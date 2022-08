Die Geschichte des Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhofs in Dietikon

Lediglich die ersten 20 Jahre nach dem Bau des ersten Dietiker Bahnhofs im Jahr 1847 wurde dieser tatsächlich als Stationsgebäude genutzt. Erst im Jahr 1978 wurde der Spanisch-Brötli-Bahn-Bahnhof dann in die Hände des Dietiker Modell-Bahn-Clubs gegeben. Doch was geschah mit dem historischen Gebäude in der Zeit dazwischen?

Muriel Daasch Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr