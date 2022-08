Der Seniorenrat Dietikon hat nun wieder ein volles Programm

Dietikon Digitalkurse besonders beliebt: Der Seniorenrat fährt seine Aktivitäten wieder voll hoch Jean-Pierre Balbiani, Präsident des Dietiker Seniorenrats, ist froh, dieses Jahr endlich wieder Veranstaltungen durchführen zu können. Der absolute Renner sei zurzeit der «Dig(iT)reff», wo Seniorinnen und Senioren nützliche Dinge rund um die Technik lernen. Beliebt seien zudem der Zmittagstisch und die Spielnachmittage. Muriel Daasch 06.08.2022, 05.00 Uhr

Jean-Pierre Balbiani, Präsident des Dietiker Seniorenrats, auf der Dachterrasse über dem Gebäude, in dem sich seine Firma befindet. Bild: Severin Bigler

Wie für viele andere Vereine war die Coronapandemie für den Dietiker Seniorenrat keine einfache Zeit. «Sämtliche Aktivitäten und Veranstaltungen mussten auf null runtergefahren werden», sagt Vereinspräsident Jean-Pierre Balbiani. Am meisten getroffen worden sind dabei laut ihm die Altersheimbewohnenden sowie alleinstehende Seniorinnen und Senioren. «Für diese Menschen fand kein gesellschaftliches Leben mehr statt und dadurch machte sich das Problem der Vereinsamung immer mehr breit», sagt der 70-jährige Dietiker.

Vor knapp vier Jahren ist er dem 1994 gegründeten Seniorenrat beigetreten und übernahm gleich das Präsidium. Nur wenige Monate zuvor hatte er sich nach 14 Jahren aus dem Stadtrat verabschiedet. Der Verein setzt sich aus zwölf Mitgliedern zusammen, die je ein Ressort leiten und gemeinsam den Vorstand bilden. So sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den vom Seniorenrat organisierten Aktivitäten nicht an eine Mitgliedschaft gebunden, was die Koordination laut Balbiani oft erleichtert.

«Ich denke, wir Mitglieder haben weniger unter der Pandemie gelitten als andere, da wir alle noch sehr aktiv sind», sagt er. Er selbst habe mit seiner Treuhandfirma, in der er noch nahezu Vollzeit arbeitet, ohnehin genug zu tun gehabt.

Technologie steht bei den Senioren hoch im Kurs

Anfang dieses Jahres konnte der Seniorenrat schrittweise seine Aktivitäten wieder hochfahren. «Insgesamt kam es gut an bei den Leuten – es gab aber auch einige, die sich nicht mehr dazu aufrappeln konnten, wieder an den Veranstaltungen teilzunehmen», sagt Balbiani.

Gut besucht sind zurzeit vor allem der Zmittagstisch im Restaurant Ochsen und die Spielnachmittage. Der absolute Renner ist laut Balbiani aber der in diesem Jahr neu eingeführte «Dig(iT)reff», der regelmässig im Gleis 21 stattfindet. Zwei IT-Kenner aus dem Seniorenrat bringen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Kursen praktische Fähigkeiten wie das Digitalisieren von alten Fotos oder das sichere Arbeiten mit einem PC bei. «Einige der Kurse mussten aufgrund der hohen Teilnehmerzahl bereits doppelt geführt werden», sagt Balbiani.

Im Hintergrund ist die Seniorenresidenz des Alters- und Gesundheitszentrums Dietikon zu sehen, dessen Bewohner Balbiani sehr am Herzen liegen. Bild: Severin Bigler

Eine weitere Veranstaltung, die jeden vierten Dienstagnachmittag des Monats im Gleis 21 durchgeführt wird, ist das Seniorenkino. «Zwei Seniorenratsmitglieder wählen dafür Filme aus, von denen sie glauben, dass sie dem älteren Publikum zusagen würden», erläutert Balbiani. Darunter seien viele ältere Filme aus dem 20. Jahrhundert, aber auch modernere Werke wie beispielsweise die deutsche Komödie «Honig im Kopf» aus dem Jahr 2014.

Die junge und die alte Generation profitieren voneinander

Der Seniorenrat versucht mit einigen Aktivitäten auch, eine Verbindung zwischen der jüngeren und der älteren Generation herzustellen. So gibt es beispielsweise Seniorinnen und Senioren, die als feste Klassenbegleitung mit ein paar Lektionen pro Woche die Schulkinder im Unterricht unterstützen.

Bei den Smartphonekursen, die ebenfalls in einem Dietiker Klassenzimmer stattfinden, läuft es genau andersherum ab: Schülerinnen und Schüler einer Sekschulklasse des Schulhauses Zentral bringen älteren Menschen bei, wie sie ihr Smartphone richtig bedienen können.

«Für beide Seiten, Jung und Alt, ist dieser Austausch eine enorm gute Erfahrung», sagt Balbiani. Da die Klassenbegleitungen regelmässig präsent seien, würden die Kinder oftmals eine gute Beziehung zu ihnen aufbauen und sie teilweise sogar als Grossvater- oder Grossmutterfigur sehen.

Das Halbjahresprogramm ist wieder mit Aktivitäten gefüllt

Der Seniorenrat sei nicht nur für viele andere, sondern auch für ihn selbst ein Gewinn, sagt Balbiani: «Ich treffe durch den Verein viele neue Leute und knüpfe so neue Kontakte. Ausserdem trete ich oft mit Personen, die ich schon lange kenne, noch näher in Kontakt.»

Leider habe er nicht die Zeit, alle Aktivitäten des Seniorenrats regelmässig zu besuchen. Sehr gerne nehme er aber am Kochkurs teil, der jeweils an vier Abenden hintereinander in der Zentralschulhausküche stattfindet. «Ich bin selbst ein begeisterter Hobbykoch», verrät Balbiani.

Balbiani sieht den Seniorenrat nicht nur für andere als Gewinn an, sondern auch für sich selbst. Bild: Severin Bigler

Voller Vorfreude blickt er den kommenden Monaten entgegen. Das Programm für das zweite Halbjahr steht: «Zum ersten Mal seit Corona konnten wir das Programm wieder mit so vielen Aktivitäten füllen und das freut uns alle sehr», sagt Balbiani. Ohne das grosse Engagement der einzelnen Mitglieder und die Unterstützung der Stadt wäre solch ein Angebot aber nicht möglich, sagt er.

Neben den bereits erwähnten Aktivitäten werden bis Ende Jahr auch regelmässig Vorträge und Lesezirkel zu verschiedenen Themen und Büchern stattfinden. Ausserdem haben die Seniorinnen und Senioren aus der Region die Möglichkeit, an zwei Exkursionen teilzunehmen: Im September geht es zum Regiowerk Limeco und im Oktober zur Kaltbach-Höhle des Käseherstellers Emmi.