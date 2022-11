Dietikon Coop plant erste Wasserstofftankstelle im Limmattal – für knapp zwei Millionen Franken Die Coop Mineraloel AG will im Dietiker Industriegebiet Silbern die zweite Wasserstofftankstelle im Kanton erstellen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Coop-Pronto-Tankstellenshop in der Silbern soll dereinst die Wasserstofftankstelle stehen. Bild: Sharleen Wüest (28. Oktober 2022)

Während derzeit E-Ladestationen schon fast wie Pilze aus dem Boden schiessen, setzt die Coop Mineraloel AG nun auf eine andere alternative Energiequelle für Autos und Lastwagen: Wasserstoff.

In Dietikon möchte das Unternehmen seinen Coop-Pronto-Tankstelle in der Silbern um eine Wasserstofftankstelle erweitern. Falls die Pläne wahr werden, würde es sich dabei um die zweite solche Anlage im Kanton handeln. Die erste steht seit Anfang 2021 in Rümlang. Das Baugesuch liegt zurzeit im Dietiker Stadthaus auf.

Aus dem Auspuff tropft nur Wasser

Die Wasserstofftankstelle soll über zwei Zapfventile verfügen, so könnten jeweils ein Lastwagen und ein Personenwagen gleichzeitig tanken. Wenige Minuten und das Auto sei startklar, schreibt die Coop Mineraloel AG auf ihrer Website. Viel länger als beim gewöhnlichen Tanken mit Benzin soll es also nicht gehen. Auch sei Wasserstoff etwa gleich teuer wie Benzin, wie das Unternehmen betont.

Gegenüber einem Verbrennungsmotor habe die Wasserstofftechnologie einen entscheidenenden Vorteil: Sie erzeugt im Betrieb keine Abgase. Einfach gesagt: Aus dem Auspuff tropft nur Wasser.

Die erste öffentliche Wasserstofftankstelle wurde in Hunzenschwil erstellt. In Dietikon könnte es bald auch so aussehen. Severin Bigler (Hunzenschwil, 23. Januar 2020)

Das Unternehmen möchte den Weg hin zu einer nachhaltigen Mobilität weisen. So sind Wasserstofftankstellen seit längerem Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Coop Mineraloel AG: Sie eröffnete bereits im Jahr 2016 die erste öffentliche Wasserstofftankstelle in der Schweiz im aargauischen Hunzenschwil.

Darauf folgten Standorte in vier verschiedenen Kantonen. «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Schweizer Netz von Wasserstofftankstellen weiter auszubauen», schreibt Sandra Jann, Sprecherin der Coop Mineraloel AG, auf Nachfrage der «Limmattaler Zeitung». Dieses Ziel verfolge das Unternehmen unter anderem zusammen mit dem Förderverein H2 Mobilität, bei dem es Gründungsmitglied ist.

Günstige Strompreise und Überschussenergie

Bis jetzt wird die neue Technologie aber noch wenig genutzt. Einer Statistik des Bundesamts für Energie zufolge sind nur 0,1 Prozent der neu zugelassenen Personenwagen im laufenden Jahr im Kanton Zürich mit Wasserstoff betrieben.

Lohnt sich eine solche Anlage vor diesem Hintergrund finanziell überhaupt? «Die Wirtschaftlichkeit steht bei diesen Wasserstofftankstellen nicht an erster Stelle», schreibt Sandra Jann. «Priorität ist für uns, diese umweltschonende Mobilitätsform weiterzubringen.»

Die Förderung von Wasserstoff-Mobilität sei ein weiterer Bereich, der unter den Auswirkungen der derzeitigen Energiemangellage leide. Diese verlangsame die Weiterentwicklung. Jann schreibt:

«Wir sind beim Wasserstoff auf günstige Strompreise und Überschussenergie angewiesen, was momentan eher schwierig ist.»

Jann blickt aber positiv in die Zukunft. Sie ist überzeugt, dass der Trend zu Fotovoltaik und Windkraft zu mehr Überschussenergie führen wird.

Bis in Dietikon Wasserstoff getankt werden kann, wird es ohnehin noch ein paar Monate dauern. «Geplant ist die Eröffnung im Jahr 2023», schreibt Jann. Wann es genau so weit sein wird, ist noch unklar, denn:

«Die Bewilligungsverfahren dauern aktuell noch sehr lang.»

Das liege daran, dass Wasserstofftankstellen im Gegensatz zu herkömmlichen Tankstellen für alle Beteiligten noch nicht so vertraut seien.

Die ausgesteckte WC-Anlage gehört nicht zum Wasserstoffprojekt, ist aber Teil des gleichen Baugesuchs. Sharleen Wüest (28. Oktober 2022)

Das Baugesuch für das aktuelle 2,1-Millionen-Franken-Projekt liegt noch bis zum 10. November beim Dietiker Bauamt auf. Ausgesteckt ist das Vorhaben bereits. Und da fällt auf: Neben den Bereichen für die Wasserstoff-Anlage und die Tankstelle ist ein weiterer Bereich ausgesteckt. Dort, gleich neben den Parkplätzen, soll nämlich eine WC-Anlage entstehen, wie das Baugesuch verrät.

Allerdings betont Jann: «Dieser WC-Container hat nichts mit der Wasserstofftankstelle zu tun.» Er sei für einen angrenzenden Gewerbebetrieb vorgesehen.

«Damit nicht zwei Baugesuche erstellt werden müssen, wurden die WC-Container in unser Wasserstoff-Gesuch integriert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen