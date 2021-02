Dietikon «Es fällt mir schwer, mich zu motivieren» – so trifft die Pandemie Lernende Mahalya Conteh lässt sich beim Dietiker Elektrounternehmen Jaisli-Xamax zur Automatikmonteurin ausbilden. Für die 18-Jährige ist die Krise schulisch aber auch privat belastend. Sibylle Egloff 27.02.2021, 04.00 Uhr

Mahalya Conteh ist im dritten und somit letzten Lehrjahr. Die angehende Automatikmonteurin bei der Jaisli-Xamax AG in Dietikon findet, dass ihr Jahrgang weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat als Abgänger vor der Pandemie. zvg

Die Jaisli-Xamax AG mit Hauptsitz in Dietikon zählt insgesamt 92 Lernende. Sie bilden sich zu Elektroinstallateuren, Automatikmonteurinnen, Montage-Elektrikern oder Kauffrauen aus. Aufgrund der Coronasituation ist ihre Lehrzeit, aber auch ihr Privatleben mit Herausforderungen verbunden. Fernunterricht, virtuelle Meetings, Mund- und Nasenschutz auf der Baustelle sowie Zukunftsängste prägen die Ausbildung. Die 18-jährige Mahalya Conteh aus Uster ist eine davon. Sie befindet sich im dritten und somit letzten Lehrjahr zur Automatikmonteurin.





Wie stark trifft Sie die Coronapandemie?

Mahalya Conteh: Die Pandemie ist ein Phänomen, das uns alle betrifft und einschränkt. Vor allem mein Privatleben leidet darunter, da ich Hobbys und andere Freizeitaktivitäten nicht ausleben kann oder darf. Ich bin aber eine Person, die sehr positiv eingestellt ist. Daher finde ich, dass man immer das Beste aus jeder Situation machen sollte.

Was hat sich seit dem Ausbruch des Virus für Sie im beruflichen und schulischen Alltag verändert?

Bei der Arbeit hat sich zum Glück nicht viel verändert, ausser dass wir Masken tragen und Abstand zu den Arbeitskollegen halten müssen. In der Schule war der Wechsel in den Fernunterricht allerdings sehr chaotisch und schwer. Ich finde es persönlich schwieriger, weil wir online viel weniger Unterstützung von der Lehrperson erhalten. Der Stoff wird nicht intensiv, sondern sehr oberflächlich angeschaut. Man muss sich sehr viel selber beibringen. Das hat auch Vorteile, da man auf diese Weise selbstständiger wird. Meine Familie ist zu Hause. Deshalb habe ich daheim einfach nicht die gleiche Konzentration wie in der Schule. Ich versuche mich weiter zu motivieren, damit ich im Sommer trotz Pandemie die Lehrabschlussprüfung erfolgreich absolvieren kann.

Was bereitet Ihnen am meisten Mühe?

Es fällt mir schwer, mich zu motivieren. Es ist hart, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und am Feierabend beziehungsweise am Wochenende nichts zu tun. Das Privatleben ist genauso wichtig wie der berufliche Alltag. Es braucht eine gute Balance, damit man auch abschalten kann, aber dies findet momentan nicht wirklich statt.

Ihr Privatleben ist durch die Einschränkungen beeinträchtigt. Wie gehen Sie damit um?

Man hat auf nichts mehr wirklich Lust. Ich persönlich finde, dass die Situation für uns junge Erwachsene am schwersten ist. Unsere Freizeitbeschäftigungen sind komplett gestrichen und mit all seinen Freunden kann man sich auch nicht mehr treffen. Man hat das Gefühl, dass man nun mehr Zeit zum Lernen hat, jedoch fällt es mir sehr schwer, weil die ganze Situation einem sehr entmutigt und demotiviert.

Wie unterstützt fühlen Sie sich von Ihrem Lehrbetrieb?

Auch für den Lehrbetrieb ist diese noch nie dagewesene Situation herausfordernd. Daher ist es verständlich, dass nicht immer alles auf Anhieb klappt. Ich weiss aber, dass mich die Jaisli-Xamax AG unterstützt, wenn ich Probleme habe oder nicht weiterkomme. Dafür bin ich sehr dankbar.

Sie sind im letzten Lehrjahr. Haben Sie bereits eine Anschlusslösung?

Aufgrund von Gesprächen mit meiner Abteilungsleitung weiss ich, dass man sehr zufrieden ist mit mir und auch noch in naher Zukunft mit mir zusammenarbeiten möchte. Das offizielle Gespräch, wie es nach der Lehre weiter geht, werde ich demnächst führen. Auf ein weiteres Zusammenarbeiten würde ich mich sehr freuen.





Sie müssen sich also ziemlich sicher keine Sorgen machen, dass Sie nach der Lehre ohne Job dastehen. Haben denn Ihre Mitschüler Zukunftsängste angesichts der prekären Coronalage?

Da ich intern weiter arbeiten möchte, habe ich eher weniger Angst, aber von Freunden und Familienmitgliedern habe ich gehört, dass die Jobsuche sehr schwierig ist und die Arbeitslosenquote massiv gestiegen ist. Viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler haben Angst, keine Stelle zu bekommen.



Denken Sie, dass Ihr Jahrgang ein Defizit hat in Sachen Schulstoff und somit einen Nachteil im künftigen Berufsleben?

Ja, extrem. Es fehlt uns massiv an Schulstoff. Wir haben nicht die gleichen Chancen an der Lehrabschlussprüfung wie frühere Lehrabgänger. Ich denke auch, dass ein Arbeitgeber lieber einen Mitarbeitenden einstellt, der nicht in dieser Zeit den Abschluss gemacht hat.

Sind Sie zufrieden mit dem Krisenmanagement des Bundesrates?

Nein, ich bin nicht zufrieden, weil für mich viele Sachen keinen Sinn ergeben. Warum darf ich ins Bauhaus, aber kann mir keine neue Jeans kaufen, wenn mir eine kaputtgeht? Ich kann die Politiker verstehen und sie haben wahrscheinlich auch keine andere Wahl, aber ich kann die Massnahmen nicht ganz nachvollziehen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich hoffe, dass irgendwann wieder Normalität einkehren wird, damit ich normal in den Urlaub und den Ausgang gehen darf sowie meine Freunde und meine Familie treffen kann. Zudem wünsche ich mir, dass alle Menschen gesund werden oder es bleiben.