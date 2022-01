Dietikon Es gibt noch freie Heiratstermine am 22.2.2022 – Brautpaare warten lieber auf wärmere Temperaturen Beim Zivilstandsamt Dietikon sind noch Termine für das Schnapsdatum frei. Bisher haben sich sieben Paare zu einer Eheschliessung an diesem Tag entschlossen. Celia Büchi Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Am 22.2.2022 sind beim Zivilstandsamt Dietikon noch elf Termine für Trauungen frei. Das könnte daran liegen, dass das Schnapsdatum auf einen Dienstag fällt. Keystone

Ein schönes Datum für den schönsten Tag im Leben: Oft sind Schnapsdaten für Trauungen besonders beliebt. Deshalb reservieren Verliebte, die auf Nummer sicher gehen wollen, so früh wie möglich einen Termin an ihrem Wunschdatum. Auf dem Zivilstandsamt Dietikon ist eine Terminbuchung frühstens sechs Monate im Voraus möglich. Sechs Monate vor dem 22.2.2022 seien sie deshalb bereit für einen Ansturm gewesen, sagt Claudia Schmid, stellvertretende Leiterin des Zivilstandsamts Dietikon. Aber: «Das Telefon hat nicht heiss gebrannt.»

Es sind noch elf Termine frei

Zwei Paare hätten sich am frühestmöglichen Reservationstermin eine Trauung am Schnapsdatum im Februar gesichert, sagt Schmid. Seither seien fünf weitere Buchungen für diesen Tag eingegangen. Dabei hätte das Standesamt, das für den ganzen Bezirk Dietikon und die Gemeinde Bergdietikon zuständig ist, noch Kapazität für elf weitere Trauungen.

Schmid erklärt sich die freien Termine damit, dass für die Verliebten nicht nur das Datum, sondern auch der Wochentag eine Rolle spielt. Und der 22.2.2022 fällt eben auf einen Dienstag. Deshalb ist bei den Heiratswilligen beispielsweise der Samstag, 22.1.2022, beliebt. «Es werden dann fünf von fünf möglichen Trauungen stattfinden», sagt Schmid. Ein weiterer Grund für die wenigen Reservationen am Schnapsdatum im Februar sei wohl ganz einfach der Winter. «Im Frühling werden sicher wieder mehr Trauungen stattfinden. Der Trauungssamstag im Mai ist beispielsweise schon ausgebucht.» Jeweils an einem Samstag pro Monat organisiert das Zivilstandsamt Dietikon Trauungen. Sonst sind diese jeweils von Montag bis Freitag möglich.

An Schnapsdaten wird gefeiert

Auf die Frage, ob an speziellen Daten auch die Trauungen spezieller gestaltet werden, antwortet Schmid: «Es ist unterschiedlich. Aber ich würde sagen, Trauungen an Schnapsdaten sind eher festlich.» So wollten alle Paare, die sich am 22.2.2022 vermählen werden, eine feierliche Zeremonie und nicht nur die kurze Version, bei der nur die klassische Ja/Nein-Frage beantwortet werde.

Die Brautpaare wurden unkomplizierter

Am liebsten heiraten die Limmattaler Brautpaare im Dietiker Stadthaus und in der Taverne zur Krone in Dietikon. Am 22.2.2022 werden voraussichtlich fünf Ehen im Stadthaus geschlossen werden, eine in der «Krone» und eine im Schlössli Weiningen. In der «Krone» und im Stadthaus können die meisten Gäste empfangen werden. Bei Trauungen ausserhalb des Stadthauses Dietikon wird ein Zuschlag verrechnet. Seit Beginn der Pandemie, so hat Schmid beobachtet, sind die Paare unkomplizierter geworden.

Insgesamt können Paare aus 14 verschiedenen Lokalen im Limmattal ihren perfekten Trauungsort aussuchen. Bis letztes Jahr traute das Zivilstandsamt Dietikon zudem im Giardino Verde in Uitikon. Dieses Lokal steht nun aber für die offizielle Trauung nicht mehr zur Verfügung.

Trauungslokale im Limmattal Stadthaus Dietikon

Taverne zur Krone in Dietikon

Schlössli Weiningen

Stadthaus Schlieren

Gemeindehaus Urdorf

Ortsmuseum Urdorf

Gemeindehaus Uitikon

Gemeindehaus Oberengstringen

Ortsmuseum Unterengstringen

Gemeindehaus Geroldswil

Gemeindehaus Oetwil

Gemeindehaus Birmensdorf

Ortsmuseum Birmensdorf

Gemeindehaus Aesch

