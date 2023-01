Dietikon: Sie gründete einen Chor mit ukrainischen Flüchtlingen

Dietikon Ein Chor mit ukrainischen Flüchtlingen: Sopranistin Zoryana Mazkos Hilfe für ihre alte Heimat geht weiter Die Dietiker Chorleiterin sammelt seit Kriegsausbruch Geld zu Gunsten der Menschen in der Ukraine. Mit einem neuen Chor veranstaltet sie nun zwei spezielle Neujahrskonzerte. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Die Chorleiterin und Sopranistin Zoryana Mazko probt mit Geflüchteten aus der Ukraine im Pfarreihaus der katholischen Kirche St.Josef in Dietikon. Andrea Zahler

Aus dem Pfarreihaus der katholischen Kirche St. Josef in Dietikon ertönen Gesang und Tamburin-Klänge. 20 Personen bilden klatschend und summend einen Kreis. In der Mitte stimmt Zoryana Mazko das ukrainische Weihnachtslied «Stschedrivka» an. Die Dietiker Chorleiterin und Sopranistin leitet die Proben des vor knapp drei Monaten gegründeten ukrainischen Chors Perespesiv, der insgesamt 30 Mitglieder aus dem Limmattal, dem Raum Zürich und Winterthur zählt.

Rund 30 Mitglieder zählt der ukrainische Chor Perespesiv, den Zoryana Mazko aus Dietikon leitet. Andrea Zahler

«Unsere Auftritte stehen kurz bevor. Alle Sängerinnen und Sänger sind extrem motiviert. Ihnen ist es wichtig, unsere Tradition zu zeigen», sagt die 45-Jährige. Die Rede ist vom 13. und 15. Januar. Dann wird der Chor mit anderen Ablegern aus Bern, Luzern, Lenzburg und Chur zwei Neujahrskonzerte geben. Am Freitag findet der Anlass in der Kirche St.Anton in Zürich statt. Am Sonntag, 15. Januar, wird man in der katholischen Kirche St. Laurentius in Winterthur auftreten.

Travestie ist Teil der Neujahrstradition

Das Publikum erwartet sakrale Musik und Gedanken des ukrainischen Philosophen Hryhorii Skoworoda aus dem 18. Jahrhundert. Im Zentrum des Konzerts steht jedoch die ukrainische Neujahrstradition Malanka. «Mit ‹Malanka› feiert man den ersten Tag des Jahres nach dem alten julianischen Kalender. Das Fest geht demzufolge am Abend des 13. Januars über die Bühne», erzählt Mazko. Der Feiertag vereint heidnisches und christliches Brauchtum und wird nicht nur gesanglich, sondern auch theatralisch zelebriert. «Es geht um Rollentausch und Travestie. ‹Malanka› stellt die Hauptfigur dar, die von einem Mann gespielt wird, der in Frauenkleidern auftritt», sagt Mazko. Eine Ziege, ein Arzt, ein Hausherr, eine Hausherrin, ein alter Mann und ein Schütze bilden weitere Figuren im Neujahrstheater.

Rollentausch zum Jahreswechsel: dieser Mann spielt die Frauenfigur «Malanka». Andrea Zahler

Die meisten Chormitglieder stammen wie Mazko selbst aus der Ukraine. «Viele sind letztes Jahr aufgrund des Krieges in die Schweiz geflüchtet. Ein paar leben seit langer Zeit hier», erzählt die Musikerin. Die meisten würden zum ersten Mal auf einer Bühne stehen und in einem Chor singen. Doch Mazko kann auch auf die Unterstützung von Profis zurückgreifen. «Der Zufall wollte es, dass auch einige Künstlerinnen und musikalisch Begabte in der Region Zuflucht gefunden haben und nun Teil des Chors sind.»

Ein Chormitglied stellt eine Ziege im Neujahrstheater Malanka dar. Das Stück ist Teil des Neujahrskonzerts. Andrea Zahler

Ukrainische Profis unterstützen die Chorleiterin

Damit meint Mazko unter anderem Dasha Kreydun, die letzten März mit ihren beiden Kindern aus Luhansk in die Schweiz geflohen ist und mittlerweile in der Fahrweid wohnt. «Dieser Chor tut meiner Seele gut. Die künstlerische Arbeit fehlt mir sehr», sagt die 35-Jährige, die in der Ukraine jahrelang Teil des weltbekannten Virsky-Volkstanzensembles war.

Begeistert zeigt sich auch Anastasiia Shchyrba. Sie engagiert sich im Chor als Dirigentin. Die 27-Jährige studierte in ihrer Heimat Lwiw klassische Musik und startete ein Doktorat, kurz bevor der Krieg ausbrach. «Nun besuche ich Vorlesungen an der Zürcher Hochschule der Künste und sehe, wie unterschiedlich die Ausbildung hier im Vergleich zur Ukraine ist», erzählt Shchyrba, die in Egg lebt. Sie sieht ihre Arbeit als Chorleiterin als wichtige Pflicht, um ihre Landsleute abzulenken. «Für viele ist die Zeit seit dem 24. Februar 2022 stehen geblieben.»

Eine willkommene Ablenkung: Beim Singen und Proben können die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer für einen Moment den Krieg in der Heimat vergessen. Andrea Zahler

Das Projekt biete zudem eine Chance, die ukrainische Kultur zu fördern, findet Shchyrba. «Wegen der russischen Assimilation über die letzten Jahrzehnte hinweg kennen viele Ukrainer Bräuche wie diesen Neujahrsfeiertag nicht mehr. Sie können ihre Kultur sozusagen fern der Heimat neu entdecken.»

Herausforderung: Viele der Sängerinnen und Sänger standen zuvor noch nie auf der Bühne. Andrea Zahler

Mazko und die Chormitglieder freuen sich auf die Konzerte und sind gespannt, ob sich die Kirchen füllen werden. Wie bereits bei den Benefizkonzerten «Singen für den Frieden», die Mazko kurz nach Kriegsausbruch startete, wird der Erlös zu Gunsten der Menschen in der Ukraine eingesetzt. «Wir unterstützen ukrainische Flüchtlinge, die im Kloster Mariä Entschlafung in Uniw unterkommen», sagt Mazko.

Sie sammelte 110'000 Franken mit ihren Benefizkonzerten

Überdies wird der Chor Perespesiv mit einem Teil der Einnahmen aus den Kollekten seine Unkosten decken. Wenn das Publikum so grosszügig spendet wie an den «Singen für Frieden»-Konzerten, sollte eine stattliche Summe zusammenkommen. Mazko sagt: «2022 erhielten wir insgesamt 110'000 Franken.» Das Geld investierte sie unter anderem in ein Feuerwehrauto, zwei Ambulanzwagen und Spitalmobiliar. «Es ist grossartig, was wir bewegen konnten. Wir sind sehr dankbar für die humanitäre Hilfe.» Für Mazko ist klar: «Solange Krieg herrscht, werde ich damit weitermachen.»

Neujahrskonzerte Die Anlässe finden am 13. Januar um 19 Uhr in der Kirche St.Anton in Zürich und am 15. Januar um 17 Uhr in der katholischen Kirche St.Laurentius in Winterthur statt. Der Eintritt ist frei. Es gibt eine Kollekte.

