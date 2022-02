Dietiker Gemeinderat besorgt wegen knappen Betreuungsplätzen

Dietikon Diskussion um knappe Betreuungsplätze: Gemeinderat fordert Schulpflege zum Handeln auf Gemeinderat Ernst Joss (AL) ist wegen der Geschichte einer Mutter besorgt, ob alle rechtzeitig angemeldeten Kinder in Dietikon auch wirklich einen Betreuungsplatz erhalten. Deshalb will er vom Stadtrat genauer wissen, wie die Situation in den letzten Jahren aussah. Larissa Gassmann 25.02.2022, 17.02 Uhr

Gemeinden sind gemäss Volksschulgesetz dazu verpflichtet, den Bedarf an Tagesstrukturen regelmässig und rechtzeitig zu erheben. Themenbild: Andrea Stalder

Hat Dietikon zu wenig Betreuungsplätze? Diese Frage treibt den Dietiker Gemeinderat Ernst Joss (AL) um. In einer neuen Kleinen Anfrage schildert er den Fall einer Dietiker Mutter. Diese habe nachgefragt, ob im Kindergarten ein Betreuungsplatz bei rechtzeitiger Anmeldung garantiert sei. Daraufhin habe man ihr geantwortet, dies sei nicht der Fall. Eine entsprechende Warteliste werde aufgrund der Eingangsdaten behandelt. Dietiker Eltern werde der Anmeldetermin jeweils mitgeteilt. «Selbstverständlich gehen die Eltern davon aus, dass ihr Kind bei Einhaltung dieses Termins einen Krippenplatz erhält», schreibt Joss in seinem Vorstoss.

So sind Gemeinden gemäss Volksschulgesetz denn auch dazu verpflichtet, den Bedarf an Tagesstrukturen regelmässig und rechtzeitig zu erheben, um ein der Nachfrage entsprechendes Angebot anzubieten. «Gemäss Gesetz besteht somit ein Anspruch auf einen Betreuungsplatz», schreibt Joss.

Wartelisten dürfen nur für kurze Zeit geführt werden

Er verweist auf die Website der Zürcher Bildungsdirektion. Dort heisst es, dass die Bereitstellung von Plätzen gesetzlich vorgeschrieben ist. «Die Gemeinden müssen aber nur so viele Plätze anbieten, wie von den Eltern nachgefragt werden.» Dabei sei die Nachfrage rechtzeitig zu prüfen. Übersteige sie die Anzahl der Plätze später trotzdem, dürften ausnahmsweise für kurze Zeit Wartelisten geführt werden.

Wie Joss festhält, sei nicht ersichtlich, auf was für eine gesetzliche Bestimmung eine solche Ausnahme gründet. «Sie ist aber gemäss Text nur kurzzeitig und bestimmt nicht bei rechtzeitiger Anmeldung zulässig», so Joss. Deshalb will er nun vom Stadtrat wissen, ob in den letzten Jahren alle rechtzeitig angemeldeten Kinder einen Betreuungsplatz erhalten haben und falls nein, wie viele davon betroffen waren. Auch stellt er die Frage, was die Schulpflege tun will, um in Zukunft bei rechtzeitiger Anmeldung einen Betreuungsplatz garantieren zu können.