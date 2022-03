Vernissage zur Ausstellung «Weniger ist mehr» im Dietiker Gleis21

dietikon Erfolgreiche Vernissage im Kulturhaus Gleis 21: «Es tut gut, sich wieder mal mit Kunst und Kultur zu befassen» Am Samstag fand die Vernissage zur Kunstausstellung «Weniger ist mehr» im Dietiker Kulturhaus Gleis 21 statt. Kreative Freiheit führte zu einer grossen Vielfalt bei den Kunstwerken. Tobias Eggenberger Jetzt kommentieren 06.03.2022, 23.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sieben der total 21 beteiligten Künstlerinnen auf einem Bild vereint (von links nach rechts): Lorena Valentini (Dietikon), Marlise Schellenberg (Dietikon), Pia Huber (Dietikon), Jutta Znidar (Unterengstringen), Anna Schoop (Baden), Adelheid Schenitza Keller (Birmensdorf) und Babs Ernst (Dietikon). Tobias Eggenberger Die beiden Ausstellungsmacherin Jutta Znidar und Carla Hohmeister. Tobias Eggenberger 20 der 21 Mitwirkenden der Ausstellung auf einem Bild. Tobias Eggenberger Bei der neuen Ausstellung herrschte viel Besucherandrang. Tobias Eggenberger Kunsthistorikerin Ruth Vuilleumier bei Ihrem Vortrag an der Vernissage. Tobias Eggenberger An der Ausstellung gibt es unter anderem diese Skulptur zu bestaunen: «Kubus» von Babs Ernst aus Dietikon. zvg Auch die «Traumzeiten» von Angelika Steiger aus Basel werden ausgestellt. zvg Stadtpräsident Roger Bachmann eröffnete die Ausstellung. Tobias Eggenberger Was kommt als nächstes? Das Gleis 21 wird auch dieses Jahr noch einiges bieten. Tobias Eggenberger

Am Samstag fand im Dietiker Kulturhaus Gleis 21 die Vernissage zur Kunstausstellung ­«Weniger ist mehr» statt. 21 Deutschschweizer Künstlerinnen, davon sechs aus dem Bezirk Dietikon, haben sich innerhalb eines Jahres Gedanken zum Thema Konsum und Überfluss gemacht.

Es gab keinerlei ­Vorgaben hinsichtlich der Art der künstlerischen Umsetzung; diese Freiheit spiegelte sich in der grossen Vielfalt der ausgestellten Kunstwerke wieder. Vom roten Fleck auf einer leeren Leinwand über einen Betonwürfel mit Plastikmüll bis hin zu Papier aus Markenlogos und Kleideretiketten: Die Ausstellung zeigte, wie viele Facetten Kunst haben kann.

Nach Corona zu schnell wieder im alten Trott?

Eröffnet wurde die Vernissage vom Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann, der in seiner Eröffnungsrede aktuelle Themen mit dem Ausstellungsmotto «Weniger ist mehr» in Verbindung brachte und die Anwesenden zum Nachdenken anregte.

Er habe den Eindruck gehabt, so Bachmann, dass viele Menschen in den Monaten, in denen das Leben wegen Corona fast auf null heruntergefahren wurde, wieder genügsamer wurden und einen Blick auf die wirklich wichtigen und wesentlichen Dinge im Leben bekamen – zum Beispiel Gesundheit, Familien, Freundschaften und die Natur.

Doch schnell seien die Menschen wieder in den alten Trott zurückgefallen, weswegen es wichtig sei, sich mit der Frage nach dem wirklich Wichtigen zu beschäftigen.

«Ich hoffe, dass die Ausstellung ‹Weniger ist mehr› die Besucherinnen und Besucher dazu animieren wird, wieder einmal über das eigene Leben, das eigene Handeln und auch die eigenen Ansprüche nachzudenken. Die Ausstellung soll aber nicht nur zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, dass sie auch Freude bereiten wird. Gerade in der Zeit, in der wir uns momentan befinden, ist es schön, zwischendurch auch ein paar positive Momente zu erleben», sagte Bachmann.

Weiter ging es mit einem Vortrag der Kunsthistorikerin Ruth Vuilleumier. Sie erzählte lebhaft Geschichten vergangener Künstlerinnen. Erfolgreiche Malerinnen gebe es schon lange, doch seien sie nach ihrem Tod oft in Vergessenheit geraten.

«Das Schöne ist: Heute müssen Frauen nicht einfach nur Porträts malen. In früheren Jahrhunderten waren Porträts die mit Abstand populärste Kunst. Heute hat man die Freiheit, zu Umweltthemen, Philosophie und vielem mehr zu malen. Genau diese Vielfalt findet sich auch in der Ausstellung ‹Weniger ist mehr›», so Vuilleumier.

«Immer wieder neue Gesichter»

Die Vernissage konnte am sonnigen Samstag viele Menschen anlocken. «Wir sind sehr erfreut über die vielen Besucher. Es ist besonders schön, dass immer wieder neue Gesichter dabei sind», meinte Carla Hohmeister, Co-Präsidentin des Vereins Gleis 21.

Auch bei den Besucherinnen und Besuchern kommt die Ausstellung gut an. «Bei einigen Kunstwerken erkennt man die Intention zu ‹Weniger ist mehr› sofort, bei anderen muss man im Ausstellungsbüchlein nachschlagen. Es tut gut, sich wieder mal mit Kunst und Kultur zu befassen», sagte beispielsweise Claudia Thommen-Schmid aus Dietikon.

Die Ausstellung «Weniger ist mehr» ist im Dietiker Kulturhaus Gleis 21 noch bis am Sonntag, 13. März, zu sehen. Öffnungszeiten: jeweils von 14 bis 20 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen