Dietiker Gemeinderat bewilligt 2,6 Millionen für Schule Wolfsmatt

Dietikon Dringende Sanierung und Erweiterung: Gemeinderat bewilligt 2,6 Millionen Franken für die Schulanlage Wolfsmatt Mit dem Planungskredit von 2,6 Millionen Franken soll das detaillierte Bauprojekt ausgearbeitet werden, damit die Stimmbevölkerung im März 2023 über den Kredit abstimmen kann. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 04.02.2022, 18.08 Uhr

Von Bäumen umgebene Backsteingebäude: Die zwei neuen Häuser in der Schulanlage Wolfsmatt sollen parallel zur Vogelaustrasse erstellt werden. Visualisierung: Architekturbüro Bünzli & Courvoisier

Die vor 60 Jahren erstellte Schulanlage Wolfsmatt muss altersbedingt umfassend erneuert und erweitert werden. Am Donnerstagabend bewilligte der Dietiker Gemeinderat einstimmig einen Projektierungskredit von 2,6 Millionen Franken für ein detaillierteres Bauprojekt und das Bewilligungsverfahren.

Bis Sommer 2022 soll ein ausführlicheres Vorprojekt ausgearbeitet werden. Auf dieser Basis soll im Herbst 2022 dem Gemeinderat ein Ausführungskredit vorgelegt werden. Läuft alles nach Plan, wird die Bevölkerung im März 2023 über den Baukredit abstimmen und bei einem Ja im Dezember 2023 der Baustart erfolgen. Die Inbetriebnahme der erneuerten Schulanlage ist für Sommer 2028 geplant. Der nun bewilligte Kredit ermögliche ein effizientes Vorgehen, damit unmittelbar nach einem positiven Volksentscheid die Baueingabe eingereicht werden könne, hält der Stadtrat in seinem Antrag an den Gemeinderat fest. Denn der Schulraumbedarf ist in Dietikon ein dringliches Thema.

2018 bewilligte das Parlament bereits einen Kredit von knapp zwei Millionen Franken, um den Projektwettbewerb durchzuführen und das Vorprojekt ausarbeiten zu lassen. Dass aus dem anonymen Wettbewerb die Kooperation des Architekturbüros Bünzli & Courvoisier mit der b + p Baurealisation AG als Siegerin hervorging, sorgte am Donnerstag im Gemeinderat für Gesprächsstoff. Fast alle Parteien erinnerten in ihren Voten daran, dass die Stadt beim Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) mit der b + p Baurealisation AG sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatte.

Der Baukredit soll zwischen 70 und 80 Millionen Franken betragen

«So was wollen wir nicht mehr erleben, deshalb fordern wir die Hochbauabteilung auf, das Projekt sehr eng zu begleiten», sagte etwa Konrad Lips (SVP). Manuela Ehmann (EVP) zeigte sich trotzdem optimistisch, dass die Firma aus ihren Fehlern gelernt habe. «Auch die Hochbauabteilung ist heute personell besser aufgestellt», sagte sie. Beat Hess (Grüne) erinnerte daran, dass die Firma der Stadt Dietikon wegen dem AGZ einen hohen sechsstelligen Betrag zurückzahlen musste. «Ich glaube denen wird das nicht mehr ­passieren», ergänzte er. Beda Felber (Mitte) betonte die Komplexität des Projekts, weil die Schulanlage unter Denkmalschutz steht.

Das Ende 2020 ausgewählte Siegerprojekt «Im Grünen» rechnet für die Realisierung grob mit Kosten von 70 bis 80 Millionen Franken. Die bestehende Schulanlage Wolfsmatt soll um zwei weitere Primarklassenzüge, Gruppen-, Hort- und Mehrzweckräume sowie eine Turnhalle erweitert werden.

Ratstelegramm Zu Beginn der letzten Gemeinderatssitzung vor den Wahlen waren 32 Gemeinderatsmitglieder anwesend. Die Zahl stieg während der Sitzung auf 33. Ottilie Da Canton (Mitte) verlas eine Fraktionserklärung zu einem von der FDP veröffentlichen ­Video von heruntergerissenen Wahlplakaten. Die Revision der kommunalen Richtplanung wurde einstimmig angenommen. Die Totalrevision der Geschäftsordnung des Gemeinderats wurde einstimmig angenommen. Der Projektierungskredit von 2,6 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Wolfsmatt wurde einstimmig angenommen. Die Bauabrechnung für den Neubau und die Umgebungsgestaltung des Doppelkindergartens Steinmürli wurde einstimmig angenommen. Die Interpellation von Peter Metzinger (FDP) zur Smart City wurde begründet. Das Postulat von FDP und SVP zum kommunalen Denkmalschutz wurde begründet und überwiesen. Der Nichtüberweisungsantrag der SP/AL-Fraktion wurde mit 18 zu 14 Stimmen abgelehnt. Das Postulat von Martin Christen (Mitte), das eine Nachbesserung der barrierefreien Strassenquerungen im Stadtzentrum fordert, wurde begründet und überwiesen. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 10. März statt. Dann wird sich der neu gewählte Gemeinderat konstituieren.

