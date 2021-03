Dietikon 1000 Quadratmeter für die wachsende «e-motion»: Das E-Bike-Geschäft befindet sich neu in der Silbern Seit dem 17. März erwarten die Mitarbeiter ihre Kunden im grösseren Ladenlokal an der Hagackerstrasse. Für Inhaber Daniel Rey ist das Ziel mit dem neuen Laden, weiterhin zu wachsen. Virginia Kamm 19.03.2021, 04.00 Uhr

Auf rund 1000 Quadratmetern präsentiert sich der neue Standort der «e-motion e-Bike Welt Dietikon» in der Silbern, rechnet man Werkstatt und Lager dazu. Seit dem 17. März empfangen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kunden nicht mehr an der Oberdorf-, sondern an der Hagackerstrasse. Inhaber Daniel Rey freut sich über das neue und grössere Ladenlokal: «Gerade jetzt während der Pandemie ist es wichtig, viel Platz zu haben», sagt er. Am alten Standort verfügte das Geschäft über rund 650 Quadratmeter Fläche.

Das reine E-Bike-Fachgeschäft verkauft Velos von zehn verschiedenen Marken. Am Konzept und am Angebot habe sich mit dem Umzug nichts geändert, so Daniel Rey. Der neugewonnene Raum erlaube aber, die Produkte grosszügiger zu präsentieren. Er biete auch endlich genügend Platz für die Werkstatt auf einer Fläche. Zuvor war für die Werkstatt weniger Raum vorhanden und sie war auf mehrere Orte verteilt. Zudem sei der Platz grosszügig berechnet, sodass das neue Lokal noch eine lange Zeit ausreichen soll. Die «e-motion» hat für den neuen Laden nämlich einen Zehnjahresvertrag.

«Wir befinden uns in unserer achten Saison», sagt Rey. «Bisher konnten wir jede Saison deutlich an Umsatz zulegen.» Die «e-motion», die als Zweimannbetrieb angefangen hat, verfügt mittlerweile über zwölf Mitarbeiter. Rey ist überzeugt:

«Unser Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.»

Das Ziel mit dem neuen Ladenlokal sei, weiterhin zu wachsen. Rey sieht vor allem darin Potenzial, noch mehr junge Leute für E-Bikes zu begeistern, zum Beispiel als wichtigstes Fortbewegungsmittel im Alltag.

Der neue Laden verfügt über einen Empfangstisch gleich beim Eingang. An mehreren Tischen im Geschäft verteilt können Kunden und Berater neu Platz nehmen. Eine Kinderspielecke, eine Kaffeebar und eine Bike-Waschanlage gehören ebenfalls dazu. Kundinnen und Kunden erhalten in der «e-motion» auch Ergonomieberatungen. Ein Teil des Sortiments befindet sich im gedeckten Aussenbereich des Geschäfts, nämlich die Cargo-Bikes. «Diese sind vor allem bei Familien oder Gewerbeleuten, zum Beispiel Lieferanten, sehr beliebt», sagt Rey. Die Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, die verschiedenen Velos auf eine Probefahrt nach draussen zu nehmen.

Die «e-motion» bietet auch Zubehör wie Velohelme, Schlösser, Trinkflaschen und Rucksäcke an. Textilien gibt es hingegen keine zu kaufen. «Speziell ist bei uns, dass Kunden für ihren Besuch einen Termin abmachen», sagt Rey. «So können sich die Mitarbeiter genug Zeit für jede Beratung nehmen.» Die wichtigste E-Bike-Marke bei «e-motion» ist Riese und Müller. «Der Vorteil ist, dass diese E-Bikes auch während der Pandemie lieferbar sind», sagt Rey.

Der neue Laden war innerhalb von drei Wochen eingerichtet

Der Umbau des neuen Ladenlokals an der Hagackerstrasse habe im November begonnen, erzählt Rey. «Es ist alles sehr schnell gegangen», sagt er. Beim Laden handelt es sich um die ehemaligen Kühl- und Lagerräume des Früchtehandelunternehmens Charles Füglister AG. Der Umbau sei umfassend gewesen, so seien zum Beispiel Wände herausgerissen und neue Fenster und Durchgänge erstellt worden. Eine neu erstellte Galerie aus Holz bietet zusätzlichen Raum für Arbeitsplätze für die Verkäuferinnen. «Innerhalb von drei Wochen haben die Mitarbeiter und einige Helfer die ganze Ladeneinrichtung aufgebaut», sagt Rey.

Wegen der Pandemie fand bisher noch keine Eröffnungsfeier im neuen Ladenlokal der «e-motion» statt. «Wir würden gerne einmal an einem Sonntag einen Tag der offenen Tür veranstalten», sagt Rey. «Vielleicht ist es möglich, im Sommer ein Eröffnungsfest nachzuholen.» Am wichtigsten sei für ihn aber momentan, viele E-Bikes verfügbar zu haben.

Er habe schon viele begeisterte Rückmeldungen zum neuen Ladenlokal erhalten, so Rey. «Der Unterschied zum alten Laden ist gross», sagt er. Sein grösstes Ziel ist, ein familiärer Betrieb zu bleiben. Das sei mit dem Wachstum und der zunehmenden Professionalisierung zwar schwierig, sagt er. «Ich wünsche mir, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wie vor Spass bei der Arbeit haben.»