Bessere Analyse: Dieses Start-up hilft Daten zu anonymisieren

Dietikon Er macht aus echten Daten künstliche Daten und öffnet damit eine Goldgrube Aldo Lamberti hat seinen Job als Berater gekündigt, um Daten zu anonymisieren. Nun wurde das Dietiker Start-up Syntheticus ins Microsoft-Start-up-Programm aufgenommen.

Er anonymisiert Daten: Der Co-Gründer des Start-ups Syntheticus Aldo Lamberti achtet auch im Privaten auf einen sorgsamen Umgang mit seinen Daten. Sandra Ardizzone

Aldo Lamberti sitzt an seinem hölzernen Stubentisch in Dietikon und klickt eine Website an. Sie lässt sich nicht öffnen, da sie wie viele andere Seiten auf seinem Laptop blockiert ist. Lamberti hat auch sein Handy nicht bei sich. «Man muss viel paranoider mit seinen persönlichen Daten umgehen», sagt der Dietiker. Ansonsten lasse man sich viel zu schnell manipulieren. Lamberti lässt deshalb auch seinen einjährigen Sohn nicht in die Nähe des Smartphones und es stört ihn, wenn andere Leute Fotos von seinem Kind ins Internet stellen. «Wenn etwas einmal im Netz ist, kann man nicht mehr zurück», sagt er. Die Speicherung der Daten sei dabei wohl das grösste Problem. Doch Lamberti ist kein Technik-Verweigerer. Im Gegenteil, aus Erfahrung weiss er, wie wirksam man Daten analysieren und gebrauchen kann. Nachdem Lamberti sein Masterstudium in Volkswirtschaft beendet hatte, arbeitete er als Berater und Manager in verschiedenen Grossunternehmen, dabei entdeckte er die Wichtigkeit der Datenanalyse für die Unternehmen. Nach einigen Jahren Berufserfahrung widmete er sich ganz seiner Passion, dem Analysieren von Daten. Dazu gründete er gemeinsam mit zwei Experten aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und Kryptografie von der Universität Zürich das Start-up Syntheticus, das Daten anonymisiert.

Damit ermöglicht er seinen Kunden, eine Goldgrube anzuzapfen. Denn viele Unternehmen haben Unmengen an Daten und stehen damit vor zwei Herausforderungen: Entweder sie lassen die Daten ungebraucht liegen und verlieren damit Geld oder sie analysieren sie, lernen das Kundenverhalten und die Kundenwünsche besser kennen und laufen dabei Gefahr, grosse Bussen zu riskieren. Denn es ist nicht erlaubt, dass Unternehmen Daten von Personen ungefragt im Internet versenden oder veröffentlichen. So erhielt Amazon im Juli von der Luxemburger Datenschutzbehörde eine Busse in Höhe von 746 Millionen Euro aufgebrummt, da sie die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verletzt haben sollen. «Das kann auch anderen Unternehmen blühen, die ihre Daten nicht anonymisiert in die Cloud stellen», sagt Lamberti.

Mittels synthetisierter Daten kann man Verzerrungen in der Datenlage verhindern

Aus diesem Grund entwickelte Lamberti mit seinem Team eine Applikation, die Daten anonymisieren kann. Dabei erstellt die App mittels künstlicher Intelligenz sogenannte Avatars, die den echten Personen verblüffend ähnlich sind, aber doch keine Rückschlüsse auf richtige Menschen zulassen. Lamberti sagt:

«Es sind sogenannte synthetische Daten, die man dann bedenkenlos teilen und analysieren kann, ohne ein Datenschutzproblem zu erhalten.»

Nicht nur das, man könne mit den synthetischen Daten auch Verzerrungen in der Statistik ausmerzen. Wenn beispielsweise viel mehr Frauen als Männer in einem Datensatz vorhanden sind, kann man einige zusätzliche Männer dazu generieren. Das erlaube den Unternehmern, eine genauere Aussage über die Zukunft zu machen.

Die App werde zurzeit auch für ein Pilotprojekt einer grossen Schweizer Pharmafirma verwendet. «Diese möchte mittels der synthetischen Daten herausfinden, wie man die Mitarbeiter länger im Unternehmen behalten kann», sagt Lamberti. Künftig soll das System auch für wissenschaftliche Arbeit genutzt werden. Beispielsweise im Medizinbereich benötigt man viele sehr sensible Daten. Diese seien im Moment vorhanden, doch man könne sie nicht gebrauchen, da sie zu sensibel seien. Wenn man sie anonymisiert, könnten sie nicht nur zur finanziellen Goldgrube werden, sondern auch der Forschung einen grossen Schub verleihen.

Microsoft fördert das Start-up

Nebst Pharmaunternehmen und einigen IT-Unternehmen wurde auch Microsoft auf das Start-up aufmerksam. Der Gigant aus den USA betreibt ein Start-up-Förderprogramm, in das er erfolgversprechende Jungunternehmer einlädt. Syntheticus ist nun Teil des Programms. «Seit wir dazu gehören, haben wir eine App auf der Plattform von Microsoft und erhalten Support von ihnen», sagt Lamberti. Damit erhofft er sich nun noch mehr Downloads seiner App. So solle Syntheticus innert der nächsten zwei Jahre selbsttragend werden. Wenn das jedoch nicht geschehe, so sei die Erfahrung, die er bis jetzt gemacht habe, bereits sehr viel wert gewesen. Er sagt:

«Ich würde es sofort nochmals tun.»

Lamberti ist sich aber auch bewusst, dass man mit Daten viel manipulieren kann. Facebook gilt beispielsweise als ein Grosskonzern, der das Sammeln, Analysieren und Auswerten der Daten auf die Spitze getrieben hat. Mittlerweile sind die von Facebook generierten Datenanalysen so genau, dass sie die Personen vor den Bildschirmen gezielt politisch und gesellschaftlich in eine Richtung beeinflussen können. Dabei können auch negative Haltungen wie Rassismus oder Sexismus unterstützt werden. Die Daten sind laut Lamberti dabei nicht das primäre Problem, sondern die Menschen dahinter. «Die Daten zeigen nur auf, wie die Menschen sind», sagt Lamberti. Deshalb sei es wichtig, dass man im realen Leben die Leute beispielsweise gegen rassistische Haltungen sensibilisiere. «Wenn die Leute schöne Dinge wie die Natur, Babys oder Tiere wieder schön finden, werden sich die Daten ebenfalls anpassen», sagt er. Dann werden die Analysen den Unternehmen zeigen, dass sie ihren Kunden ein anderes Angebot machen müssen, um Erfolg zu haben.