Dietikon Verdichtung an der Reppisch: Ein Mehrfamilienhaus muss sechs Reiheneinfamilienhäusern weichen Im August oder September sollen an der Oberen Reppischstrasse 55 in Dietikon die Bagger auffahren. Bis Ende 2024 sollen dort neue Reiheneinfamilienhäuser stehen. Muriel Daasch 27.01.2023, 05.00 Uhr

Dem Mehrfamilienhaus an der Oberen Reppischstrasse 55 in Dietikon steht der Abriss bevor. Muriel Daasch

Das in die Jahre gekommene Mehrfamilienhaus an der Oberen Reppischstrasse 55 in Dietikon soll im August oder September abgerissen werden. Auf dem grosszügigen Grundstück sollen anschliessend sechs Reiheneinfamilienhäuser mit Schrägdach errichtet werden. Das Baugesuch liegt noch bis zum 2. Februar im Stadthaus auf.