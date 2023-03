Dietikon Drei Viertel der Chindsgi-Kinder erhalten Extra-Deutschunterricht – nun will sich die Stadt noch früher darum kümmern Aus der Antwort auf eine Interpellation von Gemeinderat Ernst Joss (AL) geht hervor, wie der Dietiker Stadtrat Kinder mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen künftig vor dem Kindergarten stärker fördern will. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 14.03.2023, 12.00 Uhr

Bisher fand in Dietikon eine erste Sprachstanderhebung erst im Kindergarten statt. Neu geschieht dies schon vor dem Eintritt. Bild: Valentin Hehli/Archiv

Der Dietiker Stadtrat nimmt die sprachliche Frühförderung von Kindern, die keine oder nur geringe Deutschkenntnisse aufweisen, verstärkt in Angriff. Unter anderem hat die Fachstelle Frühe Kindheit für das Schuljahr 2023/2024 erstmals eine Sprachstanderhebung vor dem Kindergarteneintritt durchgeführt. Dies geht aus der kürzlich veröffentlichten Antwort auf eine Interpellation hervor, die Gemeinderat Ernst Joss (AL) und 15 Mitunterzeichnende von SP, Grünen, Mitte, GLP, EVP, FDP und Gamfa im November 2022 eingereicht haben.

Joss wollte in seiner Interpellation wissen, wie viele Kindergartenkinder in Dietikon Stunden in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erhalten, wie viele dieser Kinder eine Spielgruppe plus oder eine Krippe besucht haben und ob sich der Stadtrat schon weitere Fördermassnahmen im Vorkindergartenalter überlegt habe.

«In Dietikon stellt man oft mangelhafte Deutschkenntnisse bei den Schulkindern fest.» Dies schickte Joss seinen Fragen voraus. Und: «Es ist anerkannt, dass Deutschstunden erst ab dem Kindergarten zu spät sind.» Frühfördermassnahmen wie die Spielgruppen plus, die den Spracherwerb gezielt fördern, oder auch Krippenangebote erreichten nicht alle Kinder, schrieb er.

DaZ-Unterricht beginnt erst im zweiten Kindergartenjahr

«Die Schule Dietikon ist multikulturell durchmischt und erachtet dies gleichermassen als Chance und Herausforderung», heisst es in der Antwort des Stadtrats. Weiter schreibt er, dass von rund 650 Kindergartenkindern aktuell etwa 490 DaZ-Unterricht erhalten. Das entspreche rund 75 Prozent. Der Kanton sehe für Kindergartenkinder mit DaZ-Bedürfnissen 0,5 bis 0,75 Wochenlektionen vor. In Dietikon betrage der Schlüssel zurzeit 0,65 Wochenlektionen, die Schulpflege ziehe aber längerfristig den Faktor 0,7 oder sogar 0,75 in Betracht.

Wie viele dieser Kinder eine Spielgruppe plus oder eine Krippe besucht haben, kann der Stadtrat nicht beantworten. Erst ab dem kommenden Schuljahr werden für eine statistische Auswertung mittels Eintrittsformular die Frühfördermassnahmen der neu eintretenden Kinder erhoben.

Der DaZ-Unterricht beginnt für Kindergartenkinder in Dietikon jeweils im zweiten Jahr, da die Sprachstanderhebung der Schule im ersten Jahr erfolgt und damit die nötigen Ressourcen für das zweite Jahr definiert werden. Die neue Sprachstanderhebung der Fachstelle Frühe Kindheit soll nun bereits Aufschluss über den Bedarf im ersten Kindergartenjahr geben, «damit dies bei der Ressourcenplanung, soweit möglich, berücksichtigt werden kann», wie der Stadtrat schreibt.

Dietikon setzt auf Bibliotheksangebote

«Der Stadtrat hat sich in den letzten Jahren verschiedentlich mit der Frühförderung und den sprachlichen Fördermassnahmen auseinandergesetzt», heisst es in der Stadtratsantwort weiter. Auch der Kanton weise immer wieder darauf hin, dass die Stadt Dietikon im Frühbereich schon sehr viel unternehme. Neu seien neben der Sprachstanderhebung vor dem Kindergarteneintritt auch die Angebote «Reim und Spiel» und «Schenk mir eine Geschichte».

Der Dietiker Gemeinderat Ernst Joss (AL) sorgt sich um die Deutschkenntnisse von Kindergartenkindern. Bild: Sandra Ardizzone

Beide Angebote finden in der Stadt- und Regionalbibliothek statt. «Reim und Spiel» richtet sich an Kinder zwischen einem und drei Jahren und findet einmal pro Monat statt. «Schenk mir eine Geschichte» ist Anfang 2022 gestartet und richtet sich an Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren. Angeboten werden Geschichten auf Deutsch, Albanisch, Türkisch und Portugiesisch, «da Kinder erst gut Deutsch lernen können, wenn sie in ihrer Muttersprache sicher sind», wie der Stadtrat schreibt.

Um möglichst viele Eltern über die sprachfördernden Angebote zu informieren, nutzt die Stadt Dietikon verschiedene Kanäle wie Flyer in der Bibliothek und der Freizeitanlage Chrüzacher, Kinderärzte, Hebammen, Kirchen, Spielgruppen und Kitas.

Joss wünscht sich ein Obligatorium

«Ich habe wirklich das Gefühl, der Stadtrat habe das Problem erkannt», sagt Joss auf Anfrage. Zufrieden ist er mit dessen Antwort trotzdem nicht ganz: «In meinen Augen sollte man schon vor dem Kindergarteneintritt mit der Sprachförderung beginnen», sagt er. «Ein Obligatorium ist zwar gesetzlich noch nicht möglich, wäre meiner Meinung nach aber nötig.»

Wichtig sei vor allem, dass man die entsprechenden Eltern auch wirklich erreiche, sagt Joss weiter. Oft sei das gerade bei denen, die es am nötigsten haben, schwierig. Dass eine erste Spracherhebung nun bereits vor dem Kindergarteneintritt stattfinde, findet er gut. Er sagt:

«Man muss schauen, dass man an die Leute rankommt, diese haben sonst Nachteile in ihrem ganzen künftigen Leben.»

Er fände es zwar richtig, dass sich in Dietikon eine Verbesserung abzeichne. Für ihn sei das Thema aber nicht erledigt, und er werde weiterhin schauen, welche Schritte möglich seien.

