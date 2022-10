Dietikon Jetzt setzt sich ein Ja-Komitee für 175 neue Wohnungen an der Lägernstrasse ein – auch ein Grüner ist dabei Ende November stimmt Dietikon über den Gestaltungsplan für eine geplante Neubausiedlung ab. Ein im Gemeinderat breit abgestütztes Komitee bekämpft das linke Referendum und setzt sich für ein Ja ein. Florian Schmitz 13.10.2022, 15.59 Uhr

Die geplante Neubausiedlung soll entlang der Lägernstrasse zwischen der Badenerstrasse und dem Schulhaus Steinmürli entstehen. David Egger

Willkommene Aufwertungen oder gefährliche Preistreiber: Die Erneuerung der vielen alten Bausubstanz in Dietikon treibt die Lokalpolitik um und sorgt für intensive Debatten über erschwinglichen Wohnraum. Jüngst entzündete sich die Diskussion an der geplanten Neubausiedlung mit acht neuen Wohnbauten und 175 Wohnungen an der Lägernstrasse, über welche das Dietiker Volk am 27. November an der Urne entscheiden wird. Die Neubausiedlung soll bestehende Gebäude von 1954 ersetzen.