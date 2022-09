Im Bruno-Weber-Park gin ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung

Dietikon Erstmals ein Konzert auf dem Wasser: An der Jubiläumsfeier ging ein Wunsch von Bruno Weber in Erfüllung Der 60. Geburtstag des Bruno-Weber-Parks wurde mit einem Jazzkonzert im Wassergarten und einem spontanen Gesangsauftritt gefeiert. Mit dem Benefizanlass sammelte der Park Geld für den Erhalt der ikonischen Schlangenbrücke. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 11.09.2022, 18.41 Uhr

Das Publikum lauschte dem Konzert auf dem Wasser von der Tribüne aus, die Bruno Weber im Wassergarten integriert hatte. Florian Schmitz

Der warme Klang der Hammondorgel erfüllte den Wassergarten und lud im Zusammenspiel mit der sanften Gitarrenmelodie zum Träumen ein. In der märchenhaften Umgebung des Wassergartens im Bruno-Weber-Park konnte sich das Jazzkonzert von Gitarrist Sandro Schneebeli und Andi Appignani an der Hammondorgel und der Melodica voll entfalten. Die beiden begnadeten Musiker spielten abwechselnd bekannte Standards wie «Ain’t No Sunshine» und Eigenkompositionen. Zwischendurch wurden sie auch immer wieder rhythmisch beschwingter, sodass kaum ein Fuss auf der Tribüne still blieb.

An der Jubiläumsfeier am Samstagabend wurde gemeinsam auf den 60. Geburtstag des Parks angestossen. Mit dem Konzert auf dem Wasser erfüllte Maria Anna Weber, die Witwe des 2011 mit 80 Jahren verstorbenen Dietiker Künstlers, ihrem Bruno einen lang gehegten Wunsch, wie sie dem Publikum erzählte.

Die Odyssee begann mit einem bewilligten Umbau

1962 erhielt Weber über seiner Heimat auf Spreitenbacher Boden von seinem Vater ein Häuschen geschenkt, das er sogleich zu einem Schönwetteratelier umbaute. Damals hätte er sich wohl kaum vorstellen können, damit auch den Grundstein für das heutige Wohnhaus und den 15'000 Quadratmeter grossen und weit über die Region hinaus bekannten Skulpturenpark gelegt zu haben. 60 Jahre später verzaubert die Fabelwelt am Waldrand jährlich rund 20'000 Besucherinnen und Besucher von nah und fern.

Vor dem Konzert konnten die Besuchenden den Park erkunden oder sich beim reichhaltigen Apéro verpflegen. Florian Schmitz Beim Apéro konnten die Besuchenden eine der schönsten Gartenbeizen der Region geniessen. Florian Schmitz Spreitenbachs Gemeindepräsident Markus Mötteli (Mitte) blickte in seiner Ansprache auf die bewegte Geschichte des Parks zurück. Florian Schmitz Gitarrist Sandro Schneebeli harmonierte perfekt mit Andi Appignani an der Hammondorgel und der Melodica. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Ihre sphärischen und rhythmischen Klänge erfüllten den ganzen Wassergarten. Florian Schmitz Während die ruhigen Passagen in der märchenhaften Kulisse zum Träumen einluden, blieb bei den beschwingteren Liedern kaum ein Fuss still. Florian Schmitz Das Wasserrauschen des kleinen Bachs, der in den Weiher fliesst, passte gut zum malerischen Konzert. Florian Schmitz Maria Anna Weber überreichte den Musikern als Dank kleine Figuren aus Bruno Webers Werk. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung Beim einem gemütlichen Abendessen im Wassergartensaal klang die Jubiläumsfeier aus. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Spreitenbachs Gemeindepräsident Markus Mötteli (Mitte) blickte in seiner Ansprache auf die bewegte Geschichte des Parks zurück, der auch die Spreitenbacher Behörden immer wieder auf Trab hielt. «Bruno Weber hatte von der Gemeinde die Bewilligung erhalten, das Haus in ein Schönwetteratelier umzubauen», sagte er. 1969 erhielten Bruno und Maria Anna Weber, die 1966 in den heutigen Park zog und immer noch im Wohnhaus lebt, eine provisorische Wohnbewilligung.

In der Folge passierte immer mehr ums Wohnhaus. Um Bewilligungen scherte sich Weber aber nicht und nachdem die Gemeinde lange zuschaute, verfügte sie 1976 den Abriss aller bisher entstandenen Bauten und Skulpturen. Gesetzlich sass Weber am kürzeren Hebel, aber dank Verhandlungen, bei denen er den künstlerischen Wert seines Werks ins Spiel brachte, konnte der Abbruch verhindert werden. Es folgte eine Zeit der friedlichen Koexistenz, wie Mötteli es nannte. Bis schliesslich gut 20 Jahre später eine eigene Zone Weinrebenpark geschaffen wurde, laut Mötteli «eine schweizweit einmalige Zone», die den Park planungsrechtlich auf sichere Beine stellte.

Spendenprojekt für die Schlangenbrücke

Der entschuldigt abwesende Georg Matter, Abteilungsleiter Kultur im Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, hob in einer vorgelesenen Ansprache den kulturellen Wert des Parks hervor. Er sei überzeugt, dass der Park nun breit abgestützt, in eine positive Zukunft geführt werden könne.

Neben dem 60-jährigen Bestehen des Skulpturenparks über Dietikon zählte Maria Anna Weber weitere kleinere Jubiläen auf, die gefeiert werden konnten. So wird die 1972 erstellte Schlangenbrücke dieses Jahr 50 Jahre alt. Um die ikonische Skulptur, die als Brücke über einen kleinen Weiher begehbar ist, zu erhalten, hat der Park spezifisch für sie eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Auch alle Einnahmen der Jubiläumsfeier, die gleichzeitig auch ein Benefizanlass war, sollen laut Weber für die Rettung der Schlangenbrücke eingesetzt werden.

Ein Spendenprojekt soll den Erhalt der 50-jährigen Schlangenbrücke sichern. Florian Schmitz

Zudem jährt sich heuer die Einweihung des Wassergartens, der im Jahr nach Webers Tod fertiggestellt wurde, zum zehnten Mal. Und nicht zuletzt erinnerte Maria Anna Weber daran, dass Bruno Webers internationaler Durchbruch an der Weltausstellung in Sevilla vor 30 Jahren erfolgte. Sie sagte:

«Das war die Krönung eines langen Kampfes um Anerkennung.»

Aber Bruno Weber habe sich nie um die öffentliche Aufmerksamkeit geschert. Viel mehr habe ihn interessiert, seine Skulpturen in neuem Umfeld in Andalusien zu erleben.

Spontanes Ständchen einer Tessiner Sängerin

Die Jubiläumsfeier am Samstag klang aus mit einem Abendessen im Wassergartensaal. Doch zunächst wartete ein weiterer kleiner musikalischer Leckerbissen. Ergriffen von dem schönen Konzert hatte die als Gast erschienene Tessiner Sängerin La Lupa spontan entschieden, zu Ehren von Bruno Weber ein Lied als Dank an das Leben zu singen.

Am Sonntag ging das Jubiläumswochenende im Bruno-Weber-Park mit einem Familientag weiter. So konnten Kinder etwa Ponyreiten oder an einem Mosaikworkshop teilnehmen. Auf Abenteuerlustige wartete eine Schnitzeljagd.

Die in Zürich lebende Tessiner Sängerin La Lupa widmete Bruno Weber vor dem Abendessen ein Lied. Florian Schmitz

Noch bis November kann der Bruno-Weber-Park jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Der genaue Saisonschluss ist wetterabhängig. Die nächste Saison beginnt im März 2023.

