Dietikon Energiezukunft 2050: Wie die Stadt sich von Benzin und Heizöl befreien will In der neu veröffentlichten Energiebilanz zeigt der Dietiker Stadtrat den Weg zu einer klimaneutralen Stadt bis 2050 auf. Der Blick zurück offenbart, dass etwa beim Heizen dank des Fernwärmeausbaus bereits Fortschritte erzielt wurden. «Aber wir müssen nach dem Initialschub noch mehr Fahrt aufnehmen», sagt Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP). Florian Schmitz Jetzt kommentieren 16.12.2021, 03.45 Uhr

Mit der Limeco in eine grüne Zukunft: Das von der Kehrichtverwertungsanlage in der Silbern ausgehende Fernwärmenetz spielt beim nachhaltigen Heizen in Zukunft eine zentrale Rolle. Florian Schmitz

Die Stadt Dietikon will klimaneutral werden. Bis spätestens 2050 sollen die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null reduziert werden. Zudem verpflichtet sich die Stadt den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft. Wichtiger als die gesteckten Ziele ist allerdings der mit vielen Herausforderungen gesäumte Weg dorthin. Diesen zeigt die Stadt in ihrer am Dienstag veröffentlichten «Energiebilanz 2019» auf. Dass noch viel zu tun bleibt, macht die Stadt gleich selbst in einer Mitteilung klar: «Zur Erreichung der Ziele ist eine umfassende Transformation der Energieproduktion und -versorgung mit einem deutlichen Ausbau der Fernwärme, der Umweltwärme, der Solarstromproduktion, des Biogas-Anteils und einem konsequenten Umstieg auf Fahrzeuge mit erneuerbaren Antrieben erforderlich.»

In der Energiebilanz hat die Stadt einerseits Daten von 2019 analysiert und andererseits bis 2050 Prognosen für die künftige Entwicklung berechnen lassen. Zudem zeigen aus den Annahmen abgeleitete Berechnungen auf, wie die Dietiker Energieversorgung bis 2050 komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden kann. Weil es sich bei der aktuellen Publikation bereits um die dritte städtische Energiebilanz handelt, lassen sich die aktuellen Daten zudem mit den Jahren 2015 und 2012 vergleichen.

Der Energieverbrauch ist pro Person leicht gesunken

Obwohl die Bevölkerung von 2012 bis 2019 um knapp neun Prozent gewachsen ist, sind der gesamte Endenergieverbrauch auf Stadtgebiet genauso wie der Stromverbrauch konstant geblieben – und damit pro Person leicht gesunken. Der Anteil erneuerbarer Energien im Strom-Mix ist derweil von 57 auf 84 Prozent gestiegen. Auch bei der Wärmeerzeugung wurden schon Fortschritte erzielt, etwa mit dem laufenden Fernwärmeausbau der Limeco. Deshalb ist der Primärenergieverbrauch in Dietikon pro Kopf in sieben Jahren von knapp 4000 bereits auf gut 3000 Watt gefallen.

Bei eigenen Gebäuden will Dietikon energetisch mit guten Beispiel voran gehen: Hochbauvorstand Anton Kiwic an der Einweihung des Schulpavillons Stierenmatt im September 2021. Severin Bigler / © CH Media

Seit 2012 verfolgt die Stadt die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft. Damals sprachen sich die Stimmberechtigten zwar gegen die Initiative «Umweltschutz konkret» der Grünen aus, befürworteten aber den abgeschwächten städtischen Gegenvorschlag, der auf messbare Ziele und einen Zeitplan verzichtete. Wie die aktuellen Berechnungen zeigen, ist die Stadt auf einem guten Kurs. Bereits zwischen 2030 und 2040 wird das 2000-Watt-Ziel voraussichtlich erreicht. «Es stimmt hoffnungsvoll, dass wir hier auf gutem Weg sind», sagt Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP). «Aber wir können uns nicht darauf ausruhen, sondern müssen nach dem Initialschub noch mehr Fahrt aufnehmen.»

Gesamtverbrauch soll bis 2050 um gut 19 Prozent sinken

Bis 2050 muss noch also viel passieren. Das zeigt sich nur schon daran, dass fossile Energieträger wie Benzin, Diesel und Heizöl, die aktuell fast die Hälfte des Gesamtverbrauchs ausmachen, bis dahin komplett aus der Energiebilanz verschwinden sollen. Ermöglicht wird das laut Stadt durch die Elektrisierung des Strassenverkehrs und moderne Heizungen ohne Heizöl und Erdgas. Der gesamte städtische Endenergieverbrauch soll von 579,3 Gigawattstunden im Jahr 2019 auf 466,9 Gigawattstunden sinken (siehe Grafik). «Diese Reduktion ist dank einer Verbesserung der Effizienz der Gebäude, Geräte und Fahrzeuge in den nächsten 30 Jahren möglich», heisst es dazu in der Mitteilung zur Energiebilanz.

Die Stadt will mit gutem Beispiel vorangehen, wie Kiwic erläutert. So sollen alle städtischen Liegenschaften bis 2030 nur noch mit erneuerbaren Energien geheizt werden. Er sagt:

«Wir wollen Anreize schaffen, damit dieses Ziel dann bis 2040 in ganz Dietikon erreicht wird.»

Um die Entwicklung zu beschleunigen, funktioniere positive Motivation besser als Verbote. Aber er schätze die Leitplanken des Ende November an der Urne deutlich angenommenen kantonalen Energiegesetzes, fügt Kiwic an. 2050 soll rund die Hälfte des Dietiker Wärmebedarfs aus Fernwärme stammen. Andere erneuerbare Energien wie Umweltwärme, Holz und Sonnenenergie sollen einen Drittel abdecken.

Trotz zunehmender Effizienz wird der gesamte Stromverbrauch bis 2050 voraussichtlich von 157 auf 204 Gigawatt ansteigen. Nicht zuletzt, weil die Elektrizität bis dahin 58 Prozent der im Strassenverkehr eingesetzten Energie decken soll. Darauf will Dietikon sich vorbereiten: Vor allem dank zusätzlicher Fotovoltaik und einem Ausbau der Stromproduktion aus der Abwärme der Kehrichtverwertungsanlage will die Stadt den Eigenversorgungsgrad trotz steigendem Gesamtverbrauch von 53 auf 71 Prozent erhöhen. Der Umstieg auf erneuerbare Energien wird bis 2050 voraussichtlich dazu führen, dass die Treibhausgasemissionen um 85 Prozent zurückgehen.

Analyse dient als Basis für den städtischen Energieplan

Aufbauend auf den bestehenden Verbrauchsdaten und den erwarteten Entwicklungen hat der Stadtrat gerade seinen neuen Energieplan verabschiedet. «Wir haben zweieinhalb Jahre daran gearbeitet, um zusammen eine gute Basis zu finden», sagt Kiwic. Das Planungsinstrument muss noch vom Regierungsrat genehmigt und könnte dann im kommenden Frühling rechtskräftig werden. Mit dem Energieplan will die Stadt die nötige Handhabe schaffen, um den in der Energiebilanz aufgezeigten Weg auch wirklich bis 2050 zu erreichen.

