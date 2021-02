Dietikon Eine Geschichte über Freundschaft, Herkunft, Musik und Kunst: Lisa Bärtsch Joostens Erstling vereint viele Themen Von Bad Ragaz über die Niederlande fand die Lehrerin und Autorin nach Dietikon. In den letzten 20 Jahren hat sie viel Zeit in ihr Buch «Zerrissene Zeit» investiert. Daneben unterrichtete sie und brachte sich auch musikalisch in Dietikon ein. Carmen Frei 23.02.2021, 05.00 Uhr

Elisabeth von Steinen alias Lisa Bärtsch Joosten präsentiert stolz das Cover ihres Buches «Zerrissene Zeit». Severin Bigler

Das erste Buch zu veröffentlichen, bedeutet viel Arbeit. Lisa Bärtsch Joosten hatte insgesamt über 20 Jahre immer wieder an ihrem Erstlingswerk gearbeitet. «Zerrissene Zeit» ist nun im letzten Jahr unter ihrem Autorennamen Elisabeth von Steinen als E-Book erschienen.

«Zerrissene Zeit» kombiniert verschiedene Zeitebenen und greift Sagen aus dem Sarganserland auf. Musik und Kunst nehmen ebenfalls zentrale Rollen ein. Im Roman werden eine Freundschaftsgeschichte zweier Männer und die Herkunftssuche der weiblichen Hauptfigur Johanna auf fragmentarische Art kombiniert. Es herrscht dabei ein steter Wechsel zwischen Realität und Illusion. Zeitlich umfasst der Roman fast das ganze 20. Jahrhundert.

Über diese Zeit hinweg verwebt Bärtsch Joosten kunstvoll die verschiedenen Geschichten der Protagonisten. Es ist gleichzeitig ein Buch über das Schreiben, da auch die Frage behandelt wird, wie eine Geschichte wirkungsvoll erzählt wird.

Inspiration fand Bärtsch Joosten in der eigenen Familiengeschichte. «Ich habe Elemente daraus genommen und sie zugespitzt», erklärt sie. Ihr Autorenname Elisabeth von Steinen soll hier die nötige Distanz schaffen. «Es muss klar sein, dass es sich um Fiktion handelt», findet Bärtsch Joosten.

Viele Schauplätze im Buch sind durch ihren Werdegang inspiriert

Bärtsch Joostens Erstlingswerk ist von ihren verschiedenen Wohnorten geprägt: Aufgewachsen ist sie in Bad Ragaz, das auch im Buch als Schauplatz vorkommt. Sie wurde in Walenstadt geboren, wohnte zuerst in Flums, danach in Bad Ragaz. Die Autorin besuchte die Kantonsschule Sargans und zog später nach Marbach im St.Galler Rheintal, dort kam auch ihr Sohn zur Welt. Später folgte der Umzug nach St.Gallen.

Danach zog sie 1990 mit ihrem damaligen Mann in die Niederlande. «Ich begeisterte mich für die niederländische und die flämische Literatur. Sie inspirierten mich», sagt Bärtsch Joosten. In den Niederlanden begann sie mit dem Schreiben.

«Ich hatte dort auch Abstand zur Schweiz und einen anderen Blick darauf. Es entwickelte sich bei mir ein Interesse an der Frage: Woher komme ich überhaupt?» In der niederländischen Literatur begegneten ihr viele Erzählungen von Menschen aus dem Kolonialland Indonesien, die sich mit dem Thema Herkunft und Identität befassten und sie faszinierten.

Sie kam in dieser Zeit immer wieder für Besuche in die Schweiz, zu den Eltern nach Bad Ragaz oder ging auf Velotouren in Mels. «Ich habe den Tiergarten entdeckt und gemerkt, dass mich das wahnsinnig anzieht.» Für ihr Erstlingswerk unternahm sie Recherchereisen zu den Schauplätzen des Buches. Manchmal erwanderte sie diese gemeinsam mit ihrer Mutter. Für das Buch reiste sie auch erstmals nach Leipzig.

Von Dietikon war sie positiv überrascht

In den Niederlanden hatte Bärtsch Joosten als Lehrerin an einem Sprachinstitut gearbeitet, 2001 kam sie zurück in die Schweiz. «Ich habe mich im Internet nach Stellen als Lehrerin umgesehen und stiess auf eine Ausschreibung in Dietikon.» Sie habe schon immer gerne einmal im Kanton Zürich wohnen wollen. Obwohl sie Dietikon nicht kannte, stellte sie sich vor, dass sie hier gut Anschluss finden würde. Sie sagt:

«Ich kam einfach mit zwei Koffern hier an und war total positiv überrascht.»

Sie arbeitete von 2001 bis 2020 als Fachlehrerin für Deutsch als Zweitsprache und Musik an der Schule Steinmürli, immer Teilzeit, damit auch Zeit fürs Schreiben blieb. «Ich hatte kein Problem, mich zu integrieren. Durch die Schule und die Musik kannte ich schnell viele Leute.» Sie spielt Geige in verschiedenen Formationen. «In der Schule spielte ich auch viel Gitarre», fügt sie an. «Es war eine sehr gute Zeit und ich bin sehr dankbar. Ich konnte viel Musik mit den Kindern machen. Das war sehr schön.»

Sie ist mit Musik und Literatur in Dietikon präsent

«Es gefällt mir hier einfach gut. Der Fluss durch die Stadt, die Reppisch, die roten Findlinge», sagt Bärtsch Joosten. Auch die Kinder auf der Strasse hätten sie immer gegrüsst. Durch die Musik hätten sich ihr viele Türen geöffnet. Sie sagt:

«Ich finde, dass Dietikon ein interessantes kulturelles Leben hat.»

2016 durfte sie im Theater Potztuusig ihr Buch vorstellen, damals zwar fertiggestellt, aber noch nicht publikationsreif. Wie im Buch selbst sei auch bei der Veranstaltung viel Musik gemacht worden. «Das Interesse der Besucher war ein weiterer Ansporn, die Publikation voranzutreiben», sagt Bärtsch Joosten.

Die Suche nach einem Verlag war eine Herausforderung

«Ich wollte unbedingt, dass es professionell lektoriert wird», betont Bärtsch Joosten. Die Suche nach einem Verlag stellte sich aber als langwierig heraus. «Ich habe daraufhin selbst eine Lektorin und Korrektorin gefunden.» Für das Cover suchte Bärtsch Joosten eine professionelle Grafikerin.

Sie sei sehr froh, dass sie von ihrem Umfeld unterstützt wurde. «Mein Partner Pjotr Haggenjos half auch beim Korrektorat mit», sagt die Schriftstellerin. Ihr Sohn Jonas habe ihr vor allem bei der Gestaltung zum E-Book geholfen. «Jonas hat die jetzige Publikationsart vorgeschlagen. Ich trage zwar das finanzielle Risiko, aber ich kann auch selbst bestimmen.» Bärtsch Joosten setzt bewusst auf die papierlose Ausgabe: Einerseits sieht sie die Zukunft im Digitalen, andererseits sei dies umweltfreundlicher.

Die 63-Jährige hat bereits letztes Jahr aufgehört, als Lehrerin zu arbeiten, ein Jahr vor ihrer Pension. «Ich habe mir dies geleistet, ich wollte mehr Zeit zum Schreiben», sagt sie. Vor Weihnachten 2020 habe sie aber doch noch 100 Prozent ein Vikariat als Klassenlehrerin übernommen. «Das hat mir gut gefallen. Es ist schwierig, nach so vielen Jahren aufzuhören. Ich kann nun aber besser loslassen.»

Sie recherchiert schon für das zweite Buch

Für das nächste Buch hat Bärtsch Joosten bereits viel Rohmaterial. «Dieses Mal ist es aus der Perspektive eines Mannes geschrieben und geht über die Schweiz hinaus», sagt sie. Es handle vom Ikonenmalen und von der Bedeutung einer ganz besonderen Ikone. «Ich unternahm bereits Recherchereisen nach Russland, Bulgarien und in die Ukraine.» 2020 habe aber im Zeichen von «Zerrissene Zeit» gestanden.