Dietikon Endgültiges Aus fürs Hotel Conti – stattdessen entstehen rund 90 Wohnungen für Singles Eine Immobiliengruppe von der Goldküste hat das Vier-Sterne-Haus gekauft. Aus den Hotelzimmern werden Ein-Zimmer-Studios, die sich für 1200 Franken pro Monat mieten lassen. David Egger 11.05.2022, 06.43 Uhr

Das Hotel Conti befindet sich an der Heimstrasse in Dietikon, schräg vis-à-vis vom Werkhof der Stadt Dietikon. Früher gingen hier unter anderem indische Reisegruppen ein und aus. Zzvg

Die Bau- und Immobiliengruppe DHG Holding AG mit Sitz in Zollikon hat das Hotel Conti an der Heimstrasse in Dietikon gekauft, wie sie am Dienstag bekannt gab. Es ist das endgültige Aus für das Vier-Sterne-Haus, das geschlossen wurde, als die Coronapandemie die Welt noch fest im Griff hatte. Die neue Eigentümerin wird das Hotel umbauen. Statt Hotelzimmer beinhaltet das Haus künftig rund 90 Ein-Zimmer-Wohnungen.

Damit werde die DHG-Gruppe «der ungebrochenen Nachfrage nach Single-Mietwohnungen im urbanen Umfeld gerecht», wird der 52-jährige Firmeninhaber und Verwaltungsratspräsident Blagoje Antic in der Mitteilung zitiert. «Die Studios werden pauschal ab 1200 Franken netto pro Monat vermietet», informiert die DHG weiter.

Die Geschichte eines Aufsteigers

Blagoje Antic hat das Hotel Conti in Dietikon gekauft. zvg

Antic ist in Serbien aufgewachsen und vor über 30 Jahren in die Schweiz gekommen, wie er im Dezember in einem Interview mit «Moneycab» sagte. Als Handwerker baute er sich hier eine Existenz auf.

Er wurde in Zürich eingebürgert und lebt heute in der Goldküsten-Gemeinde Zollikon. Ein Aufsteiger also.