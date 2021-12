Dietikon Ein Biber macht es sich im Marmoriweiher gemütlich – schrittweise erobern die Nager die Reppisch Ein Passant sichtete kürzlich einen Biber im Marmoriweiher. Die Nager schreiten voran, von der Limmat die Reppisch hinauf. Celia Büchi Jetzt kommentieren 16.12.2021, 14.05 Uhr

Der Biber im Marmoriweiher liess sich bei seinem Treiben nicht stören, weder vom vorbeispazierenden Felix Rast noch von dessen Hund. Leserbild: Felix Rast

«Ich sah etwas abtauchen, eine Ente war es nicht. Da erkannte ich: Es ist ein Biber», berichtet Felix Rast aus Dietikon. Vor kurzem ging er am frühen Morgen mit seinem Hund spazieren. Dabei stiessen die beiden nahe des Ausflusses des Marmoriweihers auf einen Biber. «Was ich wirklich lustig fand, war, dass weder der Biber noch mein Hund weggingen», sagt Rast. Der Biber habe sich an den morgendlichen Besuchern nicht gestört und in aller Ruhe Holz gesammelt und dieses auf die gegenüberliegende Seite des Weihers transportiert.

«Es war spannend, sonst sieht man nur die Spuren und jetzt habe ich einmal den Biber gesehen», sagt Rast. Er erzählt, er beobachte bereits seit vielen Wochen, wie sich angenagte Bäume um den Marmoriweiher häuften. Gegenüber des Ausflusses des Marmoriweihers habe er neben angefressenen auch vermehrt umgefallene Bäume entdeckt. Zum Teil seien sie beeindruckend gross. «Ich vermute, dass er dort sein Nest hat», sagt er.

Um den Marmoriweiher häufen sich Biberspuren wie diese gefällten Bäume. Leserbild

An der Reppisch sind in den letzten Jahren immer häufiger Biberspuren zu sehen. Ende 2019 machte sich erstmals ein Biber auf Wanderung von der Limmat her die Reppisch hinauf. So wurden beim letzten Monitoring der Biberfachstelle des Kantons Zürich im Winter 2019/2020 an der Reppisch in Dietikon und in Urdorf im unteren Reppischtal zwei neue Reviere identifiziert. An der Limmat wurden bei den damaligen Erhebungen ein Familienrevier und ein Einzel-/Paarrevier lokalisiert. Die Biberpopulation an der Limmat wurde auf sechs Biber geschätzt.

Die Zürcher Biber breiten sich in die Seitengewässer aus

Den ersten Biber zog es 2013 an die Limmat. Seit daher etablieren sich an der Limmat vor allem die Dietiker und Geroldswiler Auen immer mehr als geeignete Lebensräume für Biber. Allmählich scheinen die Nager auch Nebengewässer der Limmat wie die Reppisch zu entdecken. So wurde auch bei den kantonalen Monitorings beobachtet, dass sich die Biber vermehrt in Seitengewässer ausbreiten. 2017 lebten noch 53 Prozent der Biber in Seitengewässern, 2020 waren es 60 Prozent. Bei der kantonalen Biberfachstelle heisst es: Als idealer Lebensraum für Biber werden grössere Fliessgewässer bei der Neuansiedlung oft bevorzugt. Wenn diese besetzt sind, werden die entsprechenden Nebengewässer wie Bäche und stehende Gewässer besiedelt.

Die dichteste Biberpopulation Zürichs liegt im Norden des Kantons im Einzugsgebiet von Thur, Rhein und unterer Töss und Glatt. Da die Reviere im Norden also allmählich besetzt sind, gab es zwischen dem Monitoring 2016/2017 und dem Monitoring 2019/2020 vor allem in der südlichen Kantonshälfte noch eine Zunahme der Anzahl Biber. Im gesamten Kanton stieg die Biber-Zahl von 394 im Jahr 2017 auf 479 im Jahr 2020. Bei der ersten Erhebung der Biberpopulation im Kanton Zürich 2008 waren es noch 154.

Eine düstere Vergangenheit

Im 19. Jahrhundert jagten die Menschen den Biber wegen seines dichten Fells und seines Fleischs, das als Delikatesse galt. Ebenfalls beliebt war das Bibergeil, ein Drüsensekret des Bibers, dem Heilkräfte nachgesagt wurden. Ende des 19. Jahrhunderts war der Biber in Europa flächendeckend fast komplett ausgerottet. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden die Biber in der Schweiz dann wieder angesiedelt und seither erobern sie sich Stück für Stück Lebensräume zurück.

