Nachhaltiges Einkaufen: Neuer Unverpackt-Laden in Dietikon

Dietikon Einkaufen, ohne Abfall zu produzieren: In ihrem neuen Unverpackt-Laden kann man sich am Wochenende für den Ausgang einstimmen Lenka Hrabovecka und Jakub Malček aus Oetwil haben im September im Dietiker Limmatfeld ihr Geschäft «DaHei» eröffnet. So will das Paar die Menschen im Limmattal zum nachhaltigen Einkaufen anregen und ihnen einen Ort zum Verweilen bieten. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haben fast alle Möbel selber gemacht: Lenka Hrabovecká und Jakub Malček führen gemeinsam den Unverpackt-Laden «DaHei» im Dietiker Limmatfeld. Severin Bigler

Hängepflanzen baumeln von der dunklen Decke und schmücken die Bartheke. Die Regale und viele andere Möbel sind aus Paletten gefertigt. Die Lichterketten, Sofas und Sessel im hinteren Teil des Ladens verleihen dem 87 Quadratmeter grossen Raum etwas Heimeliges und Gemütliches. «Deshalb haben wir unser Geschäft auch ‹DaHei› getauft. Für uns ist es wie ein zweites Zuhause. Man soll sich hier wohlfühlen», sagt Lenka Hrabovecka.

Sie und ihr Partner Jakub Malček haben sich ihren Traum vom eigenen Geschäft erfüllt und am 3. September einen Unverpackt-Laden samt Kafi im Dietiker Limmatfeld aufgemacht.

Die meisten Regale und Gestelle bestehen aus Paletten. Severin Bigler

«Wir lieben die Natur und wissen, wie bedeutend sie für uns ist. Deshalb achten wir schon seit einiger Zeit darauf, nachhaltiger zu leben, einzukaufen und möglichst wenig Abfall zu produzieren. Einen 17-Liter-Müll-Sack kriegen wir erst nach mehr als zwei Wochen voll», erzählt Jakub Malček.

Ihr Einjähriges feierten sie am Eröffnungstag

Er und seine Freundin wohnen in Oetwil. Ihnen fehlte eine solche Einkaufsgelegenheit in der Nähe. «Wir wollten nicht mehr ständig nach Zürich oder Baden reisen, um in Unverpackt-Läden einzukaufen», sagt der 31-Jährige. Und so kam ihm die Idee, selbst aktiv zu werden und ein derartiges Angebot zu schaffen. Seine Freundin konnte er schnell dafür begeistern.

Und so wurde der Laden ein gemeinsames Projekt. Umso schöner ist daher die Tatsache, dass die beiden ihr Einjähriges am Eröffnungstag feiern konnten.

So gehts: Die leeren Gläser und Behälter wiegen, das Gewicht auf einem Etikett festhalten. Danach können die Gläser gefüllt werden. Am Schluss wird an der Kasse alles nochmals gewogen und das Leergewicht abgezogen. Severin Bigler

Bis es soweit war, investierte das Paar jedoch sehr viel Zeit, Mühe und Schweiss. Malček arbeitet seit seinem 16. Lebensjahr immer wieder auf Baustellen. Die handwerkliche Begabung kam dem gelernten Buchhalter bei der Einrichtung des Ladens zugute. Mit der Unterstützung von Hrabovecka und Freunden zimmerte er beinahe alle Möbel selber. Stolz ist er auf die Bartheke, die Wanddekoration in Form eines Baumes und eine Gipslampe, die aussieht wie ein überdimensionaler Pilz.

Seit Anfang September ist der Laden samt Café geöffnet. Severin Bigler

Und auch für die Werbung legte sich das Paar ins Zeug. «Wir wollten unserer Philosophie treu bleiben und keine Wegwerf-Flyer verteilen. Deshalb haben wir zur Eröffnung etliche Kartons beschriftet. Das dauerte stundenlang», sagt Malček und lacht.

Beide stammen aus der Slowakei

Das Paar stammt aus der Slowakei. Kennengelernt haben sich Hrabovecka und Malček aber hier. Beide folgten ihrer Familie in die Schweiz. «Ich hatte die Wahl, mich zu einem River-Rafting-Guide ausbilden zu lassen oder mein Glück hier zu versuchen», sagt der leidenschaftliche Snowboardfahrer, der früher als Saisonnier in Japan und der Slowakei Snowboardunterricht erteilte.

Im «DaHei» soll sich jeder Zuhause fühlen. Severin Bigler

Hrabovecka hat sich in die Schweizer Landschaft und Natur verliebt, als sie ihre Schwestern vor zehn Jahren besuchte. Was beide von ihrer neuen Heimat überzeugt hat, ist die Lebensqualität. «Die Leute in der Schweiz sind zufriedener, sie haben genug Geld. In der Slowakei stehen viele finanziell unter Druck, das merkt man ihnen an», findet Malček.

Die Mützenauslage verwandelt sich am Wochenende in ein DJ-Pult. Severin Bigler

Dem Paar ist es wichtig, den Leuten zu zeigen, dass es nicht so kompliziert ist, unverpackt einzukaufen. «Viele, denen das Konzept nicht bekannt ist, fühlen sich verunsichert. Wir wollen ihnen die Angst nehmen», sagt Hrabovecka. Die 33-Jährige zeigt auf ein Regal mit einer Waage, Stiften und Papieretiketten mit Schnürchen.

Gläser und Leinensäcke stehen für Spontane bereit

«Dein Arbeitsplatz» steht auf einer Tafel. «Hier kann unsere Kundschaft die leeren Gläser und Behälter wiegen und das Gewicht auf die Etiketten schreiben. Danach können sie diese mit Lebensmitteln wie Nüssen, Getreide, Pasta, Bohnen, Schokolade oder Trockenfrüchten füllen. Am Schluss wird an der Kasse alles nochmals gewogen und das Leergewicht abgezogen», erklärt Hrabovecka.

Zum Sortiment gehören auch Hygieneartikel wie Seife und Trockenshampoos. Severin Bigler

Die Behältnisse bringen die Kundinnen und Kunden selber mit. Vorgesorgt ist aber auch für diejenigen, die mit leeren Händen auftauchen oder spontan das Geschäft betreten. «Es stehen Leinensäckchen und Gläser von Kunden für Kunden bereit.»

Sie selbst habe Freude, wenn sie mit einem Einmachglas vorbeikommen und Reis fürs Znacht holen könne. «Wir testen alle Produkte, bevor wir sie ins Sortiment aufnehmen. Wir wollen 100-prozentig dahinter stehen und unsere Kundschaft beraten können», sagt die gelernte Kleinkindererzieherin.

Die Produktvielfalt ist gross. Seife, Shampoos und weitere Hygieneartikel, Kleider aus Hanf, Mützen, Getreide, Pasta, Kaffeebohnen von Hemmi Kaffee aus Geroldswil, Senf, Sirup, diverse Nüsse, Olivenöl, Gewürze, getrocknete Kräuter, Tee, Wein, Bier, Joghurt, Früchte und Gemüse von verschiedenen lokalen Lieferanten sowie Reinigungsmittelkonzentrate finden sich in den «DaHei»-Regalen.

Reinigungskonzentrate können zu Hause mit Wasser gemischt werden. Severin Bigler

«Auf diese Weise muss man kein Wasser transportieren und kann die Konzentrate zuhause mit Wasser mischen. Man zahlt das Wasser nicht extra und fährt so sogar günstiger», sagt Hrabovecka. Ihr Ziel ist es, mit ihrem Laden den täglichen Bedarf abdecken zu können. «Die Kundschaft soll alles bei uns bekommen und nicht mehr beim Grossverteiler oder Discounter einkaufen müssen.» Dafür fehlten zum Beispiel noch Käse im Kühler und ein paar weitere Waren.

Laden und Café in einem

Wer ihren Laden betrete, sei positiv überrascht, sagt Malček. «Den Leuten gefällt es. Bei uns herrscht eine gute Atmosphäre, man kann etwas runterkommen und sich vom Alltagsstress erholen.» Ihm war wichtig, dass im Laden auch ein Café integriert ist. «Wenn ich einkaufen gehe, würde ich in den Geschäften gerne einen Kaffee oder ein Getränk zu mir nehmen. In den meisten Fällen ist das nicht möglich. Das wollte ich anders machen.» Serviert werden der Kaffee, Latte Macchiato, Espresso und die Heisse Schokolade mit Hafermilch. «Und wer Hunger hat, der kann sich eine Müesli Bowl selbst zusammenstellen. Zudem gibt es auch Gipfeli und Bagels», sagt Hrabovecka.

Viele Sitzgelegenheiten: Die Kundschaft soll vor oder nach dem Einkaufen gemütlich einen Kaffee trinken und etwas verweilen können. Severin Bigler

Doch nicht nur frühstücken lässt es sich im «DaHei». Am Freitag- und Samstagabend verwandelt sich der Laden in ein Ausgeh-Lokal. Malček zieht eine Kommode von der Wand weg. Auf dem hinteren Teil des Möbels kommen digitale Turntables zum Vorschein. «Die Kommode lässt sich in ein DJ-Pult umfunktionieren. Wir hatten schon ein paar DJs zu Besuch, die aufgelegt haben und manchmal mache auch ich etwas Musik. Am liebsten Hip-Hop, Reggae oder Drum and Bass», sagt Malček.

Die Idee sei, vor allem den jüngeren Limmattalerinnen und Limmattalern am Wochenende einen Treffpunkt zu bieten. «Bei uns können sie sich sozusagen bis Mitternacht für den Ausgang aufwärmen, statt draussen in der Kälte rumzusitzen», sagt Hrabovecka.

Der Unverpackt-Laden befindet sich an der Webereistrasse im Dietiker Limmatfeld. Severin Bigler

Das Paar erhofft sich, dass so noch mehr Leute den Weg ins «DaHei» finden. «Wir sind gut gestartet, doch unsere Kundschaft muss noch mehr wachsen», sagt Hrabovecka. Bisher arbeitet sie immer noch als Kleinkindererzieherin, nur ihr Freund steht jeden Tag im Laden. Die beiden sagen: «Unser Wunsch ist, dass wir bald beide davon leben können. Schön wäre, wenn es so gut läuft, dass das Geschäft nicht unser einziges im Limmattal bleibt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen