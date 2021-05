Dietikon «Wenn man mit gewissen Situationen konfrontiert ist, wird man ganz schnell erwachsen» Kantonspolizistin Olivia Bürgin ist seit 2017 auf dem Bezirksposten Dietikon stationiert. Die 34-Jährige spricht im Interview über ihre Berufswahl, den Umgang mit der Bevölkerung während der Coronakrise und über Vorurteile gegenüber Polizistinnen. Hans-Caspar Kellenberger 22.05.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kantonspolizistin Olivia Bürgin posiert in Zivil vor dem Posten im Dietiker Bezirksgebäude. Severin Bigler

Korporal Olivia Bürgin hat bereits in verschiedenste Stationen bei der Polizei Einblicke gehabt: Nachdem sie die Polizeischule absolviert hatte, kam Bürgin zum Einsatzdienst in Zürich. Diese mobile Einheit wird an Brennpunkten wie dem HB eingesetzt. Es folgten Stationen bei der Sicherheitsabteilung am Zürcher Flughafen und bei der Verkehrspolizei Zürich. Danach war sie Protokollführerin der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland, bevor sie wieder zur Verkehrspolizei wechselte, diesmal in Urdorf. Seit 2017 ist sie nun stationierte Kantonspolizistin in Dietikon.

Wieso haben Sie sich 2009 dafür entschieden, die Polizeischule zu machen?

Olivia Bürgin: Als Jugendliche trat ich der Verkehrskadetten-Abteilung Albis bei. Dort, sowie auch während einer späteren Anstellung am Flughafen als Luftverkehrsangestellte, hatte ich viel Kontakt mit der Polizei und fand deren Aufgabengebiet spannend. Ich habe den Entschluss zur Bewerbung gefasst, weil ich eine neue Herausforderung suchte. Ich dachte mir: jetzt oder nie.

Inzwischen haben sie an den verschiedensten Orten für die Polizei gearbeitet. Würden Sie die Ausbildung wieder machen, wenn Sie von vorne beginnen könnten?

Ja, definitiv. Es ist ein sehr spannender Beruf. Man lernt viel über die Gesellschaft, die Gesetze, die Funktionsweisen des Rechtsstaats und über sich selbst. Auch habe ich das Gefühl, etwas bewegen zu können, indem mein Eingreifen oft auch der Anstoss zur Veränderung ist. Der Beruf ist für mich stark damit verbunden, anderen zu helfen.

Zu helfen kann auch damit verbunden sein, sich in Gefahr zu begeben. Was war die gefährlichste Situation, in die Sie im Rahmen ihres Dienstes involviert waren?

Das war in Schlieren, als das Dachgeschoss und der Balkon eines Hauses brannten. Wir sind ausgerückt, wussten aber vor Ort nicht, ob noch Leute im Haus sind. Ich ging also rauf. Als ich oben war, hörte ich Geräusche, bei denen ich dachte, dass gleich die Dachziegel runterfallen. Da bekam ich schon Herzklopfen. Zum Glück kam niemand in den Flammen um.

Solche Erlebnisse verändern einen sicherlich. Wie hat Sie der Polizeidienst als Person insgesamt verändert?

Ich habe viel gelernt und viel darüber herausgefunden, wer ich bin und was ich will. Ich habe mit 23 die Polizeischule gemacht, war also noch sehr jung. Wenn man dann im Dienst mit gewissen Situationen konfrontiert ist, wird man ganz schnell erwachsen.

Was denken Sie, wie die Bevölkerung Sie als Polizistin wahrnimmt?

Ich denke, dass die Polizei ein grosses Vertrauen in der Bevölkerung geniesst. Dieses Vertrauen will ich als Polizistin zurückgeben. Ich denke nicht, dass wir grundsätzlich als Feindbild wahrgenommen werden. Im Umgang mit der Bevölkerung gilt das Motto: Wie man in den Wald ruft, so kommt es auch zurück. Dies gilt besonders in Situationen, die für das Gegenüber unangenehm sind.

Wie reagieren Sie auf Vorurteile?

Ich ignoriere sie bewusst. Ich finde es wichtig, dass man sich als Polizistin im Klaren darüber ist, dass es gegen die Uniform und die Polizei als Institution gerichtet ist und nicht gegen einen selbst. Dieser Gedanke hilft mir in solchen Situationen.

In der Coronakrise muss die Polizei Massnahmen durchsetzen, die es zuvor nicht gab. Reagiert die Bevölkerung deshalb anders auf Sie?

Einerseits gibt es mehr Menschen, die sagen, dass diese Massnahmen nichts bringen und wir, die diese Massnahmen durchsetzen müssen, kriegen das dann ab. Das ist klar. Und dafür habe ich auch Verständnis. Dann gibt es aber auch eine ganz andere Seite. Es gibt viele Stimmen, die sagen, dass sie gerade jetzt nicht bei der Polizei arbeiten wollen würden. Die haben quasi Erbarmen mit uns. Auch spricht uns die Bevölkerung häufiger an als früher.

Werden Sie in der Coronakrise mehr beleidigt?

Ja, schon. Die Massnahmen hinterlassen ihre Spuren und die Stimmung ist oft angespannter. Auch intern hat sich bei der Polizei einiges verändert. Eine neue Patrouille kam dazu. Diese wird im Zusammenhang mit der Coronapandemie gestellt. Sie ist an den Bahnhöfen präsent, nimmt Hinweise aus der Bevölkerung auf und überprüft zum Beispiel, ob die Regeln bezüglich Quarantäne eingehalten werden. Sie überprüft auch das Gastgewerbe.

Als Frau bei der Polizei sind Sie dabei noch mehr Vorurteilen ausgesetzt als Ihre männlichen Kollegen.

Ich wurde schon als einiges betitelt. Das Geläufigste, was ich auch von Kolleginnen höre, ist das Wort «Politesse». Frauen wurden bei der Polizei früher oft nur für Parkplatz-Kontrollen eingesetzt. Das ist jetzt nicht mehr so, aber das damit verbundene Vorurteil bleibt haften. Was mir ausserdem auffällt ist, dass oft auch kulturell bedingte Vorurteile vorhanden sind.

Existieren bei der Polizei auch intern Vorurteile?

Die gibt es, klar. Heutzutage aber kann man sagen, dass es sicherlich weniger sind als früher. Das merke ich vor allem, wenn ich älteren Kolleginnen hier bei der Polizei zuhöre. Ich muss da aber so oder so darüber stehen. Ich kann Paroli bieten und gebe bei einem Vorfall entsprechend zurück.

In allen Kantonen steigt der Frauenanteil bei der Polizei. In Zürich liegt er mittlerweile bei rund 20 Prozent. Genügt das aus Ihrer Sicht?

Ich finde es sehr wichtig, dass dieser Anteil weiter steigt. Ich sehe da nur Vorteile. So haben auch weibliche Opfer und Täter eine Ansprechperson vom gleichen Geschlecht. Auch wenn Kinder im Spiel sind, ist es oft von Vorteil, wenn bei der Polizeipatrouille auch Frauen dabei sind. Der gesellschaftlichen Akzeptanz der Polizei als Institution hilft es ebenfalls. Davon bin ich überzeugt.