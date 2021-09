So will der Gemeinderat Dietikon verschönern – mit ZKB-Geldern

Dietikon Echte und falsche Bäume und eine schönere Nötzliwiese: So will das Parlament die Stadt mit dem Extrageld der ZKB aufwerten Bei den Abstimmungen über die Projektideen für die Jubiläumsdividende herrschte am Donnerstagabend im Dietiker Gemeinderat von der SP bis zur SVP grosse Einigkeit. Florian Schmitz 03.09.2021, 14.04 Uhr

Im Holzturm in der Mitte des City Trees befinden sich Moose und Stauden, welche die Luft filtern und die Umgebung abkühlen. Die eingebaute Bewässerung wird mit Solarenergie betrieben. Gleichzeitig ist der City Tree eine Sitzbank. Themenbild: zvg

Künftig werden in Dietikon einige moderne Sitzgelegenheiten für eine kühlere und sauberere Luft sorgen. Und für die geplante Aufwertung der Nötzliwiese stehen zusätzliche 112'500 Franken zur Verfügung. Für Menschen mit Beeinträchtigungen werden zudem Outdoor-Sportgeräte und eine Rollstuhlschaukel aufgestellt. Das alles beschloss der Dietiker Gemeinderat an seiner Sitzung von Donnerstagabend. Dabei herrschte von der SP bis zur SVP grosse Einigkeit: Fünf von sechs Anträgen wurden einstimmig durchgewunken.

Bezahlt werden die Projekte mit der Jubiläumsdividende, welche die Zürcher Kantonalbank (ZKB) 2020 zu ihrem 150. Geburtstag an alle Zürcher Gemeinden entrichtete. Für die 900'000 Franken für Dietikon haben sich der Stadt- und der Gemeinderat geeinigt, das Geld halbe-halbe aufzuteilen. Innerhalb des Gemeinderats wurde das Geld nach der Anzahl Sitze vergeben und alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen reichten für ihre Anteile eigene Ideen ein. Diese wurden vom Büro des Gemeinderats geprüft, zu konkreten Vorschlägen ausgearbeitet und dem Gemeinderat als Antrag vorgelegt.

Holzkonstruktion mit Moosen und Stauden statt natürliche Beschattung

Die SVP will mit ihren 137'500 Franken zwei bis drei sogenannte City Trees an öffentlichen Plätzen aufstellen. Diese je rund 50'000 Franken teuren Holzkonstruktionen laden zum Sitzen ein, zudem sind an ihnen Moose und Stauden befestigt. Diese filtern die Luft und tragen zur Kühlung der Umgebung bei, erklärte Markus Erni (SVP) am Rednerpult im Namen seiner Partei. Er ergänzte:

Während Erni den Kirchplatz als Beispiel nannte, kommt laut Antrag des Gemeinderatsbüros für solche City Trees nur der Rapidplatz in Frage. Weil der Austausch mit der Bevölkerung zudem gezeigt habe, dass natürliche Beschattungen bevorzugt werden, hatte das Büro angeregt, stattdessen den Betrag für die Aufwertung des Rapidplatzes aufzuwenden. Doch der Gemeinderat folgte einstimmig dem Vorschlag der SVP.

Die 112'500 Franken der SP/AL-Fraktion werden für die künftig vorgesehene Aufwertung der Nötzliwiese eingesetzt. Weil die SP diverse Ideen eingereicht hatte, darunter mehrere Massnahmen für Spielplätze, hatte das Gemeinderatsbüro in seinem Antrag vorgeschlagen, das Geld für die Aufwertung des Nötzliwiesenspielplatzes zu verwenden.

Die SP/AL-Fraktion will mit ihrem Anteil der ZKB-Dividende die Nötzliwiese aufwerten. hck

«Wir wollen das Geld in die Freiraumgestaltung der Nötzliwiese investieren, aber nicht explizit in den Spielplatz», sagte Kerstin Camenisch im Namen der SP. Im Herbst starte der partizipative Prozess für die Aufwertung des gesamten Areals, deshalb wolle die SP ihren Anteil nicht schon jetzt fest binden. Der Gemeinderat folgte dem SP-Antrag einstimmig.

Standort für Behindertenschaukel soll erst später festgelegt werden

Auch die Mitte-Fraktion, die mit ihren 62'500 Franken in Dietikon eine Rollstuhlschaukel und Outdoor-Sportgeräte für Menschen mit Beeinträchtigung aufstellen will, regte mit Erfolg eine Änderung an. Entgegen dem Gemeinderatsbüroantrag will Die Mitte die Anschaffungen nicht an den Spielplatz auf der Nötzliwiese binden, wie Martin Christen (Die Mitte) ausführte. Stattdessen soll der optimale Standort erst in einem nächsten Schritt festgelegt werden.

Die Mitte will auf Stadtgebiet unter anderem eine Rollstuhlschaukel aufstellen. Eine solche wurde vor gut einem Jahr beim Haus Morgenstern auf dem Hasenberg in Widen eingeweiht. Archivbild: Marc Ribolla

Die Grünen wollten mit ihren 37'500 Franken ein Stadtbaumlegat äufnen. Weil ein solches Legat zu komplex und langfristig ausgelegt sei, regte das Büro des Gemeinderats an, stattdessen eine einmalige Förderaktion für Baumpflanzungen durchzuführen. «Wir können uns mit dem Vorschlag gut abfinden», sagte Beat Hess (Grüne) dazu.

Mehrere Parteien spenden ihren Anteil der Phänomena

Schon zu früheren Zeitpunkten hatten die FDP und die EVP angekündigt, ihre 50'000 beziehungsweise 37'500 Franken der Wissenschaftsexpo Phänomena zukommen zu lassen. Auch der Stadtrat investiert seinen Anteil von 450'000 Franken in die Grossausstellung, die 2023 während sechs Monaten das Dietiker Niderfeld beleben soll.

«Ich habe mir mehr innovative Vorschläge und mehr Diskussionen an der heutigen Sitzung vorgestellt», sagte Sven Johannsen (GLP). Nach internen Absprachen habe die GLP entschieden, sich der FDP und der EVP anzuschliessen und die 12'500 Franken von der GLP ebenfalls der Phänomena zu spenden. Dieser Antrag wurde mit 29 zu 2 Stimmen zwar deutlich, aber als einziger nicht einstimmig angenommen.

In der Schlussabstimmung befürworteten alle anwesenden Gemeinderäte das Gesamtpaket von 450'000 Franken inklusive aller einzeln beschlossenen Teilentscheide.