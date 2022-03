Musikschule Dietikon führt Musical über Freundschaft auf

Dietikon «Es geht in dem Stück um Freundschaft»: Mit dieser Geschichte tritt der Kinderchor der Musikschule Dietikon nächste Woche auf Der Kinderchor der Musikschule Dietikon arbeitet seit Januar an einem Projekt: Gemeinsam haben sie das Minimusical «Ein Brief für Kater Carl» geprobt. Kommenden Montag geben sie im Singsaal Wolfsmatt das Abschlusskonzert. Sophie Deck 11.03.2022, 16.00 Uhr

Hauptprobe: Das Stück «Ein Brief für Kater Carl» beinhaltet Gesang und Tanz. Valentin Hehli

Die Botschaft des Minimusicals, das der Kinderchor Dietikon am Montag aufführt, sei eine wichtige, meint Chorleiterin Zoryana Mazko. «Es geht in dem Stück um Freundschaft», sagt sie und erklärt die Geschichte:

Kater Carl und Freddie Ferkel sind beste Freunde. Als Kater Carl dann einmal von zu Hause weg ist, vermisst Freddie Ferkel ihn schrecklich und schreibt ihm deshalb einen Brief. Doch es gibt ein Problem: Freddie kann nur langsam gehen, deshalb sucht er jemanden, der für ihn den Brief überbringen kann. Zoryana Mazko sagt:

«Es ist wirklich ein lustiges Stück und so herzerwärmend.»

Sie hat die Geschichte für den Chor ausgesucht, weil sie sie schon kannte und schön fand. Dem Standardprogramm des Stücks hat sie noch ein paar Lieder hinzugefügt.

Zum Beispiel singen die Kinder «Happy» von Pharrell Williams, als der Fisch, den Freddie Ferkel um Hilfe bittet, traurig aussieht. Und als der Hase dann endlich Kater Carl seinen Brief bringt, Kater Carl aber tief und fest schläft, singt der Chor «Kater Kater» in der Melodie von «Bruder Jakob», um ihn aufzuwecken.

Zoryana Mazko spielte anfangs mit der Idee, das Stück mehrsprachig aufzuführen, also zum Beispiel «Bruder Jakob» auf Afghanisch oder Türkisch zu singen, doch sie wollte die Kinder nicht überfordern: «Sie leisten so schon genug. Es geht ja nicht nur kurz um ein Lied, es geht um Gesang und Tanz. Die Kinder müssen die ganze Zeit voll da sein. Und das haben sie auch super gemacht.»

Schülerkonzerte 2022 Nach der Coronapause können dieses Jahr nun wieder Schülerkonzerte stattfinden. Gleich eine Reihe davon gibt es von März bis Juli, angefangen mit dem Schülerkonzert Sologesang am 15. März im Singsaal Wolfsmatt. Mehr Daten findet man auf der Website der Musikschule Dietikon.

Als Kater Carl am Ende des Stücks seinen Brief dann endlich öffnet, wird ihm klar, dass er den Text gar nicht lesen kann. Er fragt den Hasen, der die Hasenschule besuchte, um Hilfe, doch auch dieser kann den Brief nicht lesen, denn Freddie Ferkel hat keine richtigen Worte geschrieben, sondern nur gekritzelt.

«Freddie konnte gar nicht richtig schreiben, aber er wollte so dringend mit Kater Karl reden, dass er es trotzdem irgendwie versucht hat. Das ist wahre Freundschaft», sagt Mazko. Und das sei es, was wirklich zählt.

Das Konzert findet am Montag, 14. März, von 18 bis 19 Uhr im Singsaal des Dietiker Schulhauses Wolfsmatt statt.