Schlappe für den FC Dietikon gegen Klingnau

Dietikon Enttäuschung in Klingnau: Erste Saisonniederlage für die Dietiker Fussballer Eine schwache zweite Halbzeit und geschenkte Tore: Der FC Dietikon unterliegt in Klingnau mit 1:2. Michel Sutter 19.09.2021, 20.11 Uhr

In der ersten Hälfte sah es noch rosig aus für den FC Dietikon: Leandro Di Gregorio gab per Freistoss den Assist zum 1:0 für Dietikon. Michel Sutter

«Brutal enttäuscht» sei er, sagte Daniel Tarone. Der Dietiker Trainer hatte nach der Niederlage seiner Mannschaft gegen Klingnau bei seinen Schützlingen einiges zu bemängeln. «Wir haben zu wenig zustandegebracht», beklagte Tarone, der aufgrund eines Einspruchs gegen seine Sperre aus dem Spiel gegen Zofingen an der Seitenlinie stehen durfte. «Man merkte auch, dass Klingnau den Sieg mehr wollte.» Und: Die beiden Gegentore seien Geschenke gewesen.

Insbesondere das erste davon, das wenige Minuten nach Anpfiff der zweiten Hälfte fiel, war aus Limmattaler Sicht ärgerlich. Verteidiger Faria Simao, der zuvor eine starke Partie gezeigt hatte, hatte im eigenen Strafraum einen langen Ball erobert und wollte diesen auf Torhüter Alpay Inaner zurückspielen. Inaner verpasste Simaos Rückgabe jedoch, der Ball kullerte ins Tor. Die Klingnauer jubelten, während Simao auf den Rasen kniete und das Gesicht in den Händen vergrub. «Da müssen sich Torhüter und Verteidiger besser absprechen», sagte Tarone.

Faria Simao (im blauen Dress, hier im Zweikampf gegen Anto Gudelj) zeigte eine starke erste Halbzeit. Michel Sutter

Auch den zweiten Gegentreffer kassierten die Dietiker aufgrund einer eigenen Intervention. Ein Foulspiel von Pa Modou im Strafraum ahndete der Schiedsrichter mit einem Strafstoss, Brahim Maloki verwandelte diesen mit einem satten Schuss ins rechte Eck sicher zum 2:1 für Klingnau. «Den Penalty kann man pfeifen», sagt Tarone zu der Szene, «aber man hätte die Situation schon gar nicht erst entstehen lassen dürfen und den Ball vorher klären müssen.»

Klingnau dreht die Partie gegen den FC Dietikon

Nach dem Führungstreffer des Heimteams hatte Dietikon nichts mehr entgegenzusetzen, und das, obwohl die Limmattaler in der ersten Halbzeit stark gespielt hatten. Nach einer Viertelstunde hatte Modou, der den Penalty verschuldet hatte, nach einem Freistoss von Leandro Di Gregorio mit einem wuchtigen Kopfball für den Führungstreffer gesorgt, nachdem er zwei Minuten zuvor schon per Kopf das Tor nur knapp verfehlt hatte. Eine Minute nach dem Führungstreffer schoss dann Alessio Caputo aus guter Position am Kasten der Klingnauer vorbei, und nach einer halben Stunde hatte Daniel Pinheiro das 2:0 auf dem Fuss, als er nach einem Abstauber den Ball über die Latte setzte.

Doch von der Dietiker Dominanz in der ersten Halbzeit war in der zweiten nichts mehr zu sehen. Nach dem ersten Gegentreffer kippte die Partie vollends. «Wir haben Klingnau stark gemacht», so Tarone.

«Dabei hatte ich meine Mannschaft noch gewarnt, dass es eine schwierige Partie für uns werden würde, auch weil der Platz holprig war.»

Insgesamt habe seine Mannschaft den Sieg nicht verdient, weil sie den Kampf gegen teils sehr hart verteidigende Gegner nicht angenommen habe.

Trainer entschuldigt das junge Team

Allerdings nahm Tarone seine Spieler auch in Schutz. «Wir haben einen Altersdurchschnitt von 20 oder 21 Jahren», sagte er. «Das Team ist also noch sehr jung.» Man dürfe sich von der ersten Niederlage in der Saison jetzt nicht beirren lassen: «Wir müssen dranbleiben.» Das tun die Limmattaler zumindest was den Blick auf die Tabelle angeht. Da Schöftland und Muri nämlich unentschieden bzw. verloren haben, bleibt Dietikon zumindest in Tuchfühlung auf die vorderen Plätze.