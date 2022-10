Dritter Platz des Newcomer-Wettbewerbs geht an die Dietiker Band

Dietikon «Es war der Wahnsinn»: Longsleeve and the WeirdBoys belegt am Cokestudio Soundcheck 2022 den dritten Platz Die Dietiker Nachwuchs-Band hat sich mit ihrer Musik für Aussenseiter am Cokestudio Soundcheck 2022 von Coca-Cola Schweiz aufs Podest gespielt. Das Preisgeld werden sie noch sparen. Lydia Lippuner 11.10.2022, 05.00 Uhr

Die Dietiker Newcomerband Longsleeve and the WeirdBoys erreichte im Finale des Musikwettbewerbs Cokestudio Soundcheck 2022 von Coca-Cola Schweiz den dritten Platz. Lorena Krummenacher

Rund 150 Zuhörer, eine professionelle Lichtershow und ein praktisch fehlerloses Set: Die Dietiker Band Longsleeve and the WeirdBoys zog am Samstagabend im Finale des Musikwettbewerbs Cokestudio Soundcheck 2022 von Coca-Cola Schweiz alle Register. So erreichte die Gruppe den dritten Platz beim Newcomer-Wettbewerb. Im Live-Finale im «Kraftwerk» in Zürich kämpfte die Band, bestehend aus Leadsänger Longsleeve, Gitarrist Luma und DJ Raveboy, gegen drei weitere Finalisten.

Rund 160 andere Teilnehmer hatten sie zu diesem Zeitpunkt bereits hinter sich gelassen. «Es war der Wahnsinn», sagt Longsleeve, der mit bürgerlichem Namen Fabiano Frey heisst und in Dietikon wohnt, auf Anfrage.

Nach dem Auftritt sei die gesamte Band aus dem Häuschen gewesen. «Die Lichtshow von Cokestudio passte super zu unserer Craziness», sagt Frey. Seine beiden Bandkollegen seien zuerst ein wenig enttäuscht gewesen, dass es nicht für den ersten Platz gereicht habe. Doch ihm sei bereits zu Beginn klar gewesen, dass eine Gruppe, die ausdrücklich Musik für Aussenseiter macht, einen schweren Stand an einem solchen Wettbewerb habe.

Die Musik der Gruppe, die seit rund zwei Jahren in dieser Konstellation besteht, lässt sich gar nicht so einfach einem Stil zuordnen. Die Band selber nennt ihren Sound gerne Experimental Noise Punk. Darin vermischt sie Elemente aus Trap, Rave, Hip-Hop, Heavy Metal und Gothic Rock.

Die harten Beats waren nicht für alle angenehm

Die für manche Zuhörerinnen und Zuhörer ungewöhnlich düsteren Töne und auffälligen Outfits haben am Konzert denn auch Irritationen hervorgerufen. «Eine Mutter sagte mir, es sei zwar gut gewesen, aber ihr Kind sei ganz verstört», sagt Frey. Die eingefleischten Fans hätten den Auftritt auf jeden Fall genossen, vor allem als die Lieder härter und unmelodischer wurden. «Wir wollten uns nicht verstellen. Deshalb haben wir, nachdem wir zeigten, dass wir auch singen können, wieder härtere Musik gespielt», sagt er.

Das habe sich gelohnt, denn am Ende des Konzerts habe sich vor der Bühne eine schwarz gekleidete Gruppe zum Tanzen versammelt. «Es war wohl das erste Mal, dass es im ‹Kraftwerk› einen Moshpit gab», sagt Frey.

Der Erfolg am Wettbewerb habe der Band nun einen Motivationsschub verliehen. «Momentan ist die Musik ein Hobby. Doch wir nehmen sie viel ernster als eine Freizeitbeschäftigung», sagt Frey. Das sei momentan schwierig, denn alle drei würden Vollzeit arbeiten. Frey macht eine Lehre als Coiffeur, Gitarrist Luma, der mit richtigem Namen Oliver Heder heisst, ist Maschinenmechaniker und Joshua Christen, der als DJ Raveboy auf der Bühne steht, ist Gärtner.

«Das Ziel ist es, dass die Musik unser Beruf wird. Denn richtig glücklich bin ich erst, wenn ich nur noch Musik machen kann», sagt Frey. Gerade bei diesem Vorhaben habe ihm der Wettbewerb sehr geholfen. «Wir erhielten einige Tipps von unserem Coach, dem Musiker Stress, bezüglich der Organisation und des Marketings», sagt er.

Viele Fans befinden sich in den USA und in Russland

Als Nächstes steht ein Fotoshooting auf dem Programm. Dabei werden die von Frey designten Band-Klamotten abgelichtet. Darüber hinaus schreibe er derzeit an einem Album. Dieses wird voraussichtlich auf Youtube und Spotify zu hören sein. Die Fans der Gruppe stammen grösstenteils aus den USA und Russland. «Würden wir in den USA oder in Russland auftreten, hätten wir noch mehr Fans», sagt Frey. Das Preisgeld von 2000 Franken werde die Band sparen, um eines Tages einen Van zu kaufen und um die Welt zu reisen.

Der erste Preis des Newcomer-Wettbewerbs ging an Nicky B Fly. Die Sängerin aus Zürich mit kongolesischen Wurzeln versteht sich als Kulturhybrid, in deren Brust zwei Herzen im gleichen Beat schlagen. In ihren Songtexten mischt sie Schweizerdeutsch, Französisch, Englisch und Lingala. Sie hat den Hauptpreis im Wert von 50’000 Franken erhalten.