"Öises Dietike": Elisabeth Hedinger erzählt aus ihrem Leben

Dietikon Durch die «Heodie»-Velos wurde das Paar bekannt – Elisabeth Hedinger erzählt, wie sie ihren Walter kennen lernte Die Reihe «Öises Dietike» lud seit Corona das erste Mal wieder ins Ortsmuseum ein. Der Andrang war so gross, dass nicht alle einen Platz ergattern konnten. Celia Büchi Jetzt kommentieren 30.01.2022, 18.40 Uhr

Journalistin und Autorin Helene Arnet (links) interviewt Elisabeth Hedinger, die Witwe von Walter Hedinger. Dieser führte am Kronenplatz das Velofachgeschäft Hedinger, das die legendären «Heodie»-Velos verkaufte Claudia Minder

Ein bisschen Mut habe sie diesen Morgen schon gebraucht um herzukommen, sagte Elisabeth Hedinger am Sonntag im Ortsmuseum. Nach einer coronabedingten Pause konnte dort die Reihe «Öises Dietike», die vom Ortsmuseum und dem Verein Theater Dietikon organisiert wird, das erste Mal wieder live stattfinden. Die 81-jährige Hedinger erzählte in einem Gespräch mit der Journalistin Helene Arnet Geschichten aus ihrem Leben. Als Witwe von Walter Hedinger, der in seiner Velowerkstatt die legendären «Heodie»-Velos herstellte, ist sie in Dietikon bekannt.

Dementsprechend zahlreich erschien das Publikum. «Wir mussten mindestens 15 Personen absagen», sagte Regula Stauber vom Ortsmuseum. Begleitet wurde der Anlass von Esther Arnet am Akkordeon. Sie trat ausnahmsweise als «Uno-Trello» auf, da ihre zwei Kollegen verhindert waren.

Esther Arnet begleitete den Anlass auf dem Akkordeon. Claudia Minder

Elisabeth Hedinger, geborene Tinner, ist in einer siebenköpfigen Familie an der Vorstadtstrasse in Dietikon aufgewachsen. Sie habe aber als Kind mehr Zeit mit Appenzellern verbracht als mit Limmattalern, erzählte sie. Ihre Familie sei nämlich Mitglied des Appenzeller-Vereins Limmattal gewesen, da ihr Vater aus dem Rheintal und ihre Mutter aus Herisau gestammt hätten.

In ihrer Kindheit seien sie jeweils an der Bahnhofstrasse Lebensmittel einkaufen gegangen. «Selbstbedienung gab es noch nicht. Wir mussten an die Theke gehen, wo dann beispielsweise das Mehl abgewogen wurde», sagte Hedinger. Ausserdem habe es noch zahlreiche Bäckereien und Metzgereien gegeben. Sie sei aber immer zum gleichen Metzger gegangen.

«Ich durfte nur bei Herrn Graf in die Metzgerei, weil er reformiert war.»

Als junge Frau sei sie Mitglied des Skiclubs Dietikon geworden. Regelmässig hätten sie Skiwochenenden am Flumserberg veranstaltet. Sie sei aber nicht gut gewesen im Skifahren, sagte Hedinger. «Wieso geht man in den Skiclub, wenn man nicht gut Ski fahren kann?», fragte darauf Arnet. «Es könnte schon sein, dass es wegen des Mannes war», antwortete Hedinger lächelnd. Die Rede ist von Walter Hedinger, in den sich Elisabeth Hedinger im Skiclub verliebte. Nach anfänglich bescheidenem Interesse von seiner Seite habe sie ihn erobern können. 1964 hätten die beiden dann mit einem grossen Fest geheiratet.

Zwei Jahre später gebar Elisabeth Hedinger das erste ihrer beiden Kinder. Von da an habe sie ihre Arbeit als Zahnarztgehilfin niedergelegt und sei zu Hause geblieben. In der Velowerkstatt, die Walter Hedinger 1987 von seinem Vater übernahm und in der er die bekannten «Heodie»-Velos herstellte – «Hedinger», «Otto», «Dietikon» –, habe sie bei der Buchhaltung mitgeholfen. Velos zu flicken sei weniger ihr Ding gewesen. «Ich war darin eigentlich nie begabt», sagte sie.

Auf nach Afrika

Nachdem ihre Kinder erwachsen geworden seien, seien sie und ihr Mann öfters reisen gegangen, sagte Elisabeth Hedinger. Sie seien überall herumgekommen, doch besonders oft habe es sie nach Afrika gezogen. «Reisen sind unser Hobby geworden.» Als Walter Hedinger Ende 2010 seine Velowerkstatt geschlossen habe und als 75-Jähriger in Pension gegangen sei, hätten die beiden die Gelegenheit nutzen und diesem Hobby nachgehen wollen. Doch dazu kam es nicht. Walter Hedinger habe zu diesem Zeitpunkt von seinem Arzt eine tragische Nachricht erhalten: «Sie sind unheilbar krank.» Innerhalb eines halben Jahres habe sich der Krebs ausgebreitet, und Walter Hedinger sei gestorben, erzählte Elisabeth Hedinger.

Während Elisabeth Hedinger auf die Auf und Abs ihres bewegten Lebens zurückblickte, murmelten die Zuhörerinnen und Zuhörer zustimmend, wenn Hedinger eine alte Erinnerung in ihnen hervorholte, und lachten bei lustigen Anekdoten. Nach dem Gespräch gingen sie mit einem Brötli, gebacken vom Team des Ortsmuseums, und einer Menge Stoff zum Nachdenken nach Hause.

