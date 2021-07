Netzwerkstadt fördert Austausch in Dietikon

Dietikon Ein Jahr nach der Gründung will die Netzwerkstadt richtig durchstarten Mitten in der Pandemie startete das Projekt Netzwerkstadt im Sommer 2020 mit dem Ziel, Menschen in Dietikon zu verbinden. Trotzdem ist im vergangenen Jahr bereits viel passiert und die Einschränkungen wirkten sich nicht nur negativ aus. Florian Schmitz 28.07.2021, 04.00 Uhr

Cinzia Marti, Claudia Schmidtpeter und Mona Sorcelli gehören zum siebenköpfigen Kernteam der Netzwerkstadt, welche den Austausch und die Zusammenarbeit in Dietikon fördern will. Claudio Thoma

Erstmals richtig sichtbar wurde das Wirken der Netzwerkstadt diesen Winter mit der Lichtkunstausstellung DietikON und Ende Mai am von ihr koordinierten Tag der offenen Tür im Dietiker Zentrum. Mit vielen kleinen Aktionen lockten zahlreiche lokale Geschäfte Besucherinnen und Besucher ins Stadtzentrum. Und Führungen durch die Kirche St.Agatha und die Baustelle der Limmattalbahn boten einen Blick hinter die Kulissen. Das offene und flexible Netzwerk will die Menschen, die hinter den Geschäften, den Vereinen und der Stadt Dietikon stehen, zusammenbringen und den Austausch untereinander fördern.

Die Netzwerkstadt entstand im Lauf des Sommers 2020 auf Initiative der Dietiker Standortförderung. Sie ist dieser aber nicht unterstellt, sondern ein loser Zusammenschluss. «Die Stadt will vor allem eine unterstützende Funktion einnehmen, damit Projekte einfach umgesetzt werden können», erklärt Cinzia Marti, die Assistentin von Standortförderer Adrian Ebenberger.

Viele Geschäfte lockten am Tag der offenen Tür Ende Mai 2021 mit kleinen Aktionen ins Dietiker Zentrum. Cynthia Mira/ Limmattaler Zeitung

Neben ihr und Ebenberger ist auch der Detailhandel und das lokale Gewerbe im siebenköpfigen Kernteam vertreten. «Mir hat die unbürokratische Dynamik von Anfang an sehr gut gepasst», sagt Immobilientreuhänderin Claudia Schmidtpeter vom Kernteam, die vor rund zwei Jahren «Engel & Völkers» im Stadtzentrum übernahm. Sie sei sofort begeistert gewesen, nachdem Ebenberger mit der Netzwerkstadt-Idee auf sie zugekommen war. «Ich bringe mich sehr gerne persönlich ein und mag es nicht, wenn etwas stehen bleibt oder Potenzial nicht genutzt wird.»

Die Veränderung der Stadt aktiv mitgestalten

Auch Digitalexpertin Mona Sorcelli, die im Coworking Bureau D sowie im Vorstand des Gleis 21 aktiv ist und der Stadt bei diversen digitalen Fragen unterstützend zur Seite steht, sagte sofort zu, als es um die Gründung der Netzwerkstadt ging: «Wir haben eine grosse Chance, die Veränderungen in der Stadt aktiv zu begleiten und mitzugestalten», sagt sie. Im Kernteam engagieren sich zudem Claudia Perazza, Inhaberin des Feinkostladens Casa Canei, Jessica Locher, Geschäftsführerin von der gleichnamigen Drogerie, und Corinne Frischknecht, Inhaberin der Buchhandlung Scriptum. «Grundsätzlich geht's darum, dass man Dietikon im Herzen trägt und hier etwas bewirken will», sagt Sorcelli.

Bisher habe nur die Pandemie die aufkommende Dynamik etwas gebremst, sagt Marti. Der gegenseitige Austausch sei bereichernd und werde auch vom Gewerbe und Detailhandel geschätzt, wie Rückmeldungen zeigen würden. «Wir mussten flexibel sein und auch einige angedachte Anlässe im Programm auf unbestimmte Zeit verschieben», sagt Schmidtpeter.

An Inspiration mangle es nicht, die vier durchgeführten Workshops seien sehr produktiv gewesen. «Schon gleich im ersten hat's gesprudelt und wir haben über 100 Ideen generiert», sagt Sorcelli. So ging etwa die «DietikON» im Zentrum aus der Netzwerkstadt hervor. Für sie, die Kunstgeschichte studiert hat und viele der Künstler bereits kannte, sei die Lichtkunstausstellung im Winter 2021 ein Herzensprojekt gewesen, erzählt Marti.

Netzwerkstadt will langsam und stetig wachsen

Die bewusst nicht als Verein organisierte Netzwerkstadt will flexibel und projektbasiert arbeiten. Das vergangene Jahr habe es möglich gemacht, vieles auszuprobieren und gezeigt, dass der Zusammenschluss gut funktioniere, sagt Sorcelli. Der Start sei eine gute Basis gewesen, damit die Netzwerkstadt langsam und stetig wachsen könne, sagt Schmidtpeter.

Bestrebungen, die Stadt zu beleben, sind nicht neu. Erst im vergangenen Jahr löste sich die Vereinigung Zentrum Dietikon (VZD) nach 19 Jahren auf, nachdem städtische Gelder weggefallen waren und keine Nachfolger für eine neue Ära gefunden wurden. So sei rasch eine Lücke entstanden: «Wir haben gemerkt, man kennt sich nicht mehr», sagt Sorcelli, die sich im VZD-Vorstand engagiert hatte. Die Netzwerkstadt will aber keinesfalls ein Nachfolger sein, sondern neue Möglichkeiten für Austausch und gegenseitige Unterstützung schaffen. So wird auch nicht mehr nur auf das Zentrum fokussiert, auch die anderen Quartiere sollen belebt werden.

Gemeinsam für Dietikon In Dietikon engagieren sich verschiedene Zusammenschlüsse für eine lebendige Stadt. Der 1899 gegründete Gewerbeverein Dietikon gehört mit beinahe 300 Mitgliedern zu den grössten des Kantons. Er vertritt die Interessen der Gewerbe-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmungen. Der Industrie- und Handelsverein Dietikon mit rund 140 Mitgliedern bezweckt seit 1960 die Förderung von Industrie und Handel. Die Interessengemeinschaft Silbern fokussiert sich seit 2003 auf das Industriegebiet im Norden der Stadt und den Austausch zu den anderen Wirtschaftsverbänden. Und das 1957 gegründete Kartell der Ortsvereine Dietikon vertritt die Interessen seiner 84 angeschlossenen Vereine aus verschiedenen Bereichen. (flo)

Obwohl unklar ist, wann ein zwischenmenschlicher Austausch wieder so wie vor der Pandemie möglich ist, will die Netzwerkstadt mehr und mehr Fahrt aufnehmen. Zum Start der ungezwungenen, monatlichen Netzwerkstadtreffen mit wechselnden Gastgebern lädt Schmidtpeter Ende August in ihre Immobilienfirma. Und kürzlich wurde eine Plattform ins Leben gerufen, um Material und Ressourcen unkompliziert auszutauschen. Zudem will die Netzwerkstadt in anderthalb Jahren dabei helfen, Dietikon in der Weihnachtszeit richtiggehend zum Leuchten zu bringen, um die winterliche Dunkelheit zu durchbrechen.

Der Tag der offenen Tür Ende Mai 2021 lieferte auch interessante Einblicke in die Limmattalbahn-Baustelle im Zentrum. Cynthia Mira/ Limmattaler Zeitung

Limmattalbahn und «Phänomena» bieten viele Chancen

Auch die Limmattalbahn, die im Dezember 2022 eingeweiht wird, biete viele Möglichkeiten für Aktivierungsideen, sagt Sorcelli. Genauso wie die 2023 anstehende Wissenschaftsausstellung «Phänomena». «Wir wollen die Menschen dazu animieren, nicht nur die Ausstellung im Niderfeld zu besuchen und gleich wieder nach Hause zu gehen, sondern auch in der Stadt zu verweilen», erklärt Marti.

Mit den städtischen Wirtschaftsvereinen und dem Kartell der Ortsvereine wollen die Verantwortlichen künftig verstärkt zusammenarbeiten und auch Menschen, die nicht gewerblich tätig sind, stärker mit einbeziehen. Sorcelli ist überzeugt, dass die Netzwerkstadt auf gutem Weg ist: «Wir haben die richtigen Leute. Ich freue mich immer sehr auf die Treffen.» Schmidtpeter ergänzt: «Mir geht's genauso. Wir haben alle das gleiche Mindset und wollen etwas vorwärtsbringen und bewegen.»

Die nächsten Anlässe:

Erster «NetzwerkTreffPunkt Kafi & Gipfeli», Dienstag 31. August, 08.15 - 09 bis 9 Uhr, Ohne Anmeldung. Engel & Völkers, Bremgartnerstr. 11, 8953 Dietikon. Gastgeberin: Claudia Schmidtpeter

Nächster Workshop-Termin: 31. August 2021 - 18:30 (Anmeldung via netzwerkstadt.ch)