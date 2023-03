Dietikon «Er ist da mit seinem verschmitzten Scheiss-Lächeln»: Bezirksgericht rollt rund 30 Jahre alten Fall auf Das Bezirksgericht Dietikon befasst sich mit einem jahrzehntealten Fall von sexuellen Handlungen mit Kindern. Heute fällt es das Urteil. David Egger Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

«Ich rieche, dass er hier gesessen ist», sagte das Opfer, nachdem es im Gerichtssaal 1 Platz genommen hatte. zvg/Kt. ZH

«Ich kann Ihnen die Hand ins Feuer legen, dass ich unter zwölf Jahre alt war. Ich hatte keinen Samenerguss. Ich war noch viel zu jung», sagte der Mittdreissiger am Donnerstag vor Bezirksgericht Dietikon. Zwischen sieben und neun Jahre alt sei er damals gewesen, hatte er schon im Rahmen der Ermittlungen gesagt. Sein damaliges Alter ist wichtig: Denn nur wenn er unter zwölf Jahre alt war, sind die Taten, die sich vor fast 30 Jahren ereignet haben sollen, nicht verjährt.

Ein Nachbarsjunge, rund zehn Jahre älter, soll mit ihm sexuelle Handlungen ausgeführt haben. Unter anderem ist von Oral- und Analverkehr die Rede. Von Handlungen, die der junge Bub nicht einschätzen konnte. Erst als die beiden vom Vater des Beschuldigten erwischt worden sein sollen, soll er begriffen haben, dass das, was geschehen ist, falsch war. Die Handlungen sollen sich in einem Quartier im Limmattal ereignet haben: in einem Hobbyraum, im Schlafzimmer des Beschuldigten (der damals noch bei seinen Eltern lebte) und in einem Auto.

Doch diese Vergangenheit, wann war sie? 1993? 1998? Oder dazwischen? Es ist eine entscheidende Frage. Und so ging es denn auch bei der Gerichtsverhandlung am Donnerstag kaum um die eingeklagten Taten als vielmehr darum, ob die Taten schon verjährt sind oder nicht.

Der erste Prozesstag fand bereits im Oktober 2022 statt. Weit kam man damals nicht. Denn schon im Rahmen der sogenannten Vorfragen – also noch vor der Befragung des Beschuldigten – hatten die Verteidigerin und der Staatsanwalt einiges zu sagen. Das Gericht kam damals unter anderem zum Schluss, dass es auch den Bruder des mutmasslichen Opfers befragen muss, um sich mehr Klarheit darüber zu verschaffen, von welchem Zeitraum überhaupt die Rede ist.

Juristenfutter, Tränen und ein böser Geruch im Saal

Diese Befragung fand nun am Donnerstag statt. Sie führte zu weiteren Vorfragen und dazu, dass der Staatsanwalt seine Anklage zweimal zurückzog, leicht veränderte und neu einreichte. Es gab einen Unterbruch nach dem andern. Selbst Bezirksrichter Benedikt Hoffmann sprach an einer Stelle von «Juristenfutter».

Dass es aber um viel mehr als Juristenfutter geht, zeigte schon die Befragung des Bruders des mutmasslichen Opfers. Dieser soll nämlich vom älteren Nachbarsjungen auch missbraucht worden sein. Allerdings sind die mutmasslichen Taten an ihm sowieso verjährt, sodass diese gar nicht erst eingeklagt wurden. Denn er ist rund vier Jahre älter als sein jüngerer Bruder und war zum mutmasslichen Tatzeitpunkt bereits über zwölf Jahre alt.

«Er ist mein kleiner Bruder, ich hätte ihn beschützen sollen»,

sagte der ältere Bruder unter Tränen. Er hat die Vergangenheit über all die Jahre verdrängt. «Ich möchte mich gar nicht erinnern. Ich will, dass es vorbei ist», sagte er. Und es störte ihn, dass er im Vorraum des Gerichtssaals 1 dem mutmasslichen Täter begegnete:

«Er ist da draussen mit seinem verschmitzten Scheiss-Lächeln. Wenn ich keine Familie hätte, hätte ich ...»

Beim jüngeren Bruder wurde dann dafür gesorgt, dass er dem Beschuldigten nicht begegnen konnte. So war, je nachdem, wer gerade befragt wurde, der Beschuldigte im Gerichtssaal 2 und konnte von dort per Videoschaltung die Befragung des mutmasslichen Opfers im Gerichtssaal 1 verfolgen. Und umgekehrt.

Aber: Was dem Auge verborgen bleibt, ist nicht aus der Welt geschafft. «Was ich recht krass finde: Ich rieche diesen Menschen. Ich rieche, dass er hier gesessen ist. Das ist mega heftig, dass ich diesen Menschen nach so vielen Jahren rieche», gab der jüngere Bruder zu Protokoll. Er nahm sich keine Anwältin, sondern zieht die Sache allein durch.

Beschuldigter sass drei Wochen in U-Haft

Er hat die Vergangenheit nicht verdrängt, sondern verarbeitet. Dank einer Psychologin. Vor ein paar Jahren fühlte er sich dann stark genug dafür, nach all den Jahren Gerechtigkeit zu suchen und Anzeige zu erstatten.

Der Beschuldigte sass darum 2019 drei Wochen in Untersuchungshaft. Vor Gericht wollte er zu den Vorwürfen keine Aussagen machen. Und seine Verteidigerin legte dem Gericht nahe, dass die beiden Brüder «Pseudo-Erinnerungen» hätten. Vom Vorwurf der sexuellen Handlungen mit Kindern sei ihr Mandant freizusprechen.

Mehrere andere Delikte wurden ihm nachgewiesen

Da der Mann im Zuge der Ermittlungen auch eine DNA-Probe abgeben musste, wurden ihm mehrere versuchte Diebstähle, zwei Sachbeschädigungen und ein Hausfriedensbruch nachgewiesen. Hier ist er geständig, was angesichts der DNA kein Wunder ist. Geständig ist er auch bezüglich zweier verbotener pornografischer Dateien auf einem seiner Datenträger.

Der Staatsanwalt verlangt für den Schweizer IV-Rentner unter anderem vier Jahre Freiheitsstrafe. Das Gericht wird heute Freitag sein Urteil verkünden.

