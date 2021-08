Vierter Dietiker Jungschwan aufgetaucht

Dietikon Ein Hoffnungsschimmer in der Tristesse: Das vierte Nötzli-Junge ist überlebensfähig, sagen Experten Nachdem Mister Nötzli erlegt wurde, ist überraschend ein weiterer kleiner Schwan aufgetaucht. Obwohl er getrennt von der Mutter ist, müsse der Jungschwan nicht zwangsläufig sterben, sagen Fachleute. Lukas Elser 06.08.2021, 05.00 Uhr

Bei diesem Vogel soll es sich um den vierten Nachkommen von Mister Nötzli handeln. Leserbild: Andi Weibel

Mister Nötzli musste gehen. Der Wildhüter hat ihn erlegt, um ihn von seinem Leid zu befreien. Doch wie so oft gibt es einen Lichtblick in der Dunkelheit: Der Geroldswiler Andi Weibel hat eine schöne Entdeckung gemacht: Offenbar gibt es nicht nur drei überlebende Nachkommen der Dietiker Schwanenfamilie, wie man bislang angenommen hat. Diese Woche berichtete er der «Limmattaler Zeitung» mit einem in der Mittwochsausgabe erschienenen Leserbild, dass ein viertes Junges aus der jüngsten Brut aufgetaucht sei.

Weibel hat das Tier fotografiert. Er berichtet über die mutmasslichen Hintergründe seines Funds: «In der ersten Juliwoche ist das Junge in den Unterlauf der Limmat abgetrieben worden und kam dann in den Tümpel in der Fahrweid.»

Immer vorausgesetzt, es handelt sich um einen Nachkomme von Mr. Nötzli: Hat das Tier, getrennt von seiner Mutter, überhaupt eine Zukunft? Durchaus, finden Vogelkenner.

Einschätzung ist schwierig, aber ...

Einschätzungen aus der Ferne sind bekanntlich schwierig zu geben. Die angefragten Experten wollen deshalb keine abschliessende Beurteilung abgeben. Sie sind sich aber einig, dass das Tier unter den gegebenen Umständen durchaus Überlebenschancen hat. Jürg Zinggeler von der Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich hat sich das Bild des Jungtiers angeschaut und meint:

«Der Jungschwan macht auf dem Bild einen absolut normalen Eindruck. Es scheint ihm an nichts zu mangeln.»

Im Alter von drei Monaten sei er zudem schon zu gross, um für Hechte oder Greifvögel eine leichte Beute zu sein.

Auch Livio Rey, Biologe an der Vogelwarte Sempach, ist zuversichtlich. Grundsätzlich sei ein Schwan als «Nestflüchter» nicht so empfindlich wie die Nesthocker, zu denen beispielsweise die Amsel gehört, sagt er. «Im Gegensatz zu den Nesthockern können Nestflüchter das Nest im Prinzip bereits direkt nach dem Schlüpfen verlassen. Sie sind sehr selbstständig.»

Sie könnten sich schon bald selbst ernähren und seien im Gegensatz zu den nackten Nesthockern durch ein Daunenkleid vor der Kälte geschützt:

«Im Alter von drei Monaten ist die gefährliche Lebensphase bereits überstanden.»

Die höchste Sterblichkeit bestehe für Schwäne in den ersten beiden Lebenswochen.

Angesichts eines einsamen Jungtiers könnte man nun auf die Idee kommen, dem Tier auf irgendeine Weise zu helfen. Fachpersonen raten aber von jeglicher Intervention ab.

Die Nötzlis sind fast schon Stadtorginale

Die Schwanenfamilie ist in der Stadt Dietikon und darüber hinaus so bekannt, dass der Dietiker Blogger Gerold Guggenbühl ihr nach Mr. Nötzlis Tod eine «Hommage» widmete. Darin hat er Buch geführt über die Entstehungsgeschichte des jüngsten Familienzweigs. Im Frühjahr habe die Schwänin gegenüber der Nötzliwiese elf Eier gelegt:

«Vielfach übernahm auch der Erpel das Brüten, damit sich seine Partnerin erholen konnte. Emsig baute er immer wieder am Nest.»

Etwas länger als gewöhnlich habe es gedauert, bis das erste Küken geschlüpft sei. Später hätten sich neun weitere ebenso dazu entschlossen. Doch rasch mussten die Nötzlis Verluste einstecken: «Ein paar Tage später lebten nur noch fünf der Jungtiere.» Eines sei verendet im Nest gelegen, ein zweites ohne Kopf nahe der Wiese gefunden worden, vom Verbleib der drei restlichen sei nichts bekannt gewesen. Vor einigen Wochen ist ihnen der Vater dann in den Schwanenhimmel gefolgt. Der Wildhüter musste Mr. Nötzli erlegen, da er schwer verletzt war.