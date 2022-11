Er hat einen Töff aus dem Marmoriweiher gefischt

Dietikon Er angelt Handschellen, iPads, Munition und auch Motorräder: Das ist der Mann, der den Töff aus dem Marmoriweiher gefischt hat Es ist unfassbar, was auf dem Grund von Schweizer Gewässern zu finden ist. Marcus Sonnenberg hat sich der Gewässerreinigung verschrieben – zum Schutz der Umwelt holt er mit einem Magneten die kuriosesten Dinge aus dem Wasser. Auch in Dietikon wurde er fündig. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcus Sonnenberg mit einem seiner aussergewöhnlichsten Funde: Das verrostete Gerippe eines Motorrades, hat er im Marmoriweiher in Dietikon gefunden. zvg

Zu seinen Funden zählen Handschellen, ein iPad und ein Tresor. Auch ein Joghurtglas voller alter Münzen (unter anderem Francs, Peseten und Cents) und diverse Munition hat er schon gefischt. Ja, richtig gelesen. Der 37-jährige Marcus Sonnenberg zieht mit seiner Angel durch die Schweiz und holt damit metallische Gegenstände aus den Gewässern. Wie er das macht? Mit einem übergrossen Magneten.

«Ich habe zufällig ein Youtube-Video zum Thema Magnetfischen gesehen und war sofort fasziniert.»

Nachdem Sonnenberg seinem kleinen Bruder davon erzählt hatte, habe dieser dann den ersten Magneten mit 20 Kilogramm Zugkraft bestellt. Damit haben die Brüder erste kleine Funde wie Bierdeckel und Nägel gemacht.

«Wir waren begeistert und haben dann schnell aufgerüstet», erinnert sich Sonnenberg. Das war vor knapp drei Jahren. Mittlerweile nutzt der gebürtige Deutsche einen sogenannten Neodymmagneten mit einer Zugkraft von 1000 Kilogramm.

«Es geht hierbei aber nicht darum, etwas mit 1000 Kilogramm Gewicht zu erwischen. Für im Schlamm oder im Schlick festsitzende Gegenstände oder Fliessgewässer braucht es die Power aber, damit die Sachen erfolgreich rausgezogen werden können.»

Neben dem Magneten braucht Sonnenberg ein etwa 20 Meter langes Seil und einen Karabiner zur Befestigung.

Mit diesem an einem Seil befestigten Magneten angelt Marcus Sonnenberg den Müll aus verschiedenen Schweizer Gewässern. zvg

Mit wasserdichten Handschuhen und einem Eimer für kleinere Funde kann es dann losgehen. Man befestigt das Seil, an dem der Magnet befestigt ist, wirft ihn mit Schwung ins Wasser, zieht ihn langsam heraus – und lässt sich überraschen. «Die wenigsten Würfe erfolgen auf Sicht. Es kommt aber durchaus vor. Etwa, wenn man gerade etwas wie Velos im Wasser liegen sieht. Die meisten Würfe sind aber auf gut Glück.»

Und «Glück» hat der Hobbyfischer beinahe jedes Mal, wenn er seinen Magneten auswirft.

«Leider bleibt bei fast jedem Wurf etwas am Magneten hängen. Es ist tragisch, was alles im Wasser landet.»

So hat Sonnenberg, der sämtliche Seen und Flüsse gerne mal als seine «Playstation» bezeichnet, bereits vielerorts nach Unterwasserschrott gefischt. Die nachfolgenden Bilder zeigen, was er in der Zentralschweiz in Luzern, Cham, Zug und Brunnen gefunden hat:

Luzern: Diese kleine Standuhr hat Marcus Sonnenberg in Luzern aus dem Vierwaldstättersee gefischt. Bild: zvg Brunnen: Eine leere Patronenhülse war auch dabei. Bild: zvg Brunnen: Diese Münzen lagen auf dem Grund des Vierwaldstättersees. Bild: zvg Brunnen: Ein Tisch voller Metallschrott. Dieses Sammelsurium stammt ebenfalls aus dem Vierwaldstättersee. Bild: zvg Zug: Eine Handvoll Bierdeckel hat Marcus Sonnenberg im September aus dem Zugersee gefischt. Bild: zvg Zug: Auch einen Angelköder hat Marcus Sonnenberg vom Grund des Zugersees gefischt. Bild: zvg Zug: Auch dieser Regenschirm ist irgendwann in den Zugersee gefallen... Bild: zvg Zug: Ein kunstvolles Stück Metall... Was das wohl sein könnte? Bild: zvg Zug: Da hat wohl jemand beim Baden seinen Anhänger verloren... Bild: zvg Zug: Wer vermisst dieses Feuerzeug? Bild: zvg Zug: Diese Velos hat der 37-jährige Zürcher im September 2022 aus dem Zugersee gefischt. Bild: zvg Zug: Dieses alte Rad stammt ebenfalls vom Grund des Zugersees. Bild: zvg Cham: Diese Batterien hat Sonnenberg ebenfalls aus dem Zugersee gefischt. Bild: zvg Cham: Im Zugersee landet allerlei Metallschrott. Ein Trottinette, Bierdeckel, Batterien... Bild: zvg

Beim Magnetfischen wird Sonnenbergs Schatzsucher-Gen aktiviert, weil es immer wieder aufs Neue spannend ist, was am Magneten hängen bleibt. «Gewässerreinigung steht bei mir aber im Vordergrund – ich verbinde mit meinem Hobby das Nützliche mit dem Spannenden.» Auf die Frage, was er sonst noch alles in den Schweizer Seen findet, antwortet Sonnenberg: ein Motorrad. Dieses hat er im Oktober aus dem Marmoriweiher in Dietikon gefischt.

Auch diverse Munition habe sein Magnet schon aus dem Unterwasserschlamm gezogen: Darunter befand sich Munition für Sturmgewehre, Schrot und Pistolenmunition. Auch der hintere Teil einer Mörsergranate blieb am Magneten haften – und sogar eine Pistole.

Doch was geschieht mit seinen zum Teil recht gefährlichen Funden?

«Bei Waffen und Munitionsfunden muss die Polizei informiert werden. Die nehmen die Funde dann an sich und vernichten sie.»

Bei weniger heiklen und ungefährlichen Funden informiert der Zürcher den jeweiligen Werkhof oder die Gemeinde.

«Ich stosse durchgehend auf positive Rückmeldungen, da ich ja quasi Gewässerreinigung betreibe.»

Marcus Sonnenberg geht seinem ungewöhnlichen Hobby in den Gewässern der ganzen Schweiz nach. Die Funde, die er in der Zentralschweiz macht, unterscheiden sich dabei nicht von denen in der restlichen Schweiz. Wiederkehrende Funde seien Munition, Velos, Trottinettes, Batterien, Angelköder, Münzen, Bauklammern, Nägel und Schrauben in diversen Grössen und grosse und kleine Stangen.

«Waffenfunde sind eher seltener. Darum war bei meinem ersten und letzten Pistolenfund im Oktober in Zürich ordentlich Adrenalin im Spiel bei der Überlegung, was die Hintergrundgeschichte bei einer im Wasser entsorgten Schusswaffe ist», erinnert sich Sonnenberg, der seine Wurzeln im deutschen Wernigerode hat und in einem Sushi-Restaurant arbeitet.

Marcus Sonnenberg beim Magnetfischen. Marianne Berger / Marygrafie

Sonnenberg engagiert sich auch als aktives Mitglied bei der Bewegung «Trash Hero». Die sogenannten «Trash Heroes» befreien freiwillig Parks, Wälder und Strassen von Abfall.

Magnetfischer Marcus Sonnenberg mit einem seiner Funde. Bild: zvg

Wenn der Magnetfischer mit seiner Angel für den Umweltschutz unterwegs ist, geht er entweder alleine oder mit seinem Bruder auf die Jagd. «Für Soloausflüge bin ich mit dem ÖV unterwegs und bevorzuge eher näher gelegene Spots. Wenn ich mit meinem Bruder unterwegs bin, können es auch mal längere Strecken sein, da er ein Auto hat.»

Eine Freundin von ihm sei auch schon angefressen und bereits oft beim Magnetfischen dabei gewesen. Und auch die neunjährige Tochter seiner besten Freundin sei begeistert.

«Sie hat zum Geburtstag dieses Jahr von mir einen eigenen Magneten bekommen. In ihren Niederlandeferien hat sie dann mit Hilfe vom Papa voller Stolz ihr erstes Velo aus dem Wasser gezogen.»

Damit auch andere Menschen mitbekommen, was alles auf dem Grund unserer Seen und Flüsse liegt und die Umwelt verschmutzt, dokumentiert Sonnenberg seine Einsätze auf seinem Instagram-Account:

«Ziel hierbei ist es, die Sachen sichtbar zu machen und die Menschen für die Folgen unserer Wegwerfgesellschaft und die verborgene Umweltverschmutzung zu sensibilisieren.»

Doch nicht immer landen die Sachen mutwillig im Wasser: «Teilweise passiert das auch durch Unfälle oder Verschleiss. Zum Beispiel, wenn sich alte Brücken oder Stege auflösen und ins Wasser fallen.»

Aber bei Sachen wie Velos sei der Fall klar: Die sind wohl absichtlich ins Wasser gestossen worden. Es könne jedoch auch einmal ein Malheur passieren.

So berichtet eine Facebook-Nutzerin unter einem Beitrag zum Magnetfischen darüber, dass sie beim Hafenrestaurant in Zug ihren Ehering verloren hat. Dieser bestehe aus hawaiianischem Holz und Metall. «Den habe ich noch auf meiner To-do-Liste», erzählt Sonnenberg. Er habe auch schon einem Passanten seinen Grillabend gerettet: «Ich habe für ihn seinen verloren gegangenen Rost aus dem Wasser gefischt.» Auch habe er eine Anfrage für die Bergung einer teuren Uhr erhalten. Fazit:

«Es gibt noch viel zu tun! Erfolgreich bin ich leider immer. Mal mehr, mal weniger.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen