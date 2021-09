Erste Dietiker Tagesschule: Pavillon Stierenmatt ist eingeweiht

Dietikon «Ein Traum ist wahr geworden»: Das Schulhaus Pavillon Stierenmatt ist nun offiziell eingeweiht Seit zwei Wochen besuchen rund 90 Schülerinnen und Schüler die erste Tagesschule der Stadt im Limmatfeld. Am Donnerstag fand die feierliche Einweihung statt. Virginia Kamm 09.09.2021, 20.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP), Architekt Lorenzo Guetg, Schulleiterin Helen Pianezzi und Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte) weihten den neuen Schulpavillon Stierenmatt am Donnerstag offiziell ein. Severin Bigler «Mit der Realisierung des neuen Pavillons Stierenmatt ist ein Traum wahr geworden», sagte Pianezzi in ihrer Ansprache. Severin Bigler Siegrist erinnerte daran, dass die letzte Schulhauseinweihung Dietikons schon 50 Jahre zurückliegt. Severin Bigler Kiwic rechnet damit, dass sich die Stadt Dietikon das zukünftige definitive Schulhaus Stierenmatt vor Gericht erkämpfen müssen wird. Severin Bigler Guetg erklärte, dass der Pavillon modulartig aufgebaut sei: «Dadurch kann man ihn zurückbauen und die einzelnen Module wiederverwenden.» Severin Bigler Petra Loser, Leiterin Schulliegenschaften, führte durch die Veranstaltung. Severin Bigler Fünft- und Sechstklässler des neuen Schulhauses sangen ein selbst gedichtetes Stierenmattlied vor. Severin Bigler Ein Bläserquintett der Stadtmusik Dietikon sorgte zudem für musikalische Unterhaltung während des Abends. Severin Bigler

«Wie schön, dass genau jetzt die Sonne zwischen den Gebäuden hindurchscheint», sagte Petra Loser an der offiziellen Einweihung des neuen Schulpavillons Stierenmatt im Dietiker Limmatfeld am Donnerstagabend. Die Leiterin Schulliegenschaften der Stadt Dietikon führte durch die Veranstaltung. Nur zehn Monate dauerte der Bau des Pavillons Stierenmatt. Seit zwei Wochen besuchen rund 90 Primarschulkinder die erste Tagesschule Dietikons.

«Mit der Realisierung des neuen Pavillons Stierenmatt ist ein Traum wahr geworden», sagte Schulleiterin Helen Pianezzi in ihrer Ansprache. Schulvorsteher Reto Siegrist (Mitte) erinnerte daran, dass die letzte Schulhauseröffnung in Dietikon 50 Jahre zurückliege, nämlich die des Schulhauses Luberzen: «Seither ist viel Schulraum entstanden, zum Beispiel in Form von Schulzimmern, aber es gab nie eine neue Turnhalle.»

Hochbauvorstand rechnet mit Gericht

Auch Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP) zeigte sich überzeugt: «Dieser Teil Dietikons braucht ein eigenes Schulhaus, vor allem, wenn man das Altbergquartier einberechnet.» Der Weg zum eigentlichen Schulhaus Stierenmatt, das bis in etwa neun Jahren rund 200 Meter vom heutigen Pavillon entfernt gebaut werden soll, verspricht aber, kein einfacher zu werden: «Ich rechne damit, dass wir das Schulhaus am neuen Standort aufgrund des Naturschutzes vor Gericht erkämpfen müssen.» Architekt Lorenzo Guetg erklärte, dass der Pavillon modulartig aufgebaut sei. «Dadurch kann man ihn zurückbauen und die einzelnen Module wiederverwenden.» Der Bau besteht zudem grösstenteils aus Holz, auch wenn dies von aussen nicht direkt sichtbar ist.

«Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Schulstart», sagte Schulleiterin Pianzezzi. Ihr sei bewusst gewesen, dass viele Herausforderungen auf sie zukommen würden: ein neues Gebäude, ein neues Team und die Konzepte der Doppelklassen und der Tagesschule. Sie sagte:

«Ich bin begeistert vom Mittagstisch: Einige Kinder wussten schon am zweiten Tag genau, wie alles funktioniert.»

Es seien nur noch einige kleine Anpassungen bei den Abläufen und der Einrichtung nötig. Auch der Quartierverein Limmatfeld zeigte sich gestern zufrieden. «Freude herrscht im Quartier», teilte er mit.

An der offiziellen Einweihung durfte auch die musikalische Begleitung nicht fehlen: So sangen Fünft- und Sechstklässler des neuen Schulhauses ihr selber gedichtetes «Stierenmattlied» vor. Zudem wurde der Anlass musikalisch von einem Bläserquintett der Stadtmusik Dietikon umrahmt. Im Anschluss an die Ansprachen durften die Gäste den neuen Pavillon besichtigen. Am Samstag, 25. September, ist dies der Bevölkerung im Rahmen eines Tags der offenen Tür von 10 bis 14 Uhr ebenfalls möglich.