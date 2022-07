Dietikon: Friedhof Guggenbühl wird bis Frühling 2023 saniert

Dietikon Erneuerte Wege, erweiterte Gemeinschaftsgräber und neue Bäume: Der Friedhof Guggenbühl wird bis Frühling 2023 saniert Mitte Juli starten die Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon. Damit für die Besuchenden möglichst keine Einschränkungen entstehen, werden alle Arbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt und in mehrere Etappen aufgeteilt. Florian Schmitz und David Egger 05.07.2022, 15.42 Uhr

Auf dem Friedhof Guggenbühl stehen in den nächsten Monaten viele verschiedene Arbeiten an. Archivbild: Jürg Krebs

Teile des Friedhofs Guggenbühl müssen saniert werden. Die Arbeiten beginnen am 18. Juli und sollen bis im Frühling 2023 abgeschlossen werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Zu Beginn werden einerseits die defekten Wege instandgestellt und andererseits die Kinder- und Gemeinschaftsgräber umgestaltet und erweitert. Ebenfalls dringend sei die Nachpflanzung von Bäumen und Sträuchern, die bei den Unwettern im vergangenen Jahr zu Schaden kamen.

Daneben stehen laut Mitteilung noch diverse Massnahmen von zweiter Priorität an. Dazu zähle unter anderem das Entfernen der störenden Mulde aus dem Gräberbereich, das Arbeiten an einzelnen Sträuchern sowie das Auslichten des Waldrandes. Ausserdem sollen Sitzbänke zurückversetzt und eine Torschliessung angebracht werden.

Bestattungen sollen wie gewohnt stattfinden

Alle Arbeiten sollen laut Stadt bei laufendem Betrieb in sieben, sich teilweise überschneidenden Etappen durchgeführt werden. «Die Bauarbeiten sollen den Friedhofsbetrieb so wenig wie möglich einschränken und stören», heisst es dazu. Der Zugang zu den Gräbern werde grundsätzlich gewährleistet, aber je nach Bauetappe könnten die Wege zu einzeln Gräber ein wenig umständlicher sein. Bestattungen sollen weiterhin im gewohnten Rahmen stattfinden. Dazu würden die Arbeiten jeweils unterbrochen.

Alle Massnahmen, die bis Frühling 2023 umgesetzt werden sollen, wurden von den Landschaftsarchitekten Bütikofer Schaffrath ausgearbeitet. Als Basis habe das sogenannte Parkpflegewerk gedient, schreibt die Stadt weiter. Dieses beinhaltet eine Zustandsanalyse des Friedhofs sowie Zielpläne und erste Massnahmen. Das Werk wurde 2020 vom gleichen Landschaftsarchitekturbüro erstellt und trat per Februar 2021 in Kraft. Auslöser für das Werk sei ein doppelter Wandel in den letzten Jahren gewesen: Einerseits bei der Bestattungsart, die sich zunehmend von Erdbestattungen hin zu Urnenbestattungen verschiebe, und andererseits bei der Bepflanzung des Friedhofs.

Der Friedhof Guggenbühl auf einer Aufnahme von 1925. Das Bild stammt aus dem Buch «Gruss aus Dietikon, Dietikon in alten Postkarten, von 1890 bis 1932». zvg

Seit seiner Einweihung 1912 wurde der Friedhof Guggenbühl bereits mehrmals erweitert und umgebaut. Mit dem Bau der Urnennischen erfolgte 2016 die bisher letzte Umgestaltung.

Für die Sanierung hat der Dietiker Stadtrat bereits letztes Jahr total 574'000 Franken genehmigt. 441’000 Franken wurden als gebundene Ausgabe und 133'000 Franken als Kredit bewilligt.