Dietikon Zigarettenstummel, Verpackungen und Masken: Freiwillige füllten beim Clean-Up-Day auch dieses Jahr die Säcke Schweizweit war es bereits der neunte Clean-Up-Day, für die Stadt Dietikon der Dritte. Freiwillige aus Vereinen, Parteien und weiteren Organisationen säuberten am Samstagvormittag fleissig die Strassen und Wiesen. Carmen Frei 20.09.2021, 04.00 Uhr

«Es ist früh, kalt und trotzdem seid ihr da», begrüsste Torsten Hartmann, Leiter Abfallwesen der Stadt Dietikon, die Freiwilligen des Clean-Up-Days der Stadt Dietikon. Am Samstagmorgen standen verschiedene Gruppen hinter der Stadthalle für den Einsatz bereit: Unter anderen waren das Kartell der Ortsvereine Dietikon, die Jugendarbeit der Stadt und die Grüne Partei Dietikon dabei.

Laut Lucas Neff (Grüne), Stadtrat und Vorstand der Infrastrukturabteilung, waren weniger als auch schon zusammengekommen. Er freute sich aber darüber, dass bereits am Freitag gut 200 Schülerinnen und Schüler in Dietikon auf Abfalljagd waren.



Mit Weste und Greifzange ginge sie auf Abfallsuche

Kurz nach acht Uhr rüsteten sich die Teilnehmenden mit Westen, Greifzange und Handschuhe aus und brachen auf. Bei der Gruppe der EVP und vom Sportverein Fit und Spass hielt Gemeinderätin Manuela Ehmann (EVP) schon bald einen Zigarettenstummel nach dem anderen in der Greifzange. Sie hatte den Clean-Up-Day der Stadt ursprünglich mit einem Vorstoss initiiert. Seit 2019 beteiligt sich die Stadt nun an der schweizweiten Aktion.

Auf dem Weg durch die Quartiere wurde die fünfköpfige Truppe immer wieder angesprochen. «Ist heute Putztag?», rief eine Passantin dem Grüppchen zu. Sie bemerkte, dass es traurig sei, dass das immer noch nötig sei. Es wäre gut, wenn man die Verursacher dazu ziehen könnte, meinte sie.

Sarah Aemisegger, die für die EVP mit dabei war, sagte, dass viele nicht wüssten, welche Verschmutzung sie auslösten. Gerade Zigarettenüberreste seien sehr schädlich. Sie meint:

«Den Leuten ist nicht bewusst, wie viel Wasser ein einziger Zigarettenstummel verschmutzt.»



Elsbeth Fluck von Fit und Spass hatte noch einen zusätzlichen Abfallsack mitgenommen, um bei einem vollen Sack nicht extra die Abfallsuche unterbrechen zu müssen. «Es hatte letztes Jahr mehr Abfall», meinte sie. Die Abfallmengen nähmen erfreulicherweise ab.

Silvia und Michael Amann unterstützten sie bei der jährlichen Aufräumaktion für Fit und Spass. Silvia Amann war bereits letztes Jahr dabei. Da es nur einmal im Jahr sei, könnten sich alle gut dafür Zeit nehmen. «Es geht in die Hände», gab sie aber zu.



Die Arbeit löste ein positives Echo aus

Doch die Arbeit wurde geschätzt: Viele Fussgänger und Anwohner freuten sich über die Aktion. «Letztes Jahr habe ich von einer Frau einen Fünfliber erhalten», erzählte Manuela Ehmann. «Ich finde es schön, dass es geschätzt wird», sagte Sarah Aemisegger.

Neben Zigarettenstummeln fanden die Freiwilligen viele Verpackungen, sogar Schuhe und natürlich viele Masken. Mit vollgepackten Säcken ging es danach zurück zur Stadthalle.



Schweizweit beteiligten sich 45'000 Personen am Clean-Up-Day

Nicht nur in Dietikon sorgten Engagierte für saubere Strassen. Laut der Interessensgemeinschaft für eine saubere Umwelt, die den Clean-Up-Day organisiert, fanden schweizweit am Freitag und Samstag etwa 600 Aktionen mit ungefähr 45’000 Beteiligten statt. Damit hatten sich mehr Personen für eine saubere Umwelt eingesetzt als in den beiden Vorjahren.

Neben der Stadt Dietikon und der Schule Dietikon waren auch Schulen und Unternehmen in Birmensdorf, Schlieren und Uitikon am Clean-Up-Day unterwegs. So gingen beispielsweise am Freitag in Uitikon die Q-Gruppe Klima auf «Herbstputzete» und die Zühlke Engineering AG sorgte für ein sauberes Limmatufer.

Auch nächstes Jahr können Schulen, Vereine und Firmen am 16. und 17. September wieder Wege von Abfall befreien – dann findet der Clean-Up-Day 2022 statt.