Dietikon Mit Alphörnern, Kinderstimmen und neuem Markenzeichen: Der Doppelkindergarten Gjuch ist offiziell eingeweiht Schon seit vier Wochen gehen 37 Kinder in den neuen Kindergarten an der Gjuchstrasse. Nun erhielten das Gebäude und der Park noch eine offizielle Zeremonie. Carmen Frei 16.09.2021, 20.25 Uhr

Der Doppelkindergarten Gjuch begrüsste bereits vor vier Wochen die 37 Kindergartenkinder. Valentin Hehli Mit Musik, Ansprachen und Bratwürsten wurde der Kindergarten nun noch offiziell eingeweiht. Valentin Hehli Viola Kopp, Schulleiterin der Schuleinheit Steinmürli, begrüsste die Anwesenden.

Valentin Hehli Schulpräsident Reto Siegrist (Mitte), sagte: «Mit heute habe ich nun schon fünf Kindergärten und ein Schulhaus eingeweiht.» Valentin Hehli Peter Baumgartner, Leiter Hochbauabteilung, vertrat an der Einweihung Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP).

Valentin Hehli Auch Architekt Markus Fankhauser freute sich darüber, dass der Kindergarten nun eingeweiht ist.

Valentin Hehli Ein markantes Merkmal des Neubaus ist der Pfau von Künstlerin Maja Hürst. Valentin Hehli Daniela Saxer, Leiterin Baumanagement, meinte: «Der Pfau hat neben dem Lozziwurm das Potenzial für ein neues Markenzeichen.» Valentin Hehli Beim Rundgang nach der Einweihung lief im Kindergarten ein Video der 37 Kinder, die die Räume sonst beleben. Valentin Hehli Die Zimmer sind inzwischen bereits farbenfroh gestaltet, die Regale gefüllt mit Spielen. Valentin Hehli Im Aussenraum im Obergeschoss machten es sich später einige Gäste gemütlich. Valentin Hehli

«Mit heute habe ich nun schon fünf Kindergärten und ein Schulhaus eingeweiht», sagte Reto Siegrist (Die Mitte). Am Donnerstagabend stand der Dietiker Schulpräsident zusammen mit der Alphorngruppe Rebberg vor dem Kindergarten Gjuch. Die Einweihung des Neubaus an der Gjuchstrasse stand auf dem Programm.

Bereits vor vier Wochen sei der Kindergarten in Betrieb genommen worden, begrüsste Viola Kopp, Schulleiterin der Schuleinheit Steinmürli, die Anwesenden. «37 Erst- und Zweitkindergärtner durften Leben in das Gebäude bringen», sagte sie. Sie freue sich, dass sie den Bau und die Einweihung des Kindergartens in ihrem ersten Jahr als Schulleiterin erleben dürfe.

Die Kindergartenkinder waren ab Band mit dabei

Schulpräsident Siegrist erinnerte an die Einweihung des Schulpavillons Stierenmatt vor einer Woche. Diese neuen Gebäude seien dringend nötig, da Dietikon auf mehr Schulraum angewiesen sei. Zum neuen Kindergarten meinte er:

«Schön sind der Doppelkindergarten und der Park geworden. Das macht Freude.»

Als Intermezzo wurde eine Aufnahme der 37 singenden Kindergartenkinder abgespielt. So könne man die Kinder trotz Corona in die Einweihung einbinden, meinte Kopp.

Peter Baumgartner, Leiter Hochbauabteilung, sagte, dass ihn das Projekt bereits seit etlichen Jahren begleite. Er vertrat Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP). Als die Architekten das Gebäude und den Park skizziert hatten, habe er gewusst, dass sie auf dem richtigen Weg seien, so Baumgartner. Letztes Wochenende sei er bereits beim Kindergarten und dem Spielplatz vorbeigegangen.

«Die Quartierbevölkerung hatte den Park schon in Beschlag genommen»,

sagte er. Auch Markus Fankhauser von BEM Architekten zeigte sich zufrieden:

«Die Stadt Dietikon darf stolz auf dieses Bauwerk sein und auch auf die Qualität, die sie hier erhält.»

Sie hätten bei der Gestaltung vieles beachten müssen und markante Elemente wie den Lozziwurm und den Ahornbaum miteinbezogen. Das Gebäude sieht er als vermittelnder Puzzlestein im Quartier.

Ein weiteres Markenzeichen für den Park und den Kindergarten

Daniela Saxer, Leiterin Baumanagement, fand, dass der Park und der Kindergarten eine Einheit bilden und lobte, dass die Landschaftsarchitekten auch die Ecken des Parks mit Spielgeräten belebt haben. Die Kunst am Bau von Maja Hürst sprach sie auch an. «Der Pfau hat neben dem Lozziwurm das Potenzial für ein neues Markenzeichen.»

Nach den abschliessenden Worten von Schulleiterin Viola Kopp konnten sich die Besuchenden am Grill eine Bratwurst gönnen, den Alphörnern lauschen oder eine Tour durch den Kindergarten unternehmen. Petra Loser, Leiterin Schulliegenschaften, sagte, dies biete sich nun an, da der Kindergarten schon richtig belebt sei.

Am Samstag, 25. September wird von 10 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Tür beim neuen Gjuch-Chindsgi stattfinden.