Wie Dietikon in den nächsten fünf Monaten Energie sparen will

Dietikon Dunkler und kühler durch den Winter: Wie die Stadt ab Montag Energie sparen will Der Dietiker Stadtrat hat bekannt gegeben, wo in den kommenden Monaten weniger Energie verbraucht werden soll. Die Stadt habe versucht, Angebote, wenn möglich, nur zu reduzieren, statt ganz zu streichen, sagt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Florian Schmitz 20.10.2022, 05.00 Uhr

Dieses Jahr werden nur 22 von 68 Weihnachtssternen aufgehängt. Mitverantwortlich dafür sind die neuen Oberleitungen für die Limmattalbahn, erklärt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Archivbild: Claudio Thoma

Eingeschränkte Weihnachtsbeleuchtung, kühlere Klassenzimmer und kürzere Betriebszeiten für Sauna und Dampfbad: Der Dietiker Stadtrat hat bekannt gegeben, wie über den Winter Strom eingespart werden soll. Damit will die Stadt einen Beitrag zur Verhinderung einer Energiemangellage leisten. «Uns war es wichtig, nicht bloss reine Symbolpolitik zu betreiben», sagt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP). Die Stadt wolle sinnvolle Massnahmen ergreifen, die für die Mehrheit der Dietiker Bevölkerung auch nachvollziehbar seien.

Bei der Festlegung habe die Stadt sich an der Energiesparkampagne des Bundes und den Vorschlägen des Städteverbandes ausgerichtet, teilt der Stadtrat mit. Die von der Sicherheitskommission erarbeiteten Massnahmen treten am Montag in Kraft und gelten mindestens bis Ende März 2023. Bereits jetzt hat die Stadt zum Stromsparen die beiden Netzbrunnen mit Umwälzpumpe vor dem Stadthaus und auf dem Kirchplatz abgestellt.

Die präventiven Stromsparmassnahmen lassen sich in drei Kategorien einteilen:

- Temperaturreduktionen: In öffentlichen Gebäuden wie Verwaltungsgebäuden und Schulen wird die Temperatur um 2 Grad Celsius gesenkt. Davon ausgenommen sind das Alters- und Gesundheitszentrum sowie die Kindergärten. Nicht regelmässig genutzte Räumlichkeiten werden nur noch auf 15 Grad geheizt. Auf eine Abschaltung des Warmwassers in öffentlichen Gebäuden verzichtet die Stadt hingegen. Dafür müssten wegen der Arbeitssicherheit, Gesundheit und Hygiene zu viele Ausnahmen gemacht werden und es bestehe die Gefahr, dass sich Legionellen bilden, wird in der Mitteilung begründet.

- Beleuchtungen: Beleuchtungen von öffentlichen und historischen Gebäuden sowie Leuchtreklamen oder -schriften städtischer und stadtnaher Organisationen werden ausgeschaltet. Auch die städtische Weihnachtsbeleuchtung wird eingeschränkt. Auf eine Weihnachtsbeleuchtung in den Dienstgebäuden wird verzichtet. Die mit LED-Lichtern geschmückten Weihnachtsbäume und Baumreihen leuchten abends zwei Stunden kürzer – bis 22 Uhr – und starten morgens eine Stunde später um 6 Uhr. Auch die Weihnachtsfenster der Bibliothek leuchten nur bis 22 Uhr statt Mitternacht und die festlichen Lichter der Markthalle werden nur während dem Weihnachtsmarktwochenende eingeschaltet. Nicht zuletzt werden dieses Jahr nur 22 von 68 Weihnachtssternen an Kandelabern aufgehängt.

- Freizeitangebote: Im Hallenbad Fondli werden die Betriebszeiten von Sauna und Dampfbad um die Hälfte reduziert. Zudem wurde als Sofortmassnahme die Lufttemperatur im Bad um ein Grad gesenkt. Beim diesjährigen Limmatzauber auf dem Rapidplatz kommt kein Eisfeld zum Einsatz und die zweite Ausgabe der Lichtkunstausstellung «DietikON» werde aktuell neu geplant, um möglichst keinen Strom zu verbrauchen.

Weniger Weihnachtssterne wegen Limmattalbahn

Beim Ausarbeiten stromsparender Massnahmen habe die Stadt den vernünftigen Mittelweg angestrebt, sagt Bachmann. In den vergangenen Jahren musste die Bevölkerung wegen der Pandemie schon auf vieles verzichten, deshalb sei es ein Anliegen gewesen, städtische Angebote, wenn möglich, nicht einfach ganz zu streichen. Gerade in der dunklen Advents- und Weihnachtszeit täte die schöne Beleuchtung vielen Menschen psychisch gut. Aus diesem Grund habe die Stadt auch bewusst den Skiliftbetrieb noch nicht ausgeschlossen, sondern wolle die Lage vorzu abwägen.

Die Limmattalbahn ist mitschuldig, dass dieses Jahr nur 22 Weihnachtssterne aufgehängt werden. Die neuen Oberleitungen für den Bahnbetrieb würden es verunmöglichen, wie früher einfach an allen Kandelabern Sterne aufhängen zu können, erklärt Bachmann. Ohnehin sollen sie bald ersetzt werden:

«Die Infrastrukturabteilung macht sich Gedanken, wie das weihnachtliche Ambiente in Zukunft mit möglichst moderner Technik trotz Limmattalbahn sichergestellt werden kann.»

Mit den ergriffenen Massnahmen wolle die Stadt auch eine Vorbildrolle einnehmen und die Bevölkerung und Privatwirtschaft dazu animieren, einen Beitrag zum Stromsparen zu leisten, bekräftigt Bachmann. Diese Woche sei ausserdem das städtische Personal intern dafür sensibilisiert worden, sich energie- und wärmesparend zu verhalten. «Man darf auch nicht vergessen, dass Dietikon als Energiestadt schon in den letzten Jahren schon viel gemacht hat», sagt Bachmann und verweist darauf, dass die Strassenleuchten in der Stadt schon länger nachts dunkel bleiben.

Bis Ende Oktober soll zudem der Schlussbericht einer EKZ-Analyse vorliegen. Der Energieversorger hat laut Mitteilung kürzlich die grössten Energieverbraucher in Dietikon – das Stadthaus, das Alters- und Gesundheitszentrum, das Hallenbad und die Schulen – untersucht, um das mögliche Sparpotenzial bei einer allfälligen Kontingentierung des Stroms aufzuzeigen.