenes und wertiges Exemplar 4’000 Franken oder mehr. «Das und die Grösse schreckt viele ab», sagt Burkard. Dabei sei ein schönes Violoncello eine Kapitalanlage. Bei guter Pflege behält man es ein Leben lang. Ihr eigenes Exemplar hat mittlerweile über 150 Jahre auf dem Buckel. «Mein Cello werde ich hoffentlich bis zu meinem Tod spielen», sagt Burkard. «Ich vermisse es fast schon, wenn ich es nicht bei mir habe.»

Ein gutes und wertiges Violoncello ist nicht ganz billig – doch die Investition lohnt sich. Severin Bigler

